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Come acquistare i biglietti per Real Betis-Rayo Vallecano: prezzi di LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Il Real Betis affronta il Rayo Vallecano in LaLiga. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Real Betis ospita il Rayo Vallecano domenica 29 novembre 2026 all’Estadio de La Cartuja.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nel febbraio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 all’Estadio de La Cartuja, con le reti di Cédric Bakambu e Isi Palazón. Quel risultato era arrivato dopo lo 0-0 del dicembre 2025 a Vallecas, nella stagione 2025–26 della Liga.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Real Betis-Rayo Vallecano, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Real Betis-Rayo Vallecano di Liga?

Real Betis-Rayo Vallecano si gioca domenica 29 novembre 2026 all’Estadio de La Cartuja di Siviglia.

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LaLiga - Game Week 14
Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Rayo Vallecano di Liga?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Real Betis e Rayo Vallecano:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali di Real Betis e Rayo Vallecano, i canali più affidabili e diretti per la vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Rayo Vallecano di Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Real Betis e Rayo Vallecano:

1. Canali ufficiali dei club

  • Ingresso standard e posti ordinari: Partono da circa 25 € per i settori dietro le porte o dell’anello superiore.
  • Posti nella fascia intermedia e lungo le linee laterali: Costano generalmente tra 45 e 90 €, a seconda della disponibilità nei singoli settori.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Partono da 150 € fino a oltre 250 € e offrono l’accesso a lounge di categoria superiore e sedute imbottite.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti rivenduti al prezzo più basso: Partono da circa 25-30 € per posti nell’anello superiore o con vista da dietro le porte.
  • Prezzi medi di rivendita: Si aggirano sui 115-140 €, con oscillazioni della domanda all’avvicinarsi della partita.

Real Betis-Rayo Vallecano di Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Real Betis e Rayo Vallecano

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è lo 0-0 contro il Celta Vigo in Liga, arrivato dopo la vittoria per 1-0 sul Feyenoord in Champions League. Nelle gare precedenti aveva perso 5-2 contro il Barcellona, ma aveva anche battuto il Porto 3-2 e l’Osasuna con un netto 5-2. In queste cinque partite, il Betis ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Nelle ultime cinque partite di Liga, il Rayo Vallecano ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro l’Elche, preceduta dall’1-1 con il Getafe. L’unica vittoria in questa serie è stata il 2-1 sull’Espanyol. Nelle cinque partite, il Rayo ha segnato cinque gol e ne ha subiti dieci: numeri che riflettono la fragilità difensiva a cui Benat San Jose vorrà porre rimedio.

BET

BET - Forma

FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
BVB
S2-1
ELC
V0-2
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
RAY

RAY - Forma

GET
D1-1
ELC
S0-3
HUE
V2-3
CEL
V3-0
RSO
S1-0
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Real Betis-Rayo Vallecano: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando hanno pareggiato 1-1 all’Estadio de La Cartuja in Liga. Il bilancio degli ultimi cinque scontri diretti è equilibrato: il Rayo ne ha vinto uno, nessuna delle due squadre ha dominato e i pareggi sono stati frequenti, con tre partite su cinque terminate in parità. L’unica squadra a imporsi nei confronti recenti è stata il Rayo, che nel marzo 2024 ha vinto 2-0 in casa.

Testa a testa

Real BetisPareggioRayo Vallecano
0
4
1
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Real Betis
BET
1
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RAY
1
FIN
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RAY
0
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BET
0
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RAY
2
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Real Betis
BET
2
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Real Betis
BET
1
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RAY
1
FIN
LaLiga
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Rayo Vallecano
RAY
2
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Real Betis
BET
0
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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