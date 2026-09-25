Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoVillarreal
Book Real Madrid vs Villarreal Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Villarreal: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Real Madrid
Villarreal
LaLiga

Il Real Madrid affronta il Villarreal nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Real Madrid affronta il Villarreal domenica 11 ottobre 2026 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Nonostante il dominio complessivo del Real Madrid, le partite tra queste due squadre sono tradizionalmente combattute, con una media di quasi tre gol a gara. Nel loro incontro più recente, il 24 gennaio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 all'Estadio de la Cerámica.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti per Real Madrid-Villarreal, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-Villarreal di Liga?

Il Real Madrid affronta il Villarreal allo stadio Bernabeu di Madrid, domenica 11 ottobre 2026.

crest
LaLiga - Game Week 8
Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Villarreal di Liga?

Per acquistare i biglietti per Real Madrid-Villarreal al Santiago Bernabéu, segui i canali di vendita ufficiali del club e le fasi di rilascio:

Fasi di rilascio ufficiali e ordine di priorità

Il Real Madrid mette in vendita i biglietti per le partite in fasi distinte, in genere a partire da 1 o 2 settimane prima della data del match:

  1. Socios (abbonati e membri del club): hanno la prima finestra, di solito 10-12 giorni prima della partita.
  2. Titolari della Madridista Premium Card: hanno accesso anticipato circa 6-8 giorni prima della partita.
  3. Pubblico generale: gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita al pubblico circa 3-5 giorni prima del calcio d'inizio.
  4. VIP e Hospitality: disponibili con mesi di anticipo per un ingresso garantito, anche se a prezzi più alti.

Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub hanno spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-Villarreal di Liga?

I prezzi dei biglietti per Real Madrid-Villarreal al Santiago Bernabéu dipendono dal fatto che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sui mercati secondari di rivendita:

Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

I prezzi ufficiali dei biglietti variano a seconda del settore/posizione nello stadio (anelli superiori rispetto alle tribune laterali inferiori):

  • Pubblico generale / Posti standard: in genere vanno da 75 € a 190 € per le normali partite di Liga.
  • Socios e membri Madridista Premium: ricevono tariffe scontate, di solito a partire da circa 60 € a 150 €.
  • Biglietti VIP e Hospitality: vanno da 275 € a 500 €+ a seconda del catering incluso e dell'accesso lounge.

Piattaforme secondarie di biglietteria

Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi fluttuano in base alla domanda:

  • Posti entry-level (Categoria 3 / anelli alti): partono da circa 95 € a 130 €.
  • Posti di fascia media (Categoria 2 / dietro le porte): vanno da 150 € a 260 €.
  • Premium Categoria 1 (tribune laterali inferiori): vanno da 350 € a 500 €+.

Real Madrid-Villarreal di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Real Madrid e Villarreal

Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 in Champions League contro l'Inter, e sono arrivate anche nette vittorie per 4-0 contro il Malaga e per 4-1 contro la Real Sociedad in Liga. L'unico passo falso è arrivato con la sconfitta per 1-0 in campionato contro il Real Betis. Nelle cinque partite, il Real Madrid ha segnato 12 gol e ne ha subiti tre.

Il Villarreal ha faticato a trovare continuità, senza vittorie nelle ultime cinque partite, con due pareggi e tre sconfitte. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-2 in Champions League contro il Borussia Dortmund, e ha perso anche 2-3 contro il Deportivo de A Coruna in Liga. Il Villarreal ha pareggiato 2-2 sia con l'Atletico Madrid sia con il Racing Santander nelle partite precedenti. Il Villarreal ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci in queste cinque gare.

RMA

RMA - Forma

BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VIL

VIL - Forma

COR
S2-3
BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Real Madrid-Villarreal: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga il 24 gennaio 2026, quando il Villarreal ha ospitato il Real Madrid perdendo 0-2. Prima di allora, il Real Madrid aveva vinto 3-1 al Bernabeu nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Real Madrid ne ha vinte quattro e ne ha pareggiata una, con il Villarreal ancora senza vittorie in questa serie.

Testa a testa

Real MadridPareggioVillarreal
4
1
0
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FIN
13Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google