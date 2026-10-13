Il Real Betis arriva alla partita dopo il 3-2 sul Lille nella gara d’esordio. L’FC Porto vuole riscattarsi dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City nella sua prima partita.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Real Betis-FC Porto, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-FC Porto in Champions League?

Real Betis-FC Porto si gioca all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Come acquistare i biglietti di Real Betis-FC Porto in Champions League?

Per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Real Betis e FC Porto all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, ci sono diverse possibilità, a seconda delle fasi di vendita prioritaria e della disponibilità dei posti:

Portale ufficiale dei biglietti del Real Betis: Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti ordinari nei settori riservati ai tifosi di casa è utilizzare la biglietteria online ufficiale del Real Betis. La precedenza spetta ai soci del club ( socios ), ma gli eventuali biglietti ordinari rimasti vengono messi in vendita al pubblico circa 1-3 settimane prima della partita.

Biglietteria dello stadio ( Taquilla ): È possibile acquistare i biglietti cartacei direttamente agli sportelli dello stadio a Siviglia. Di norma la biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì durante i consueti orari di apertura e, se restano posti disponibili, anche il giorno della partita fino al calcio d’inizio.

Settore ospiti (tifosi dell’FC Porto): Per chi desidera sedersi nel settore riservato agli ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente dall’FC Porto ai propri soci e abbonati attraverso il portale ufficiale del club.

Piattaforme di rivendita e partner autorizzati: Se i biglietti della vendita ufficiale al pubblico si esauriscono rapidamente, piattaforme come StubHub offrono biglietti in rivendita.

Quanto costano i biglietti di Real Betis-FC Porto in Champions League?

I prezzi dei biglietti ufficiali e di quelli sulle piattaforme di rivendita per la partita di Champions League tra Real Betis e FC Porto variano notevolmente in base al settore e alla fase di vendita:

Prezzo ufficiale dei biglietti ordinari per il pubblico: da 50 a 120 € per i posti nei settori superiori dietro le porte (Gol Norte e Gol Sur) o nella parte superiore della Preferencia, quando vengono messi in vendita al pubblico.

Prezzo ufficiale dei posti premium e lungo il campo: da 120 a 220 € per i posti centrali lungo il campo nel Fondo o nella parte inferiore della Preferencia.

Pacchetti VIP e hospitality: da 350 a oltre 650 € per posti premium con accesso alle lounge dello stadio e cibo e bevande inclusi.

Mercato della rivendita

Per chi cerca biglietti su piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi dipendono dal settore e dalla domanda con l’avvicinarsi della partita.

Prezzi di partenza nella rivendita: da 115 a 130 € per i biglietti più economici nei settori dietro le porte.

Prezzi medi nella rivendita: da 200 a 350 € per i posti ordinari lungo il campo o nelle sezioni intermedie, con l’avvicinarsi della partita.

Real Betis-FC Porto in Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Real Betis e FC Porto

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, perdendone una. Nell’ultima gara ha battuto 2-1 il Villarreal in trasferta nella Liga; nello stesso periodo ha superato anche il Real Madrid per 1-0 e il Lille per 3-2 in Champions League. L’unica sconfitta è arrivata contro il Levante, per 5-2. Nelle cinque partite, il Betis ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

L’FC Porto ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, perdendone una. Nell’ultima gara ha battuto 4-1 il Casa Pia AC in Liga Portugal; nelle competizioni nazionali ha superato anche l’Academico Viseu per 3-0 e l’Arouca per 2-0. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 subito contro il Manchester City in Champions League. Nelle cinque partite, il Porto ha segnato dieci goal e ne ha subiti tre.

Real Betis-FC Porto: i precedenti recenti

L’unico incontro tra le due squadre registrato nei dati disponibili è l’amichevole per club terminata 1-1 il 19 luglio 2019, quando l’FC Porto ospitò il Real Betis. Nel database non risultano altri precedenti in partite ufficiali.