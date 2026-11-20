La Real Sociedad ospita il Getafe domenica 13 dicembre 2026 alla Reale Arena di San Sebastián.

Nell’ultimo confronto tra i due club, disputato nell’aprile 2026 alla Reale Arena, il Getafe ha strappato una sofferta vittoria esterna per 1-0, decisa da un’autorete di Jon Gorrotxategi nel primo tempo. Quel risultato ha rappresentato l’immediata rivincita dopo il successo per 2-1 della Real Sociedad al Coliseum nel gennaio 2026, confermando una tendenza che ha visto spesso la squadra in trasferta imporsi in questa sfida.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti per Real Sociedad-Getafe, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Real Sociedad-Getafe in Liga?

Real Sociedad-Getafe si gioca domenica 13 dicembre 2026 alla Reale Arena di San Sebastián.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Reale Arena

Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Getafe in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per la prossima sfida di Liga tra Real Sociedad e Getafe:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale della Real Sociedad (Club Entradas / biglietteria ufficiale): È il canale principale e più sicuro per acquistare i biglietti delle partite alla Reale Arena di San Sebastián. Di solito i biglietti vengono messi in vendita al pubblico un paio di settimane prima della partita, dopo una fase di prevendita riservata ai soci del club (socios).

È il canale principale e più sicuro per acquistare i biglietti delle partite alla Reale Arena di San Sebastián. Di solito i biglietti vengono messi in vendita al pubblico un paio di settimane prima della partita, dopo una fase di prevendita riservata ai soci del club (socios). Sito ufficiale del Getafe CF: Se vuoi sederti nel settore ospiti o acquistare i biglietti per quando la sfida si gioca al Coliseum di Madrid, puoi farlo direttamente tramite la biglietteria ufficiale del Getafe.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti nei settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Real Sociedad-Getafe in Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Real Sociedad e Getafe:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard nei settori ordinari o nell’anello superiore: I prezzi partono generalmente da 55-75 € .

I prezzi partono generalmente da . Posti lungo le tribune laterali o premium nell’anello inferiore: Costano in genere tra 80 e 120 € .

Costano in genere tra . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi vanno da 300 a oltre 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, è possibile rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub. Su queste piattaforme, i prezzi dei biglietti variano in base alla domanda:

Biglietti rivenduti più economici o per i settori dietro le porte: I prezzi partono generalmente da 50-65 € .

I prezzi partono generalmente da . Posti rivenduti di fascia intermedia o nelle tribune laterali: Costano in genere tra 90 e 180 € .

Costano in genere tra . Rivendita di pacchetti VIP e hospitality di lusso: I prezzi possono andare da 350 € a oltre 1.200 €.

Real Sociedad-Getafe in Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Real Sociedad e Getafe

La Real Sociedad ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sul Rayo Vallecano in Liga; in questo periodo ha anche battuto il Levante per 2-1 in campionato. La squadra di Matarazzo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10 in queste cinque partite, con l’unica sconfitta arrivata per 2-1 contro l’Athletic Bilbao.

Il Getafe ha ottenuto due vittorie e subito tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-0 sul campo del Villarreal in Liga; in precedenza aveva anche perso 4-0 contro l’Athletic Bilbao. Tra i risultati positivi, la squadra di Bordalas ha battuto il Siviglia per 3-1 in campionato. Il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti dodici in queste cinque partite.

Real Sociedad-Getafe: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club si è disputato in Liga il 22 aprile 2026, quando il Getafe ha vinto 1-0 alla Reale Arena. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Getafe ha ottenuto due vittorie e la Real Sociedad altrettante, con un pareggio. Le due squadre hanno segnato lo stesso numero di gol in questi incontri.