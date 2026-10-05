Il Real Betis è pronto a sfidare il Feyenoord mercoledì 21 ottobre 2026 allo stadio Benito Villamarín di Siviglia.

La squadra spagnola ha conquistato il tanto atteso ritorno nella massima competizione europea dopo aver chiuso al 5° posto nella Liga, ponendo fine a un'assenza di 21 anni. Nel frattempo, la potenza olandese Feyenoord cerca il riscatto in trasferta in Spagna dopo la sconfitta per 5-1 contro il Barcellona nella gara d'esordio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Real Betis-Feyenoord, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Feyenoord di Champions League?

Real Betis-Feyenoord si gioca allo stadio Benito Villamarín di Siviglia mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Feyenoord di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Real Betis e Feyenoord in programma mercoledì 21 ottobre 2026, ci sono alcune principali modalità di acquisto a seconda del settore in cui vuoi sederti:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Real Betis: I biglietti per il settore di casa vengono messi in vendita direttamente tramite il portale ufficiale del club. La priorità viene data ai soci del Betis prima che l'eventuale disponibilità residua venga destinata al pubblico generale.

Quota riservata al Feyenoord in trasferta: Se sostieni il Feyenoord e vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti esclusivamente attraverso il portale ufficiale del club ai titolari di abbonamento stagionale e ai membri verificati.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Feyenoord di Champions League?

Per la partita di Champions League tra Real Betis e Feyenoord allo stadio Benito Villamarín di mercoledì 21 ottobre 2026, il costo dei biglietti varia a seconda che vengano acquistati al prezzo nominale direttamente dai club o tramite piattaforme del mercato secondario:

1. Prezzi ufficiali nominali

Posti di categoria standard (Goles / Preferencia / Fondo): Circa 40 €-90 €

Posti premium laterali bassi: Circa 90 €-150 €

Pacchetti VIP & Hospitality: A partire da 200 €-350 €+

Settore tifosi ospiti: Il prezzo nominale dei biglietti europei per i tifosi in trasferta è fissato dalle linee guida UEFA a 70 € per i sostenitori ospiti standard.

2. Piattaforme del mercato secondario

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme di ticketing secondario come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

Categoria 3 / 4 (settore alto corto lato porta e curve): 80 €-110 € a biglietto

Categoria 2 (angolo e settore alto laterale): 110 €-160 € a biglietto

Categoria 1 (settore centrale basso laterale): 160 €-250 € a biglietto

Categoria 1 Premium / VIP:300 €-450 €+ a biglietto

Real Betis-Feyenoord di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Betis e Feyenoord

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, con l'unica sconfitta arrivata nel 5-2 contro il Levante a inizio stagione. Da allora, la squadra di Pellegrini ha battuto il Real Madrid 1-0 nella Liga, ha ottenuto una vittoria per 3-2 sul Lille in Champions League, ha vinto 2-1 sul campo del Villarreal e ha poi fatto seguire un successo per 1-0 contro il Getafe. In queste cinque partite, il Betis ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il recente rendimento del Feyenoord parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite ufficiali. Il risultato più recente è stato un 5-0 casalingo contro l'FC Utrecht in Eredivisie, e la squadra ha anche battuto il PEC Zwolle 7-0 in trasferta. Il punto più basso di questa serie è stata la sconfitta per 5-1 contro il Barcellona in Champions League. La squadra di Van Bronckhorst ha segnato 17 gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Real Betis-Feyenoord: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale all'Europa League del 29 gennaio 2026, quando il Real Betis ha battuto il Feyenoord 2-1 allo stadio Benito Villamarín. Questa è l'unica partita registrata tra le due squadre nei dati forniti, con il Betis che ha ottenuto la vittoria in casa in quella sfida europea.