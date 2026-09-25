Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Villarreal: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Real Madrid affronta il Villarreal domenica 11 ottobre 2026 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Nonostante il dominio complessivo del Real Madrid, le partite tra queste due squadre sono tradizionalmente combattute, con una media di quasi tre gol a gara. Nel loro incontro più recente, il 24 gennaio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 all'Estadio de la Cerámica.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti per Real Madrid-Villarreal, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-Villarreal di Liga?

Il Real Madrid affronta il Villarreal allo stadio Bernabeu di Madrid, domenica 11 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Villarreal di Liga?

Per acquistare i biglietti per Real Madrid-Villarreal al Santiago Bernabéu, segui i canali di vendita ufficiali del club e le fasi di rilascio:

Fasi di rilascio ufficiali e ordine di priorità

Il Real Madrid mette in vendita i biglietti per le partite in fasi distinte, in genere a partire da 1 o 2 settimane prima della data del match:

Socios (abbonati e membri del club): hanno la prima finestra, di solito 10-12 giorni prima della partita. Titolari della Madridista Premium Card: hanno accesso anticipato circa 6-8 giorni prima della partita. Pubblico generale: gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita al pubblico circa 3-5 giorni prima del calcio d'inizio. VIP e Hospitality: disponibili con mesi di anticipo per un ingresso garantito, anche se a prezzi più alti.

Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub hanno spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-Villarreal di Liga?

I prezzi dei biglietti per Real Madrid-Villarreal al Santiago Bernabéu dipendono dal fatto che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sui mercati secondari di rivendita:

Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

I prezzi ufficiali dei biglietti variano a seconda del settore/posizione nello stadio (anelli superiori rispetto alle tribune laterali inferiori):

Pubblico generale / Posti standard: in genere vanno da 75 € a 190 € per le normali partite di Liga.

Socios e membri Madridista Premium: ricevono tariffe scontate, di solito a partire da circa 60 € a 150 € .

Biglietti VIP e Hospitality: vanno da 275 € a 500 €+ a seconda del catering incluso e dell'accesso lounge.

Piattaforme secondarie di biglietteria

Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi fluttuano in base alla domanda:

Posti entry-level (Categoria 3 / anelli alti): partono da circa 95 € a 130 € .

Posti di fascia media (Categoria 2 / dietro le porte): vanno da 150 € a 260 € .

Premium Categoria 1 (tribune laterali inferiori): vanno da 350 € a 500 €+ .

Real Madrid-Villarreal di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Real Madrid e Villarreal

Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 in Champions League contro l'Inter, e sono arrivate anche nette vittorie per 4-0 contro il Malaga e per 4-1 contro la Real Sociedad in Liga. L'unico passo falso è arrivato con la sconfitta per 1-0 in campionato contro il Real Betis. Nelle cinque partite, il Real Madrid ha segnato 12 gol e ne ha subiti tre.

Il Villarreal ha faticato a trovare continuità, senza vittorie nelle ultime cinque partite, con due pareggi e tre sconfitte. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-2 in Champions League contro il Borussia Dortmund, e ha perso anche 2-3 contro il Deportivo de A Coruna in Liga. Il Villarreal ha pareggiato 2-2 sia con l'Atletico Madrid sia con il Racing Santander nelle partite precedenti. Il Villarreal ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci in queste cinque gare.

Real Madrid-Villarreal: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga il 24 gennaio 2026, quando il Villarreal ha ospitato il Real Madrid perdendo 0-2. Prima di allora, il Real Madrid aveva vinto 3-1 al Bernabeu nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Real Madrid ne ha vinte quattro e ne ha pareggiata una, con il Villarreal ancora senza vittorie in questa serie.