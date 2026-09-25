Come acquistare i biglietti per Real Betis-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Real Betis affronta l'Osasuna domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.
L'Osasuna ha trovato particolarmente difficile fare punti negli ultimi anni, non riuscendo a battere il Real Betis nelle ultime sei sfide consecutive di Liga. Nel più recente confronto di campionato, il 12 aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 in una gara combattuta all'El Sadar Stadium.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Betis-Osasuna, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Real Betis-Osasuna in Liga?
Real Betis-Osasuna si gioca all'Estadio de La Cartuja di Siviglia domenica 11 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti di Real Betis-Osasuna in Liga?
Per acquistare i biglietti per Real Betis-Osasuna, puoi seguire questi passaggi:
1. Portale ufficiale del club
I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita da 1 a 3 settimane prima della partita. I soci del Real Betis hanno accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano resi disponibili al pubblico generale.
2. Biglietteria il giorno della partita
Puoi acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria (Taquilla) dell'impianto di gara all'Estadio de La Cartuja di Siviglia, dove il Real Betis gioca temporaneamente durante i lavori di riqualificazione del Benito Villamarín.
3. Piattaforme di rivendita secondaria
Le piattaforme di rivendita secondaria come StubHub hanno spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale. Controlla i termini e le condizioni della piattaforma da cui stai acquistando.
Quanto costano i biglietti per Real Betis-Osasuna in Liga?
I prezzi dei biglietti per Real Betis-Osasuna in Liga variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:
1. Biglietteria e portale ufficiale del club (valore nominale)
- Ingresso generale: I biglietti standard a valore nominale venduti direttamente dal Real Betis partono in genere da 30 € a 45 € per i posti dietro le porte (Gol Norte e Gol Sur).
- Tribune laterali (Lateral / Preferencia): I posti lungo il lato del campo costano generalmente tra 50 € e 90 €+, a seconda del settore e della vicinanza al terreno di gioco.
2. Piattaforme di rivendita secondaria
Sulle piattaforme di rivendita secondaria come StubHub, i prezzi oscillano in base alla domanda.
- Prezzo di partenza: Gli annunci di biglietti in rivendita sulle piattaforme secondarie partono attualmente da circa 33,90 € a 49,00 € per i posti di fascia base.
- Categorie superiori: Le opzioni a centrocampo o premium sulle piattaforme secondarie possono arrivare fino a 115 € - 130 €+ a seconda della domanda e del ricarico del venditore.
Real Betis-Osasuna in Liga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Real Betis e Osasuna
Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 in Champions League contro il Lille l'8 settembre, preceduto immediatamente dalla vittoria per 1-0 in Liga contro il Real Madrid. L'unica macchia di questo periodo è stata la sconfitta interna per 5-2 contro il Levante a fine agosto. Il Betis ha segnato sette gol e ne ha subiti otto nelle cinque partite, anche se tre di questi sono arrivati nella sola sconfitta contro il Levante.
L'Osasuna ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'impegno più recente si è concluso con una sconfitta per 5-2 contro il Deportivo Alaves il 6 settembre. Prima di allora aveva battuto il Getafe 1-0 e vinto 2-1 sul campo del Celta Vigo, dopo aver pareggiato 0-0 con il Levante. In questa striscia di cinque partite rientra anche una sconfitta in pre-campionato contro l'Al-Ain. L'Osasuna ha segnato quattro gol e ne ha subiti otto in questo periodo.
Real Betis-Osasuna: i precedenti recenti
L'ultimo incontro tra queste due squadre risale alla Liga del 12 aprile 2026, quando Osasuna e Real Betis hanno pareggiato 1-1 all'El Sadar. Prima di allora, il Betis aveva battuto l'Osasuna 2-0 in casa nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Betis ha un bilancio migliore con due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con sette gol segnati e cinque subiti.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S