Il Real Madrid ospita il Celta Vigo sabato 21 novembre 2026 all’Estadio Bernabeu di Madrid.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nel marzo 2026, il Real Madrid si è imposto per 2-1 in trasferta all’Estadio de Balaídos al termine di una partita combattuta. Prima di quella sfida, nel dicembre 2025, il Celta Vigo aveva firmato una prestazione sorprendente al Santiago Bernabéu, battendo i padroni di casa per 2-0 senza subire goal.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Real Madrid-Celta Vigo, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-Celta Vigo di Liga?

Real Madrid-Celta Vigo si gioca sabato 21 novembre 2026 all’Estadio Bernabeu di Madrid.

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti di Real Madrid-Celta Vigo di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Real Madrid e Celta Vigo al Santiago Bernabéu, hai diverse opzioni affidabili:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il metodo più sicuro e diretto è acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale del Real Madrid. Di norma, i biglietti destinati al pubblico vengono messi in vendita prima lì, in vista della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Real Madrid-Celta Vigo di Liga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Real Madrid e Celta Vigo variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali o sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Posti nell’anello superiore / categoria 3: Partono da circa 60-75 € per i settori dell’anello superiore più lontani dal campo.

Partono da circa per i settori dell’anello superiore più lontani dal campo. Posti di categoria 2: Costano generalmente tra 76 e 105 € .

Costano generalmente tra . Posti di categoria 1 e premium: I posti migliori nell’anello inferiore e lungo le tribune laterali vanno da circa 116 fino a 225 € o più, a seconda della posizione esatta.

I posti migliori nell’anello inferiore e lungo le tribune laterali vanno da circa o più, a seconda della posizione esatta. Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze VIP ufficiali partono da circa 325 € e possono costare di più a seconda dell’accesso alle lounge e del servizio di ristorazione inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Categoria 3 / anello superiore: Partono da circa 150-180 € , con possibili variazioni in base alla domanda.

Partono da circa , con possibili variazioni in base alla domanda. Categoria 2 / tribune laterali: Spesso costano tra 220 e 260 € .

Spesso costano tra . Categoria 1 / anello inferiore: Partono da circa 300-350 €.

Real Madrid-Celta Vigo di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Real Madrid e Celta Vigo

Il Real Madrid arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’impegno più recente ha battuto per 4-1 l’RB Leipzig in Champions League, dopo aver superato con lo stesso punteggio il Sevilla in Liga. In questa serie di partite, il Real Madrid ha ottenuto anche una vittoria per 3-4 in trasferta contro la Roma e un successo per 1-0 in campionato contro il Villarreal. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Atletico Madrid. In queste cinque gare ha segnato 13 goal e ne ha subiti cinque.

Nelle ultime cinque partite, il Celta Vigo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell’ultima gara di Liga ha battuto il Deportivo Alaves per 2-1, dopo aver perso 1-2 contro la Juventus in Europa League. Nella stessa serie di risultati figurano anche un pareggio senza reti sul campo dell’Elche, una netta vittoria per 5-0 contro il Racing Santander e una sconfitta per 1-0 contro l’Omonia Nicosia in Europa League. In queste cinque partite il Celta ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

Real Madrid-Celta Vigo: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al marzo 2026 in Liga, quando il Real Madrid ha vinto per 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo. Prima di allora, nel dicembre 2025, il Celta aveva conquistato una vittoria per 2-0 al Bernabeu. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Real Madrid ha vinto tre volte e il Celta due, con la squadra galiziana che ha dimostrato di saper sottrarre punti agli avversari più blasonati.