Come acquistare i biglietti per Real Betis-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Real Betis affronta l'Osasuna domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.

L'Osasuna ha trovato particolarmente difficile fare punti negli ultimi anni, non riuscendo a battere il Real Betis nelle ultime sei sfide consecutive di Liga. Nel più recente confronto di campionato, il 12 aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 in una gara combattuta all'El Sadar Stadium.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Betis-Osasuna, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Osasuna in Liga?

Real Betis-Osasuna si gioca all'Estadio de La Cartuja di Siviglia domenica 11 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 8 11 ott 2026 - 12:30 Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti di Real Betis-Osasuna in Liga?

Per acquistare i biglietti per Real Betis-Osasuna, puoi seguire questi passaggi:

1. Portale ufficiale del club

I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita da 1 a 3 settimane prima della partita. I soci del Real Betis hanno accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano resi disponibili al pubblico generale.

2. Biglietteria il giorno della partita

Puoi acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria (Taquilla) dell'impianto di gara all'Estadio de La Cartuja di Siviglia, dove il Real Betis gioca temporaneamente durante i lavori di riqualificazione del Benito Villamarín.

3. Piattaforme di rivendita secondaria

Le piattaforme di rivendita secondaria come StubHub hanno spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale. Controlla i termini e le condizioni della piattaforma da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Osasuna in Liga?

I prezzi dei biglietti per Real Betis-Osasuna in Liga variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:

1. Biglietteria e portale ufficiale del club (valore nominale)

Ingresso generale: I biglietti standard a valore nominale venduti direttamente dal Real Betis partono in genere da 30 € a 45 € per i posti dietro le porte (Gol Norte e Gol Sur).

Tribune laterali (Lateral / Preferencia): I posti lungo il lato del campo costano generalmente tra 50 € e 90 €+ , a seconda del settore e della vicinanza al terreno di gioco.

2. Piattaforme di rivendita secondaria

Sulle piattaforme di rivendita secondaria come StubHub, i prezzi oscillano in base alla domanda.

Prezzo di partenza: Gli annunci di biglietti in rivendita sulle piattaforme secondarie partono attualmente da circa 33,90 € a 49,00 € per i posti di fascia base.

Categorie superiori: Le opzioni a centrocampo o premium sulle piattaforme secondarie possono arrivare fino a 115 € - 130 €+ a seconda della domanda e del ricarico del venditore.

Real Betis-Osasuna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Betis e Osasuna

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 in Champions League contro il Lille l'8 settembre, preceduto immediatamente dalla vittoria per 1-0 in Liga contro il Real Madrid. L'unica macchia di questo periodo è stata la sconfitta interna per 5-2 contro il Levante a fine agosto. Il Betis ha segnato sette gol e ne ha subiti otto nelle cinque partite, anche se tre di questi sono arrivati nella sola sconfitta contro il Levante.

L'Osasuna ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'impegno più recente si è concluso con una sconfitta per 5-2 contro il Deportivo Alaves il 6 settembre. Prima di allora aveva battuto il Getafe 1-0 e vinto 2-1 sul campo del Celta Vigo, dopo aver pareggiato 0-0 con il Levante. In questa striscia di cinque partite rientra anche una sconfitta in pre-campionato contro l'Al-Ain. L'Osasuna ha segnato quattro gol e ne ha subiti otto in questo periodo.

Real Betis-Osasuna: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale alla Liga del 12 aprile 2026, quando Osasuna e Real Betis hanno pareggiato 1-1 all'El Sadar. Prima di allora, il Betis aveva battuto l'Osasuna 2-0 in casa nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Betis ha un bilancio migliore con due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con sette gol segnati e cinque subiti.