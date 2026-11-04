Il Real Madrid ospita il PSV Eindhoven martedì 24 novembre 2026 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Real Madrid e PSV Eindhoven hanno una lunga storia europea che risale a diversi decenni fa: si sono già affrontati in sfide importanti di Coppa dei Campioni, Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Tra i precedenti più significativi c’è la combattuta semifinale di Coppa dei Campioni del 1988, in cui il PSV passò il turno grazie alla regola dei gol in trasferta prima di conquistare il trofeo.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Real Madrid-PSV Eindhoven, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-PSV Eindhoven di Champions League?

Real Madrid-PSV Eindhoven si gioca martedì 24 novembre 2026 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-PSV Eindhoven di Champions League?

Ecco le opzioni normalmente disponibili per acquistare i biglietti e assistere alla sfida di Champions League tra Real Madrid e PSV Eindhoven:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il metodo principale e più affidabile è il portale ufficiale del Real Madrid. I biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci e dei Madridistas; gli eventuali posti rimanenti vengono poi aperti alla vendita per il pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-PSV Eindhoven di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Real Madrid e PSV Eindhoven variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: I prezzi partono da circa 100 € per i posti negli anelli superiori o quelli standard e arrivano a 300-400 € o più per i posti migliori negli anelli inferiori, a seconda della posizione esatta all’interno del Santiago Bernabéu.

I prezzi partono da circa per i posti negli anelli superiori o quelli standard e arrivano a per i posti migliori negli anelli inferiori, a seconda della posizione esatta all’interno del Santiago Bernabéu. Pacchetti VIP e hospitality ufficiali: Partono da circa 375 € e aumentano in base ai servizi inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita diretta del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita standard e anelli superiori: I prezzi partono da circa 100-185 € per i posti negli anelli superiori o dietro le porte, in funzione della domanda.

I prezzi partono da circa per i posti negli anelli superiori o dietro le porte, in funzione della domanda. Anelli inferiori e rivendita premium: I prezzi vanno da 250 € a oltre 400 € a seconda del sovrapprezzo applicato sul mercato.

I prezzi vanno da a seconda del sovrapprezzo applicato sul mercato. Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 320-650 € o più.

Real Madrid-PSV Eindhoven di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

Real Madrid-PSV Eindhoven: Lo stato di forma

Il Real Madrid arriva a questa partita dopo aver vinto quattro delle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L’unica sconfitta in questo periodo è arrivata contro l’Atletico Madrid in Liga. Nella partita più recente ha battuto 4-1 l’RB Leipzig in Champions League e ha ottenuto anche una vittoria per 4-1 contro il Siviglia in campionato. In quelle cinque gare, il Madrid ha segnato 14 gol e ne ha subiti cinque, dimostrando di saper essere molto prolifico in attacco. La serie di buone prestazioni in Europa rende questa una sfida favorevole per la squadra di Mourinho.

Il PSV ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite, mostrando un rendimento altalenante. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 in trasferta contro l’FC Porto in Champions League, arrivata dopo la sconfitta per 2-1 contro l’ADO Den Haag in Eredivisie. La squadra di Bosz ha segnato quattro gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare: numeri che suggeriscono una certa vulnerabilità difensiva, nonostante la capacità di ottenere risultati in Europa anche nelle partite più difficili.

Real Madrid-PSV Eindhoven: I precedenti recenti

I precedenti registrati tra i due club si limitano a un solo incontro: un’amichevole precampionato disputata nell’agosto 2007, vinta dal PSV per 2-1 in trasferta contro il Real Madrid. Nel set di dati non risultano partite ufficiali tra i due club. La sfida di domenica sarà quindi un incontro raro e relativamente inedito tra due squadre che si sono affrontate poco nella storia recente.