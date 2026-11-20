Il Real Madrid ospita l’Osasuna domenica 13 dicembre 2026 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Prima dell’inizio del 2026, l’Osasuna non batteva i colossi spagnoli da quasi 15 anni, dal gennaio 2011. La serie si è però interrotta nell’ultimo confronto, nel febbraio 2026, quando l’Osasuna ha ottenuto una sorprendente vittoria per 2-1 a El Sadar grazie a un gol di Raúl García al 90°, dopo che Vinícius Júnior aveva pareggiato il rigore segnato da Ante Budimir nel primo tempo.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto ciò che serve sapere per acquistare i biglietti di Real Madrid-Osasuna, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Real Madrid-Osasuna in Liga?

Real Madrid-Osasuna si gioca allo stadio Bernabeu di Madrid domenica 13 dicembre 2026.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Osasuna in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Real Madrid e Osasuna:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Real Madrid: È il canale principale e più sicuro per le partite casalinghe al Santiago Bernabéu. In genere i biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (socios), poi per i titolari della carta Madridista Premium e infine per il pubblico, pochi giorni prima della partita.

È il canale principale e più sicuro per le partite casalinghe al Santiago Bernabéu. In genere i biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (socios), poi per i titolari della carta Madridista Premium e infine per il pubblico, pochi giorni prima della partita. Sito ufficiale del CA Osasuna: Quando la squadra gioca a El Sadar, a Pamplona, i biglietti possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale dell’Osasuna, anche se la disponibilità per il pubblico è spesso molto limitata a causa dell’elevata domanda locale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare posti a ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-Osasuna in Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Real Madrid e Osasuna:

1. Canali ufficiali dei club

Categoria 3 (anelli superiori / curve): Il prezzo nominale va da circa 90 a 120 euro .

Il prezzo nominale va da circa . Categoria 2 (settori laterali / angoli): Il prezzo nominale va da circa 120 a 150 euro .

Il prezzo nominale va da circa . Categoria 1 e Categoria 1 Premium (lati del campo / visuale migliore): Il prezzo nominale va da circa 125 a 290 euro .

Il prezzo nominale va da circa . Pacchetti VIP e ospitalità: I pacchetti ospitalità ufficiali standard e i palchi VIP partono da 275 euro

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali dei club, è possibile rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub. Su queste piattaforme, i prezzi dei biglietti dipendono dalla domanda:

Rivendita di posti standard / nell’anello superiore: I prezzi partono generalmente da circa 95-110 euro .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti lungo i lati del campo e settori premium sul mercato secondario: Costano solitamente tra 150 e 380 euro .

Costano solitamente tra . Rivendita di pacchetti VIP e ospitalità: I prezzi partono di solito da circa 300-350 euro e possono superare i 450 euro per le posizioni migliori.

Real Madrid-Osasuna in Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Real Madrid e Osasuna

Il Real Madrid arriva a questa partita dopo aver vinto tutte le ultime cinque gare in tutte le competizioni, segnando 14 gol e subendone sette. Il risultato più recente è una vittoria per 3-0 sul Valencia in Liga; in precedenza è arrivato anche un successo esterno per 1-2 contro il Barcellona. La vittoria per 2-3 contro l’AEK Atene in Champions League e quella per 4-1 contro l’RB Lipsia mostrano inoltre la varietà degli avversari che la squadra ha affrontato con facilità. Con cinque vittorie consecutive, la squadra di Mourinho ha mantenuto alta la pressione nelle prime posizioni della classifica.

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l’Osasuna ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’impegno più recente ha pareggiato 1-1 con l’Athletic Bilbao in Liga, dopo le sconfitte contro il Deportivo de A Coruña per 2-1 e il Siviglia per 2-0. La vittoria per 6-0 sull’Atletico Calatayud in Copa del Rey e quella per 2-0 sul Racing Santander in campionato sono state le uniche note positive di un periodo altrimenti difficile.

Real Madrid-Osasuna: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato in Liga il 21 febbraio 2026, quando l’Osasuna ha battuto il Real Madrid 2-1 in casa. Prima di allora, nell’agosto 2025, il Real Madrid aveva vinto 1-0 al Bernabeu. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e l’Osasuna una, mentre una partita è finita in pareggio. In quelle cinque sfide, il Madrid ha segnato 10 gol contro i sette dell’Osasuna.