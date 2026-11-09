Il Real Madrid ospita il PSV Eindhoven martedì 24 novembre 2026 all’Estadio Bernabeu di Madrid.

Real Madrid e PSV Eindhoven vantano una lunga storia di sfide europee che risale a diversi decenni fa: si sono già affrontati in incontri decisivi di Coppa dei Campioni, Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Tra i precedenti più importanti c’è la combattuta semifinale di Coppa dei Campioni del 1988, in cui il PSV passò grazie alla regola dei gol in trasferta prima di conquistare il trofeo.

A che ora inizia Real Madrid-PSV Eindhoven di Champions League?

Real Madrid-PSV Eindhoven si gioca all’Estadio Bernabeu di Madrid martedì 24 novembre 2026.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-PSV Eindhoven di Champions League?

Ecco le opzioni abitualmente disponibili per acquistare i biglietti e assistere alla sfida di Champions League tra Real Madrid e PSV Eindhoven:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il metodo principale e più affidabile è il portale ufficiale del Real Madrid, dove i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci (socios) e dei Madridistas e poi, per gli eventuali posti rimasti, del pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-PSV Eindhoven di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Real Madrid e PSV Eindhoven variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: I prezzi partono da circa 100 € per i posti negli anelli superiori o quelli standard e salgono fino a 300-400 € e oltre per i posti migliori negli anelli inferiori, a seconda della posizione esatta all’interno del Santiago Bernabéu.

I prezzi partono da circa per i posti negli anelli superiori o quelli standard e salgono fino a per i posti migliori negli anelli inferiori, a seconda della posizione esatta all’interno del Santiago Bernabéu. Pacchetti VIP e hospitality ufficiali: I prezzi partono da circa 375 € e aumentano in base ai servizi inclusi nel pacchetto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita standard e anelli superiori: I prezzi partono da circa 100-185 € per i posti negli anelli superiori o dietro le porte, in base alla domanda di mercato.

I prezzi partono da circa per i posti negli anelli superiori o dietro le porte, in base alla domanda di mercato. Anelli inferiori e rivendita premium: I prezzi vanno da 250 € a oltre 400 € , a seconda del sovrapprezzo applicato sul mercato.

I prezzi vanno da , a seconda del sovrapprezzo applicato sul mercato. Rivendita di biglietti VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 320-650 € e oltre.

Real Madrid-PSV Eindhoven di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Real Madrid e PSV Eindhoven

Il Real Madrid arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l’Atletico Madrid nella Liga. Nell’ultima partita ha battuto 4-1 il RB Leipzig in Champions League e ha ottenuto anche una vittoria per 4-1 contro il Sevilla in campionato. In quelle cinque gare, il Madrid ha segnato 14 gol e ne ha subiti cinque, confermando un notevole potenziale offensivo. La serie di ottime prestazioni in Europa rende questa competizione un palcoscenico favorevole per la squadra di Mourinho.

Il PSV ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre, mostrando un rendimento decisamente discontinuo. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 in trasferta contro l’FC Porto in Champions League, arrivata dopo la sconfitta per 2-1 contro l’ADO Den Haag in Eredivisie. La squadra di Bosz ha segnato quattro gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite: dati che indicano possibili fragilità difensive, nonostante la capacità di ottenere risultati in Europa anche nelle gare più difficili.

Real Madrid-PSV Eindhoven: I precedenti recenti

Nei dati disponibili risulta un solo precedente tra i due club: un’amichevole precampionato disputata nell’agosto 2007, vinta dal PSV per 2-1 in casa del Real Madrid. Il dataset non contiene incontri ufficiali tra le due squadre. La partita di domenica sarà quindi un confronto raro e relativamente inedito tra due club che si sono affrontati poco negli ultimi anni.