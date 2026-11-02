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Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Celta Vigo: prezzi per la Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Real Madrid affronta il Celta Vigo nella Liga. Ecco come acquistare i biglietti

Il Real Madrid ospita il Celta Vigo sabato 21 novembre 2026 all’Estadio Bernabeu di Madrid.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nel marzo 2026, il Real Madrid si è imposto per 2-1 in trasferta all’Estadio de Balaídos al termine di una partita combattuta. Prima di quella sfida, nel dicembre 2025, il Celta Vigo aveva firmato una prestazione sorprendente al Santiago Bernabéu, battendo i padroni di casa per 2-0 senza subire goal.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Real Madrid-Celta Vigo, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-Celta Vigo di Liga?

Real Madrid-Celta Vigo si gioca sabato 21 novembre 2026 all’Estadio Bernabeu di Madrid.

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LaLiga - Game Week 13
Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti di Real Madrid-Celta Vigo di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Real Madrid e Celta Vigo al Santiago Bernabéu, hai diverse opzioni affidabili:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Il metodo più sicuro e diretto è acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale del Real Madrid. Di norma, i biglietti destinati al pubblico vengono messi in vendita prima lì, in vista della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Real Madrid-Celta Vigo di Liga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Real Madrid e Celta Vigo variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali o sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali del club

  • Posti nell’anello superiore / categoria 3: Partono da circa 60-75 € per i settori dell’anello superiore più lontani dal campo.
  • Posti di categoria 2: Costano generalmente tra 76 e 105 €.
  • Posti di categoria 1 e premium: I posti migliori nell’anello inferiore e lungo le tribune laterali vanno da circa 116 fino a 225 € o più, a seconda della posizione esatta.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze VIP ufficiali partono da circa 325 € e possono costare di più a seconda dell’accesso alle lounge e del servizio di ristorazione inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Categoria 3 / anello superiore: Partono da circa 150-180 €, con possibili variazioni in base alla domanda.
  • Categoria 2 / tribune laterali: Spesso costano tra 220 e 260 €.
  • Categoria 1 / anello inferiore: Partono da circa 300-350 €.

Real Madrid-Celta Vigo di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Real Madrid e Celta Vigo

Il Real Madrid arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’impegno più recente ha battuto per 4-1 l’RB Leipzig in Champions League, dopo aver superato con lo stesso punteggio il Sevilla in Liga. In questa serie di partite, il Real Madrid ha ottenuto anche una vittoria per 3-4 in trasferta contro la Roma e un successo per 1-0 in campionato contro il Villarreal. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Atletico Madrid. In queste cinque gare ha segnato 13 goal e ne ha subiti cinque.

Nelle ultime cinque partite, il Celta Vigo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell’ultima gara di Liga ha battuto il Deportivo Alaves per 2-1, dopo aver perso 1-2 contro la Juventus in Europa League. Nella stessa serie di risultati figurano anche un pareggio senza reti sul campo dell’Elche, una netta vittoria per 5-0 contro il Racing Santander e una sconfitta per 1-0 contro l’Omonia Nicosia in Europa League. In queste cinque partite il Celta ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

RMA

RMA - Forma

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol segnato (subito)
17/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CEL

CEL - Forma

JUV
S1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
D0-0
RAY
S3-0
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Real Madrid-Celta Vigo: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al marzo 2026 in Liga, quando il Real Madrid ha vinto per 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo. Prima di allora, nel dicembre 2025, il Celta aveva conquistato una vittoria per 2-0 al Bernabeu. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Real Madrid ha vinto tre volte e il Celta due, con la squadra galiziana che ha dimostrato di saper sottrarre punti agli avversari più blasonati.

Testa a testa

Real MadridPareggioCelta Vigo
4
0
1
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1
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2
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2
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2
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Coppa del Rey
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5
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2
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Celta Vigo
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1
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RMA
2
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10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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