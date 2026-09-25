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Come acquistare i biglietti per Real Betis-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Real Betis affronta l'Osasuna nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Real Betis affronta l'Osasuna domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.

L'Osasuna ha trovato particolarmente difficile fare punti negli ultimi anni, non riuscendo a battere il Real Betis nelle ultime sei sfide consecutive di Liga. Nel più recente confronto di campionato, il 12 aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 in una gara combattuta all'El Sadar Stadium.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Betis-Osasuna, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Osasuna in Liga?

Real Betis-Osasuna si gioca all'Estadio de La Cartuja di Siviglia domenica 11 ottobre 2026.

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LaLiga - Game Week 8
Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti di Real Betis-Osasuna in Liga?

Per acquistare i biglietti per Real Betis-Osasuna, puoi seguire questi passaggi:

1. Portale ufficiale del club

I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita da 1 a 3 settimane prima della partita. I soci del Real Betis hanno accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano resi disponibili al pubblico generale.

2. Biglietteria il giorno della partita

Puoi acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria (Taquilla) dell'impianto di gara all'Estadio de La Cartuja di Siviglia, dove il Real Betis gioca temporaneamente durante i lavori di riqualificazione del Benito Villamarín.

3. Piattaforme di rivendita secondaria

Le piattaforme di rivendita secondaria come StubHub hanno spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale. Controlla i termini e le condizioni della piattaforma da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Osasuna in Liga?

I prezzi dei biglietti per Real Betis-Osasuna in Liga variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:

1. Biglietteria e portale ufficiale del club (valore nominale)

  • Ingresso generale: I biglietti standard a valore nominale venduti direttamente dal Real Betis partono in genere da 30 € a 45 € per i posti dietro le porte (Gol Norte e Gol Sur).
  • Tribune laterali (Lateral / Preferencia): I posti lungo il lato del campo costano generalmente tra 50 € e 90 €+, a seconda del settore e della vicinanza al terreno di gioco.

2. Piattaforme di rivendita secondaria

Sulle piattaforme di rivendita secondaria come StubHub, i prezzi oscillano in base alla domanda.

  • Prezzo di partenza: Gli annunci di biglietti in rivendita sulle piattaforme secondarie partono attualmente da circa 33,90 € a 49,00 € per i posti di fascia base.
  • Categorie superiori: Le opzioni a centrocampo o premium sulle piattaforme secondarie possono arrivare fino a 115 € - 130 €+ a seconda della domanda e del ricarico del venditore.

Real Betis-Osasuna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Betis e Osasuna

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 in Champions League contro il Lille l'8 settembre, preceduto immediatamente dalla vittoria per 1-0 in Liga contro il Real Madrid. L'unica macchia di questo periodo è stata la sconfitta interna per 5-2 contro il Levante a fine agosto. Il Betis ha segnato sette gol e ne ha subiti otto nelle cinque partite, anche se tre di questi sono arrivati nella sola sconfitta contro il Levante.

L'Osasuna ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'impegno più recente si è concluso con una sconfitta per 5-2 contro il Deportivo Alaves il 6 settembre. Prima di allora aveva battuto il Getafe 1-0 e vinto 2-1 sul campo del Celta Vigo, dopo aver pareggiato 0-0 con il Levante. In questa striscia di cinque partite rientra anche una sconfitta in pre-campionato contro l'Al-Ain. L'Osasuna ha segnato quattro gol e ne ha subiti otto in questo periodo.

BET

BET - Forma

RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OSA

OSA - Forma

GET
V1-0
ALA
S5-2
ESP
S0-2
ATM
S4-0
RAY
D1-1
Gol segnato (subito)
4/12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Real Betis-Osasuna: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale alla Liga del 12 aprile 2026, quando Osasuna e Real Betis hanno pareggiato 1-1 all'El Sadar. Prima di allora, il Betis aveva battuto l'Osasuna 2-0 in casa nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Betis ha un bilancio migliore con due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con sette gol segnati e cinque subiti.

Testa a testa

Real BetisPareggioOsasuna
3
2
0
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FIN
8Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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