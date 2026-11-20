Il Real Betis ospita il Racing Santander domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio de La Cartuja di Siviglia.

L’ultimo incontro tra i due club risale al 6 dicembre 2018, in Coppa del Re: il Real Betis si impose con un netto 4-0. Prima di quella sfida di coppa, le due squadre si erano affrontate in una gara di Coppa del Re su due partite alla fine del 2018, vinta ancora dai biancoverdi per 1-0 in trasferta.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Real Betis-Racing Santander, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Racing Santander in Liga?

Real Betis-Racing Santander si gioca domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio de La Cartuja di Siviglia.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Racing Santander in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Real Betis e Racing Santander:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Real Betis (Club Oficial): In quanto squadra di casa, il Real Betis metterà in vendita i biglietti direttamente attraverso il proprio portale ufficiale (realbetisbalompie.es). Di solito la vendita è riservata inizialmente ai soci (socios); gli eventuali posti rimasti vengono poi resi disponibili al pubblico una o due settimane prima della partita.

In quanto squadra di casa, il Real Betis metterà in vendita i biglietti direttamente attraverso il proprio portale ufficiale (realbetisbalompie.es). Di solito la vendita è riservata inizialmente ai soci (socios); gli eventuali posti rimasti vengono poi resi disponibili al pubblico una o due settimane prima della partita. Canali ufficiali del Racing Santander: Se tifi per la squadra ospite o cerchi biglietti per il settore ospiti, il Racing Santander gestisce le richieste e la distribuzione dei biglietti per i tifosi in trasferta direttamente attraverso il proprio sito ufficiale (realracingclub.es).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Racing Santander in Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Real Betis e Racing Santander:

1. Canali ufficiali dei club

Vendita al pubblico / biglietti standard: In genere partono da circa 20-25 € .

In genere partono da circa . Posti lungo le tribune laterali e nei settori inferiori premium: Costano all’incirca 40-90 € .

Costano all’incirca . Pacchetti VIP hospitality: In genere partono da circa 120-180 € e oltre=.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub. propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti più economici in rivendita: Partono da circa 19-25 € .

Partono da circa . Posti di fascia intermedia e lungo le tribune laterali in rivendita: In genere costano 45-150 € .

In genere costano . Posti premium e nei settori inferiori in rivendita: Costano da 190-250 € e oltre.

Real Betis-Racing Santander in Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Real Betis e Racing Santander

Il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. L’impegno più recente è stato il successo per 2-3 in trasferta contro il Navalcarnero in Coppa del Re, il 12 novembre. Dopo la vittoria per 2-1 sul Malaga in Liga, ha battuto l’Elche in trasferta per 0-2, sempre in campionato. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Borussia Dortmund in Champions League, per 2-1. In una precedente partita di Liga, il Betis aveva pareggiato 0-0 con il Celta Vigo. In queste cinque gare ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro.

Nelle ultime cinque partite, il Racing Santander ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un successo in Coppa del Re. Il risultato più recente è la vittoria per 1-2 in trasferta contro il Malaga in Liga, mentre la sconfitta più pesante è stata lo 0-3 contro il Real Madrid. Ha inoltre battuto l’Espanyol per 2-1 e il Ribadesella CF per 0-2 in coppa, ma la sconfitta per 2-0 contro l’Osasuna, arrivata in precedenza, rispecchia l’incostanza difensiva che lo ha penalizzato in questa stagione. In quelle cinque partite il Racing ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette.

Real Betis-Racing Santander: i precedenti recenti

L’ultimo incontro ufficiale tra Real Betis e Racing Santander risale alla Coppa del Re del dicembre 2018, quando il Betis vinse 4-0 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Betis è nettamente avanti con quattro vittorie contro nessuna del Racing e un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in Segunda División nel 2014 e nel 2015. L’unica occasione in cui il Racing evitò la sconfitta fu una sconfitta casalinga per 0-1 in Coppa del Re nel novembre 2018, che fu dunque una vittoria del Betis. Il pareggio per 1-1 in Liga del marzo 2012 resta invece l’unica occasione in cui nessuna delle due squadre conquistò i tre punti.