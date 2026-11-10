Il Real Madrid ospita il Deportivo Alaves domenica 29 novembre 2026 all’Estadio Bernabeu di Madrid.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nell’aprile 2026 al Santiago Bernabéu, il Real Madrid ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 grazie ai goal di Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. L’Alaves è riuscito a mettere brevemente in difficoltà il Madrid nelle stagioni 2024–25 e 2025–26, anche se i precedenti sono nettamente a favore del club della capitale.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Real Madrid-Deportivo Alaves, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Real Madrid-Deportivo Alaves di Liga?

Real Madrid-Deportivo Alaves si gioca domenica 29 novembre 2026 all’Estadio Bernabeu di Madrid.

LaLiga - Game Week 14 28 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Deportivo Alaves di Liga?

Queste sono le opzioni normalmente disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Real Madrid e Deportivo Alaves:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: È l’opzione più diretta e affidabile per acquistare i biglietti ufficiali quando vengono messi in vendita per il pubblico, i soci (socios) e i titolari della tessera Madridista.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-Deportivo Alaves di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Real Madrid e Deportivo Alaves:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: In genere costano tra 35 € e 60 € .

In genere costano tra . Posti premium e di fascia intermedia: Generalmente costano tra 80 € e 150 € .

Generalmente costano tra . Pacchetti VIP con servizi di ospitalità: Partono da circa 275 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti standard e per l’anello superiore: I prezzi partono da circa 120-150 € .

I prezzi partono da circa . Rivendita di posti nei settori laterali e centrali: I prezzi sono comunemente compresi tra 160 € e oltre 250 € .

I prezzi sono comunemente compresi tra . Rivendita di biglietti VIP e aziendali: I prezzi vanno da 350 € a oltre 1.000 €.

Real Madrid-Deportivo Alaves di Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Real Madrid e Deportivo Alaves

Il Real Madrid arriva a questa partita dopo aver vinto tutte le ultime cinque gare tra Liga e Champions League. Nell’ultima uscita ha battuto il Barcellona 2-1 in Liga e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche un successo per 4-1 contro l’RB Leipzig in Europa. In queste cinque partite, il Real Madrid ha segnato 14 goal e ne ha subiti appena tre, con quattro gare consecutive senza essere battuto in difesa.

L’Alaves ha faticato a trovare continuità: nelle ultime cinque partite di Liga ha ottenuto una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Malaga e la squadra ha perso tre delle ultime quattro trasferte. In queste cinque partite, gli ospiti hanno segnato tre goal e ne hanno subiti cinque.

Real Madrid-Deportivo Alaves: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 2-1 del Real Madrid al Bernabeu nell’aprile 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti in Liga, il Real Madrid ha vinto quattro volte e l’Alaves una: l’unico successo degli ospiti è arrivato nel dicembre 2025, quando hanno battuto il Madrid 2-1 in trasferta. In queste cinque sfide, il Real Madrid ha segnato 13 goal, contro i cinque dell’Alaves.