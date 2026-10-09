Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Siviglia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Real Madrid affronta il Siviglia domenica 18 ottobre 2026 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Il Real Madrid ha dominato i recenti precedenti contro il Siviglia, conquistando una vittoria esterna per 1-0 nell’ultimo confronto di campionato tra le due squadre, a maggio 2026. Questa partita casalinga è cruciale per il Real Madrid, perché rappresenta l’ultima gara di campionato prima del Clasico contro il Barcellona.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Real Betis-Barcellona, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-Siviglia in Liga?

LaLiga - Game Week 9 18 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Siviglia in Liga?

Per acquistare i biglietti per Real Madrid-Siviglia in Liga, segui le consuete fasi di vendita e i metodi di acquisto standard:

1. Fasi ufficiali di vendita

I biglietti per le partite casalinghe al Santiago Bernabéu vengono messi in vendita in più fasi, di solito da 7 a 10 giorni prima della partita:

Socios (membri del club): gli abbonati e i membri del club hanno la prima finestra di priorità, spesso con uno sconto.

Membri Madridista Premium: i sostenitori ufficiali a pagamento del club hanno accesso prioritario secondario, di solito da 1 a 2 giorni prima della vendita generale.

Pubblico generale: gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita al pubblico circa da 3 a 5 giorni prima della partita.

2. Rivenditori principali di biglietti

Sito ufficiale del club: la principale piattaforma di biglietteria del Real Madrid.

VIP & Hospitality: i pacchetti VIP per il giorno della partita vengono messi in vendita prima dei biglietti di ingresso generale e possono essere richiesti tramite il portale VIP del Real Madrid.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria e rivendita

Marketplace secondari: le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub offrono biglietti rivenduti dagli abbonati, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-Siviglia in Liga?

I prezzi dei biglietti per Real Madrid-Siviglia in Liga variano in base al settore, allo status di membro e al canale di acquisto:

1. Prezzi ufficiali dei biglietti acquistati direttamente

Socios (membri del club): 40 € - 140 € (include gli sconti prioritari per i membri in tutti i settori dello stadio).

Pubblico generale:55 € - 180 € (fascia di prezzo standard al valore nominale per la vendita ufficiale dei biglietti di ingresso generale).

2. Pacchetti VIP & Hospitality

Posti VIP:250 € - 600 €+ (includono posti lungo il campo, accesso a lounge private e catering nel giorno della partita).

3. Piattaforme secondarie e di rivendita

Marketplace di rivendita:110 € - 350 €+ (i prezzi oscillano al di sopra del valore nominale in base alla posizione del posto e alla domanda sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub ).

Real Madrid-Siviglia in Liga: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Real Madrid e Siviglia

Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra Liga e Champions League, perdendo solo contro il Real Betis, che lo ha battuto 1-0 all’inizio di settembre. Il risultato più recente è stata una vittoria esterna per 3-2 sul campo dell’Elche, e ha anche segnato quattro gol al Rayo Vallecano nel successo casalingo per 4-1. In queste cinque partite, il Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti quattro, a conferma di una squadra in un momento di fiducia sul piano offensivo.

Il Siviglia ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Atletico Madrid, che lo ha battuto 3-1 a fine agosto. La squadra di Luis Garcia ha mantenuto la porta inviolata nelle due partite più recenti, battendo Deportivo de A Coruna per 1-0 e Valencia per 1-0, segno di un gruppo organizzato difensivamente in vista di questa trasferta.

Real Madrid-Siviglia: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 del Real Madrid in trasferta sul campo del Siviglia, a maggio 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti in Liga, il Real Madrid ne ha vinti quattro e il Siviglia zero, con un risultato che non ha prodotto una vittoria del Siviglia. Il Madrid ha segnato 10 gol in queste cinque sfide e ne ha subiti soltanto tre, a indicare un chiaro trend di dominio in questo confronto.