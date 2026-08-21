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Come acquistare i biglietti per Real Betis-Real Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Real Betis affronta il Real Madrid nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Real Betis affronta il Real Madrid venerdì 4 settembre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida cercando di trovare subito slancio in classifica dopo una serie di preparazioni pre-campionato competitive. Storicamente, gli incroci tra questi due club spagnoli hanno dato vita a sfide molto equilibrate, rendendo questo prossimo incontro uno dei primi grandi motivi di interesse della stagione domestica.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Betis-Real Madrid, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Real Madrid di Liga?

Real Betis-Real Madrid si gioca all'Estadio de La Cartuja di Siviglia, con il calcio d'inizio in programma come indicato di seguito.

crest
LaLiga - Game Week 4
Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Real Madrid di Liga?

Per acquistare i biglietti per Real Betis-Real Madrid, segui questi passaggi attraverso i canali ufficiali e secondari:

1. Vendita primaria (sito ufficiale del club)

  • Tifosi di casa: visita il portale ufficiale di biglietteria del Real Betis. La vendita al pubblico in genere si apre 1-2 settimane prima del giorno della partita, dopo la fine della prevendita riservata ai soci.
  • Tifosi ospiti: se sostieni il Real Madrid, i biglietti del settore ospiti vengono assegnati esclusivamente attraverso i canali ufficiali del Real Madrid ai membri registrati/Madridistas.

2. Partner ufficiali autorizzati

  • Per posti garantiti o pacchetti hotel + biglietto, consulta i rivenditori autorizzati come P1 Travel (partner ufficiale del Betis) oppure le opzioni VIP/Hospitality ufficiali sul portale di biglietteria del Real Betis.

3. Marketplace secondari

  • Se i biglietti ufficiali per il pubblico generale vanno esauriti rapidamente, è possibile trovare biglietti alternativi su piattaforme secondarie verificate come StubHub. Tieni presente che i prezzi di rivendita spesso includono un sovrapprezzo rispetto al valore nominale a causa dell'elevata domanda.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Real Madrid di Liga?

I prezzi dei biglietti per Real Betis-Real Madrid variano in base al metodo di acquisto, alla categoria del posto e al settore (anello superiore o bordo campo).

Biglietti standard di vendita primaria I biglietti ufficiali per il pubblico generale venduti direttamente attraverso il portale di biglietteria del Real Betis in genere vanno da 60 € a oltre 160 € per posti al valore nominale.

Pacchetti VIP & Hospitality Le opzioni ufficiali VIP e hospitality sul portale del club partono da circa 200 € a oltre 350 € per biglietto, offrendo visuali premium e servizi per il giorno della partita.

Pacchetti viaggio autorizzati I pacchetti dei partner di viaggio ufficiali come P1 Travel combinano ingresso garantito allo stadio e alloggio, solitamente con prezzi compresi tra 189 € e oltre 214 € a persona.

Marketplace secondari di rivendita Sulle piattaforme secondarie di rivendita come StubHub, i prezzi di rivendita in genere vanno da 125 € a oltre 200 € (128 $ – oltre 200 $), con l'alta domanda che spinge i sovrapprezzi di rivendita oltre il normale valore nominale.

Real Betis-Real Madrid di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Real Betis e Real Madrid

Il Real Betis arriva a questa partita con un bilancio pre-campionato di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Inter, anche se in precedenza aveva battuto l'Arsenal 3-1 e travolto il Lione 4-0. Il Betis ha pareggiato 2-2 con il Bournemouth e ha superato di misura l'Almeria 1-0, segnando nove gol e subendone quattro nell'arco delle cinque partite.

Il Real Madrid arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque amichevoli pre-campionato. Ha battuto lo Schalke 04 per 3-0 nell'uscita più recente e aveva anche sconfitto il Leganes 4-1 in precedenza. Il 2-2 con la Fiorentina è stata l'unica partita in cui ha lasciato punti per strada. Il Madrid ha segnato undici gol e ne ha subiti sei nelle cinque gare, mostrando una produzione offensiva costante per tutto il pre-campionato.

BET

BET - Forma

BOU
D2-2
INT
S1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
LEV
S5-2
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
RMA

RMA - Forma

COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
Gol segnato (subito)
14/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Real Betis-Real Madrid: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è chiuso sull'1-1, con il Betis che ha ospitato il Madrid in Liga nell'aprile 2026. Prima di allora, il Madrid aveva vinto nettamente in casa, battendo il Betis 5-1 nel gennaio 2026. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Madrid ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del Betis e un pareggio, quello senza reti arrivato al Bernabeu nel maggio 2024.

Testa a testa

Real BetisPareggioReal Madrid
1
2
2
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
4Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Real Betis e Real Madrid

Entrambi i club iniziano la nuova stagione di Liga senza una posizione consolidata, con il Real Betis indicato al 14° posto e il Real Madrid al 15° nella classifica iniziale.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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