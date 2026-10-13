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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Real Betis-FC Porto: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Real Betis
FC Porto
Champions League

Il Real Betis affronta l’FC Porto in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Real Betis arriva alla partita dopo il 3-2 sul Lille nella gara d’esordio. L’FC Porto vuole riscattarsi dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City nella sua prima partita.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Real Betis-FC Porto, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-FC Porto in Champions League?

Real Betis-FC Porto si gioca all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia mercoledì 14 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Estadio Benito Villamarin

Come acquistare i biglietti di Real Betis-FC Porto in Champions League?

Per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Real Betis e FC Porto all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, ci sono diverse possibilità, a seconda delle fasi di vendita prioritaria e della disponibilità dei posti:

  • Portale ufficiale dei biglietti del Real Betis: Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti ordinari nei settori riservati ai tifosi di casa è utilizzare la biglietteria online ufficiale del Real Betis. La precedenza spetta ai soci del club (socios), ma gli eventuali biglietti ordinari rimasti vengono messi in vendita al pubblico circa 1-3 settimane prima della partita.
  • Biglietteria dello stadio (Taquilla): È possibile acquistare i biglietti cartacei direttamente agli sportelli dello stadio a Siviglia. Di norma la biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì durante i consueti orari di apertura e, se restano posti disponibili, anche il giorno della partita fino al calcio d’inizio.
  • Settore ospiti (tifosi dell’FC Porto): Per chi desidera sedersi nel settore riservato agli ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente dall’FC Porto ai propri soci e abbonati attraverso il portale ufficiale del club.
  • Piattaforme di rivendita e partner autorizzati: Se i biglietti della vendita ufficiale al pubblico si esauriscono rapidamente, piattaforme come StubHub offrono biglietti in rivendita.

Quanto costano i biglietti di Real Betis-FC Porto in Champions League?

I prezzi dei biglietti ufficiali e di quelli sulle piattaforme di rivendita per la partita di Champions League tra Real Betis e FC Porto variano notevolmente in base al settore e alla fase di vendita:

  • Prezzo ufficiale dei biglietti ordinari per il pubblico: da 50 a 120 € per i posti nei settori superiori dietro le porte (Gol Norte e Gol Sur) o nella parte superiore della Preferencia, quando vengono messi in vendita al pubblico.
  • Prezzo ufficiale dei posti premium e lungo il campo: da 120 a 220 € per i posti centrali lungo il campo nel Fondo o nella parte inferiore della Preferencia.
  • Pacchetti VIP e hospitality: da 350 a oltre 650 € per posti premium con accesso alle lounge dello stadio e cibo e bevande inclusi.

Mercato della rivendita

Per chi cerca biglietti su piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi dipendono dal settore e dalla domanda con l’avvicinarsi della partita.

  • Prezzi di partenza nella rivendita: da 115 a 130 € per i biglietti più economici nei settori dietro le porte.
  • Prezzi medi nella rivendita: da 200 a 350 € per i posti ordinari lungo il campo o nelle sezioni intermedie, con l’avvicinarsi della partita.

Real Betis-FC Porto in Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Real Betis e FC Porto

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, perdendone una. Nell’ultima gara ha battuto 2-1 il Villarreal in trasferta nella Liga; nello stesso periodo ha superato anche il Real Madrid per 1-0 e il Lille per 3-2 in Champions League. L’unica sconfitta è arrivata contro il Levante, per 5-2. Nelle cinque partite, il Betis ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

L’FC Porto ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, perdendone una. Nell’ultima gara ha battuto 4-1 il Casa Pia AC in Liga Portugal; nelle competizioni nazionali ha superato anche l’Academico Viseu per 3-0 e l’Arouca per 2-0. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 subito contro il Manchester City in Champions League. Nelle cinque partite, il Porto ha segnato dieci goal e ne ha subiti tre.

BET

BET - Forma

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
D1-1
OSA
V5-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
POR

POR - Forma

MCI
S0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Real Betis-FC Porto: i precedenti recenti

L’unico incontro tra le due squadre registrato nei dati disponibili è l’amichevole per club terminata 1-1 il 19 luglio 2019, quando l’FC Porto ospitò il Real Betis. Nel database non risultano altri precedenti in partite ufficiali.

Testa a testa

Real BetisPareggioFC Porto
0
0
1
Amichevoli dei club
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
1Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
8
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
28
InterInterINT
200246-20
S
S
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
32
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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