Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Deportivo de A Coruna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Real Sociedad affronta il Deportivo de La Coruña domenica 11 ottobre 2026 alla Reale Arena di San Sebastián.

Real Sociedad e Deportivo de La Coruña condividono una lunga storia in Liga, segnata da sfide combattute, con una media di 2,8 gol a partita nei loro confronti ufficiali. Nell'ultimo incrocio diretto nella massima serie, nel febbraio 2018, la Real Sociedad ha ottenuto una netta vittoria per 5-0 in casa contro il Deportivo.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Sociedad-Deportivo de La Coruña, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Sociedad-Deportivo de A Coruna in Liga?

Real Sociedad-Deportivo de A Coruna si gioca domenica 11 ottobre 2026 alla Reale Arena di San Sebastián.

LaLiga - Game Week 8 11 ott 2026 - 10:15 Reale Arena

Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Deportivo de A Coruna in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Real Sociedad e Deportivo de A Coruña alla Reale Arena, seguite questi passaggi:

Sito ufficiale del club: il modo più affidabile per acquistare i biglietti è direttamente attraverso il sito ufficiale della Real Sociedad. I biglietti vengono generalmente messi in vendita al pubblico alcune settimane prima della partita, dopo che l'accesso prioritario è stato riservato ai soci del club e agli abbonati. Biglietteria ufficiale dello stadio: è possibile acquistare i biglietti di persona presso la biglietteria della Reale Arena a San Sebastián nei giorni che precedono la partita o nel giorno della gara, salvo disponibilità.

Quanto costano i biglietti per Real Sociedad-Deportivo de A Coruna in Liga?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Liga tra Real Sociedad e Deportivo de A Coruña alla Reale Arena dipendono dalla categoria del posto e dal canale di acquisto:

Biglietti ufficiali diretti (Real Sociedad)

Ingresso generale standard: in genere varia da 25 € a 90 € .

Dietro le porte (Fondo Norte & Fondo Sur): 20 € - 50 € Tribune laterali (Tribuna Este): 40 € - 75 € Tribuna principale (Tribuna Principal): 60 € - 90 €

Pacchetti VIP e hospitality: vanno da 120 € a 400 €+ (inclusi catering, accesso alla lounge e posti premium).

Piattaforme secondarie di biglietteria

Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi oscillano in base alla domanda:

Prezzi di partenza: generalmente partono da circa 50 € a 80 € per i posti delle categorie base.

Prezzi medi: i posti di Categoria 1 o quelli premium di rivendita sul lato lungo costano in genere tra 95 € e 250 €+ , a seconda della posizione del posto e della domanda di mercato.

Real Sociedad-Deportivo de A Coruna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Real Sociedad-Deportivo de A Coruna: forma

La Real Sociedad ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la vittoria per 3-2 in Liga sul campo dell'Elche il 7 settembre, e in precedenza in questa stagione aveva battuto anche l'Espanyol per 2-1. Le due sconfitte sono arrivate contro il Real Madrid, per 4-1, e il Real Betis, per 1-0. La squadra di Matarazzo ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque in questa serie.

Il Deportivo de A Coruna ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 in Liga sul campo del Villarreal il 5 settembre, dopo la vittoria per 3-1 contro il Valencia del 30 agosto. Ha pareggiato 1-1 in entrambe le prime due partite di campionato, contro Malaga ed Elche. L'unica sconfitta è stata l'1-0 contro il Real Madrid in un'amichevole precampionato. Il Deportivo ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite.

Real Sociedad-Deportivo de A Coruna: precedenti recenti

L'ultimo confronto ufficiale tra questi club è arrivato in Liga il 2 febbraio 2018, quando la Real Sociedad ha battuto 5-0 in casa il Deportivo. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, la Real Sociedad conta tre vittorie contro l'unica del Deportivo, con un pareggio. La Real Sociedad ha segnato 11 gol in questi cinque confronti, mentre il Deportivo ne ha realizzati 9.