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Come acquistare i biglietti per Real Madrid-RB Leipzig: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Real Madrid affronta l'RB Lipsia in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Real Madrid affronta l'RB Lipsia mercoledì 21 ottobre 2026 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Il Real Madrid ha un leggero vantaggio nei precedenti europei, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta in quattro sfide precedenti. L'ultimo incrocio tra i due club risale agli ottavi di finale del 2023-24, quando il Real Madrid si è qualificato di misura con un 2-1 complessivo dopo l'1-1 nella gara di ritorno al Bernabéu.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti per Real Madrid-RB Lipsia, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-RB Lipsia di Champions League?

Il Real Madrid affronta l'RB Lipsia allo stadio Bernabeu di Madrid mercoledì 21 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-RB Lipsia di Champions League?

Per assistere alla partita di UEFA Champions League Real Madrid-RB Lipsia al Santiago Bernabéu, sono disponibili diverse opzioni di acquisto attraverso vari livelli e canali:

1. Canali ufficiali del club

  • Sito ufficiale e app del Real Madrid: il modo più diretto e sicuro per acquistare biglietti standard al prezzo nominale.
  • Soci del club: i soci del Real Madrid ricevono una finestra di acquisto prioritaria e uno sconto prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.
  • Titolari della Madridista Card: i titolari della tessera non soci hanno la seconda finestra prioritaria per le assegnazioni dei biglietti rimanenti.
  • Settore ospiti dell'RB Lipsia: i tifosi ospiti devono acquistare i biglietti dedicati al settore ospiti direttamente tramite i servizi ufficiali per i sostenitori dell'RB Lipsia.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-RB Lipsia di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League Real Madrid-RB Lipsia al Santiago Bernabéu variano in modo significativo a seconda del livello, della categoria e del mercato di vendita:

1. Mercato primario (vendite ufficiali del Real Madrid)

  • Biglietti standard: i biglietti a prezzo nominale vanno in genere da 75 € per i posti dietro la porta negli anelli alti (Categoria 4) fino a 250-300 €+ per i posti laterali privilegiati negli anelli bassi (Categoria 1 Premium).
  • Soci del club e Madridistas: i membri ricevono solitamente sconti di circa il 20%-30% sul prezzo nominale durante le finestre di vendita prioritarie.

2. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

  • Categoria 3 / 4 (anelli alti): circa 240 € - 280 € a biglietto.
  • Categoria 2 (anelli intermedi / laterali): circa 275 € - 350 € a biglietto.
  • Categoria 1 e laterale Premium:350 € - 500 €+ a biglietto.
  • Prezzo medio di rivendita: si aggira generalmente intorno a 300 € - 450 € per i posti standard.

Real Madrid-RB Lipsia di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Madrid e RB Lipsia

Il Real Madrid arriva a questa sfida in buona forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La squadra di Mourinho ha battuto l'Inter 2-1 in Champions League e poi ha ottenuto una vittoria per 4-1 contro il Rayo Vallecano nella Liga. L'unica sconfitta in questa serie è stata l'1-0 sul campo del Real Betis. Il Madrid ha segnato 14 gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque, con l'uscita più recente rappresentata dal successo per 3-2 in trasferta contro l'Elche nella Liga.

L'RB Lipsia ha faticato a trovare continuità, vincendo due partite e perdendone tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-0 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Il punto più basso di questa serie è stato il 4-1 subito dal Como in Champions League, anche se il 5-0 inflitto all'Amburgo dimostra che la squadra è capace di prestazioni di alto livello. Il Lipsia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10 in queste cinque partite.

RMA

RMA - Forma

BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RBL

RBL - Forma

BMG
V3-0
SVW
S3-1
COM
S4-1
HSV
V5-0
B04
S2-0
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Real Madrid-RB Lipsia: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale a marzo 2024, quando le due squadre hanno pareggiato 1-1 in una partita di Champions League al Bernabeu. Il Real Madrid aveva vinto l'andata di quella sfida per 1-0 a Lipsia il mese precedente. Negli ultimi quattro precedenti diretti, il Real Madrid ha vinto due volte e il Lipsia una, con un pareggio, e le due squadre hanno segnato complessivamente nove gol in queste partite.

Testa a testa

Real MadridPareggioRB Lipsia
2
1
1
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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