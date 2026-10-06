Il Real Madrid affronta l'RB Lipsia mercoledì 21 ottobre 2026 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Il Real Madrid ha un leggero vantaggio nei precedenti europei, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta in quattro sfide precedenti. L'ultimo incrocio tra i due club risale agli ottavi di finale del 2023-24, quando il Real Madrid si è qualificato di misura con un 2-1 complessivo dopo l'1-1 nella gara di ritorno al Bernabéu.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti per Real Madrid-RB Lipsia, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-RB Lipsia di Champions League?

Il Real Madrid affronta l'RB Lipsia allo stadio Bernabeu di Madrid mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-RB Lipsia di Champions League?

Per assistere alla partita di UEFA Champions League Real Madrid-RB Lipsia al Santiago Bernabéu, sono disponibili diverse opzioni di acquisto attraverso vari livelli e canali:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale e app del Real Madrid: il modo più diretto e sicuro per acquistare biglietti standard al prezzo nominale.

Soci del club: i soci del Real Madrid ricevono una finestra di acquisto prioritaria e uno sconto prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

Titolari della Madridista Card: i titolari della tessera non soci hanno la seconda finestra prioritaria per le assegnazioni dei biglietti rimanenti.

Settore ospiti dell'RB Lipsia: i tifosi ospiti devono acquistare i biglietti dedicati al settore ospiti direttamente tramite i servizi ufficiali per i sostenitori dell'RB Lipsia.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-RB Lipsia di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League Real Madrid-RB Lipsia al Santiago Bernabéu variano in modo significativo a seconda del livello, della categoria e del mercato di vendita:

1. Mercato primario (vendite ufficiali del Real Madrid)

Biglietti standard: i biglietti a prezzo nominale vanno in genere da 75 € per i posti dietro la porta negli anelli alti (Categoria 4) fino a 250-300 €+ per i posti laterali privilegiati negli anelli bassi (Categoria 1 Premium).

Soci del club e Madridistas: i membri ricevono solitamente sconti di circa il 20%-30% sul prezzo nominale durante le finestre di vendita prioritarie.

2. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

Categoria 3 / 4 (anelli alti): circa 240 € - 280 € a biglietto.

Categoria 2 (anelli intermedi / laterali): circa 275 € - 350 € a biglietto.

Categoria 1 e laterale Premium: 350 € - 500 €+ a biglietto.

Prezzo medio di rivendita: si aggira generalmente intorno a 300 € - 450 € per i posti standard.

Real Madrid-RB Lipsia di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Madrid e RB Lipsia

Il Real Madrid arriva a questa sfida in buona forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La squadra di Mourinho ha battuto l'Inter 2-1 in Champions League e poi ha ottenuto una vittoria per 4-1 contro il Rayo Vallecano nella Liga. L'unica sconfitta in questa serie è stata l'1-0 sul campo del Real Betis. Il Madrid ha segnato 14 gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque, con l'uscita più recente rappresentata dal successo per 3-2 in trasferta contro l'Elche nella Liga.

L'RB Lipsia ha faticato a trovare continuità, vincendo due partite e perdendone tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-0 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Il punto più basso di questa serie è stato il 4-1 subito dal Como in Champions League, anche se il 5-0 inflitto all'Amburgo dimostra che la squadra è capace di prestazioni di alto livello. Il Lipsia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10 in queste cinque partite.

Real Madrid-RB Lipsia: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale a marzo 2024, quando le due squadre hanno pareggiato 1-1 in una partita di Champions League al Bernabeu. Il Real Madrid aveva vinto l'andata di quella sfida per 1-0 a Lipsia il mese precedente. Negli ultimi quattro precedenti diretti, il Real Madrid ha vinto due volte e il Lipsia una, con un pareggio, e le due squadre hanno segnato complessivamente nove gol in queste partite.