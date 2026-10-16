Come acquistare i biglietti per Real Betis-Malaga: prezzi per LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Real Betis ospita il Malaga domenica 1° novembre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.

Negli scontri diretti ufficiali in campionato, il Real Betis ha ottenuto più vittorie del Malaga. L'ultimo confronto si è disputato in un'amichevole tra club nell'agosto 2025, vinta dal Malaga per 3-1 contro il Betis.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Real Betis-Malaga, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Malaga di Liga?

Real Betis-Malaga si gioca domenica 1° novembre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.

LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 13:30 Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti di Real Betis-Malaga di Liga?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Liga tra Real Betis e Malaga all'Estadio de La Cartuja:

1. Canali ufficiali del club

Canali ufficiali del Real Betis: È possibile acquistare i normali biglietti per la singola partita direttamente sul sito ufficiale del Real Betis. È il modo più diretto per ottenerli al prezzo nominale quando si apre la vendita al pubblico.

Biglietteria nel giorno della partita: In base alla disponibilità a ridosso della gara, gli eventuali biglietti rimasti potrebbero talvolta essere acquistati alla biglietteria dello stadio prima del calcio d'inizio. Affidarsi a questa possibilità per una partita di campionato comporta però un rischio maggiore di trovare i biglietti esauriti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Real Betis-Malaga di Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Real Betis e Malaga, suddivisi tra canali ufficiali del club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: Per le normali partite di Liga costano generalmente da 20 a 90 € , a seconda del settore e della posizione all'Estadio de La Cartuja.

Pacchetti VIP & hospitality: I posti premium e i pacchetti hospitality ufficiali disponibili sul portale del club partono generalmente da circa 200-350 € o più a biglietto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti nell'anello superiore o dietro le porte: Prezzi a partire da circa 29-35 € .

Posti lungo il campo o premium a bordo campo: Generalmente costano da 90 a oltre 180 € , a seconda della domanda e della posizione esatta del settore.

Prezzo medio sul mercato: I biglietti in vendita per questa partita hanno un prezzo medio di circa 185-190 € , a seconda della disponibilità complessiva a ridosso della gara.

Real Betis-Malaga di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Real Betis e Malaga

Il Real Betis arriva in ottima forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima si è conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo del Deportivo de A Coruna in Liga, dopo due vittorie consecutive contro Getafe e Villarreal. Il risultato più significativo di questa serie è stato il successo per 3-2 sul Lille in Champions League, che comprende anche una vittoria casalinga per 1-0 sul Real Madrid. In queste cinque partite, il Betis ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

Il recente rendimento del Malaga racconta una storia molto diversa. Ha conquistato due punti nelle ultime cinque partite, senza vittorie, con due pareggi e tre sconfitte. La sconfitta più pesante è stata quella per 4-0 contro il Real Madrid, mentre l'1-3 sul campo del Villarreal ha evidenziato le sue difficoltà in trasferta. Il risultato più recente è stato un pareggio senza reti contro il Levante. Nelle cinque partite, il Malaga ha segnato tre goal e ne ha subiti nove.

Real Betis-Malaga: gli ultimi precedenti

L'ultimo incontro tra i due club è stato un'amichevole precampionato disputata il 9 agosto 2025, quando il Malaga ha battuto il Real Betis per 3-1. Prima di allora si erano affrontati soltanto in Liga, con il Betis vincitore in tre delle quattro partite di campionato presenti nei dati. Nei cinque incontri elencati, il Betis ha il bilancio complessivo migliore: l'unica vittoria del Malaga è arrivata proprio nell'amichevole più recente.