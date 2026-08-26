Come acquistare i biglietti per Real Betis-Getafe: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Real Betis affronta il Getafe mercoledì 16 settembre 2026 allo stadio de La Cartuja di Siviglia.

Nel loro più recente confronto di campionato, nel marzo 2026, il Getafe ha ottenuto una vittoria per 2-0 sul Real Betis. Entrambe le squadre saranno desiderose di conquistare punti vitali mentre cercano di costruire slancio nelle prime fasi della stagione nazionale.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Betis-Getafe, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Getafe di Liga?

Real Betis-Getafe si gioca allo stadio de La Cartuja di Siviglia. Controlla la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella tua zona.

LaLiga - Game Week 6 17 set 2026 - 13:00 Estadio Benito Villamarin

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Getafe di Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Real Betis e Getafe del 16 settembre tramite diverse opzioni di biglietteria primaria e secondaria:

Sito ufficiale del club: Il modo più sicuro per acquistare biglietti diretti al prezzo nominale è tramite il portale ufficiale del Real Betis (realbetisbalompie.es). I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita al pubblico da 1 a 2 settimane prima del calcio d'inizio.

Biglietteria ufficiale (Taquillas): Puoi acquistare eventuali posti residui o rimessi in vendita direttamente al botteghino dello stadio presso l'Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja di Siviglia nei giorni precedenti alla partita o il giorno della gara.

Partner autorizzati per viaggi e hospitality: Agenzie di viaggio sportive ufficiali come P1 Travel offrono e-ticket garantiti per il giorno della partita e pacchetti VIP/hospitality.

Piattaforme secondarie di vendita biglietti: Se i biglietti ufficiali del club sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da singoli abbonati e venditori.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Getafe di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Real Betis e Getafe del 16 settembre variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale (diretti/del club): I biglietti standard per una partita di categoria regolare di Liga partono in genere da circa 30-35 € per i posti nell'anello superiore dietro le porte, fino ad arrivare a 60-90 €+ per i posti centrali nell'anello inferiore in tribuna.

Rivendita e piattaforme secondarie: I biglietti standard sul mercato secondario, come su StubHub, partono da circa 20-35 € per l'ingresso base, con posti mediamente intorno a 60-150 € , mentre le opzioni premium o ad alta richiesta arrivano a 200 €+ .

VIP e hospitality: I pacchetti ufficiali hospitality e premium per il giorno della partita partono generalmente da 120-250 €+ a persona.

Real Betis-Getafe di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Betis e Getafe

Il Real Betis ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con un ulteriore risultato nel pre-campionato. L'uscita più recente è stata una vittoria per 1-0 in Liga in trasferta contro il Valencia il 25 agosto, dopo l'1-0 casalingo contro la Real Sociedad quattro giorni prima. Prima dell'inizio della stagione competitiva, il Betis ha perso 1-0 contro l'Inter in amichevole e ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth. Il suo pre-campionato ha incluso anche una vittoria per 3-1 sull'Arsenal. In queste cinque partite sono arrivati in totale cinque gol segnati e cinque subiti.

Il Getafe ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga contro il Racing Santander il 23 agosto, e ha anche battuto il Partizan Beograd 3-1 nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. La sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves il 15 agosto è stata il punto più basso di quella sequenza. Il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite, con anche un pareggio per 1-1 in amichevole contro il Tottenham Hotspur all'interno della serie.

Real Betis-Getafe: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre è arrivato in Liga l'8 marzo 2026, quando il Getafe ha ospitato il Real Betis e ha vinto 2-0. Prima di allora, il Betis si era imposto in casa per 4-0 nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Real Betis conta tre vittorie contro una del Getafe, con una partita finita in parità, un 1-1 all'Estadio Benito Villamarín nel febbraio 2024.

Classifica di Real Betis e Getafe

Nell'attuale classifica della Liga, il Real Betis è secondo mentre il Getafe è ottavo.