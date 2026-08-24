Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Atletico Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Real Sociedad affronta l'Atletico Madrid domenica 13 settembre 2026 alla Reale Arena di San Sebastian.

Le due squadre hanno condiviso un'intensa rivalità nella stagione 2025-26, scontrandosi in particolare in Copa del Rey, dove la Real Sociedad ha avuto la meglio sull'Atlético per 4-3 ai rigori dopo un emozionante 2-2. Con talenti di alto profilo da entrambe le parti, questa sfida rappresenta un test fondamentale per le ambizioni di inizio stagione di entrambe le squadre nella massima serie spagnola.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Sociedad-Atletico Madrid, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Sociedad-Atletico Madrid in Liga?

Real Sociedad-Atletico Madrid si gioca alla Reale Arena di San Sebastian. I dettagli sull'orario del calcio d'inizio sono indicati sopra.

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 15:00 Reale Arena

Come acquistare i biglietti di Getafe-Deportivo de A Coruna in Liga?

Per acquistare i biglietti per Getafe CF-Deportivo de La Coruña allo Estadio Coliseum di Getafe, segui questi passaggi:

Canale ufficiale diretto

Visita il portale ufficiale dei biglietti del Getafe CF: vai alla sezione ticketing ufficiale sul sito del Getafe ( entradas.getafecf.com ). Poiché il Getafe è la squadra di casa, tutte le vendite dei biglietti al pubblico sono gestite direttamente tramite la sua piattaforma.

Tifosi ospiti (supporto al Deportivo de La Coruña)

Se desideri sederti nel settore ospiti con i tifosi del Deportivo, gli acquisti sono generalmente gestiti direttamente tramite i canali ufficiali del club RC Deportivo per i membri registrati (socios) o i fan club (peñas).

Piattaforme secondarie di biglietteria

Se i biglietti ufficiali sono esauriti o stai acquistando all'ultimo minuto, aggregatori di biglietti secondari come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita.

Quanto costano i biglietti di Getafe-Deportivo de A Coruña in Liga?

I biglietti per Getafe CF-Deportivo de La Coruña in Liga generalmente vanno da circa 25 £ a 75 £ (€30 a €90) per i normali tagliandi a ingresso generale acquistati direttamente tramite i canali ufficiali del club.

Canale ufficiale diretto I biglietti ufficiali per Getafe-Deportivo de La Coruña costano generalmente tra 25 £ e 75 £ (€30 a €90) a seconda del settore, partendo da 25 £ per i posti nelle tribune dietro le porte e arrivando fino a 75 £ per i posti centrali della tribuna principale.

Piattaforme secondarie Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi di rivendita oscillano in base alla domanda dei tifosi e alla disponibilità dei posti, spesso partendo da circa 45 £ a 60 £ per le opzioni base e salendo significativamente per le posizioni premium.

Real Sociedad-Atletico Madrid in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Sociedad e Atletico Madrid

La Real Sociedad ha perso tutte le sue cinque partite più recenti. La sua ultima uscita è stata la sconfitta per 1-0 in Liga contro il Real Betis il 21 agosto e, prima ancora, ha perso 3-1 contro il Chelsea e 2-1 contro l'FC Koeln in amichevole precampionato. Altre due sconfitte contro l'FC Koeln (2-0) e il Toulouse (2-1) completano una serie di cinque ko consecutivi. La Sociedad ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

Le ultime cinque partite dell'Atletico Madrid hanno prodotto un pareggio, due vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il 2-2 in Liga con il Villarreal il 23 agosto. Prima di allora, ha battuto il Malaga 2-0 all'esordio in campionato e ha sconfitto il Marseille 2-1 in un'amichevole precampionato. Le sconfitte contro il Manchester City (3-1) e il Manchester United (2-1) in precampionato hanno evidenziato vulnerabilità difensive. L'Atletico ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Real Sociedad-Atletico Madrid: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre risale alla Copa del Rey del 18 aprile 2026, quando la sfida al Metropolitano è terminata 2-2. Prima di allora, l'Atletico aveva battuto la Sociedad 3-2 in casa in Liga il 7 marzo 2026. Negli ultimi cinque confronti, l'Atletico Madrid ha vinto due volte, con due pareggi e una vittoria della Real Sociedad. La sfida di Liga del gennaio 2026 alla Reale Arena è finita 1-1, mentre il successo casalingo per 4-0 dell'Atletico nel maggio 2025 resta il risultato più netto di questa serie recente.

Classifica di Real Sociedad e Atlético Madrid

Nelle prime fasi della classifica della Liga 2026/27, l'Atletico Madrid è terzo mentre la Real Sociedad è 17ª.