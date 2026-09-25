Il Real Betis affronta l'FC Porto mercoledì 14 ottobre 2026 all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia.

Il Real Betis arriva alla partita dopo una convincente vittoria per 3-2 nel turno d'apertura contro il Lille. L'FC Porto è invece desideroso di riscattarsi dopo la sconfitta per 2-0 subita contro il Manchester City nella gara d'esordio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Real Betis-FC Porto, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-FC Porto di Champions League?

Real Betis-FC Porto si gioca all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Come comprare i biglietti per Real Betis-FC Porto di Champions League?

Per assicurarti i biglietti per la partita di Champions League tra Real Betis e FC Porto all'Estadio Benito Villamarín di Siviglia, hai alcune opzioni a seconda delle vendite prioritarie e della disponibilità dei posti:

Portale ufficiale biglietteria del Real Betis: Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti generali per il settore di casa è direttamente attraverso il negozio online ufficiale del Real Betis. L'accesso prioritario viene concesso prima ai membri del club ( socios ), ma gli eventuali biglietti standard rimanenti vengono messi in vendita al pubblico circa da 1 a 3 settimane prima del giorno della partita.

Biglietteria dello stadio ( Taquilla ): Puoi acquistare i biglietti fisici direttamente alle biglietterie dello stadio di Siviglia. La biglietteria di solito è aperta dal lunedì al venerdì nei normali orari d'ufficio e nel giorno della partita fino al calcio d'inizio, se restano posti disponibili.

Settore ospiti (tifosi dell'FC Porto): Se desideri sederti nel settore ospiti dedicato, i biglietti vengono distribuiti direttamente dall'FC Porto ai membri del club e agli abbonati tramite il portale ufficiale dell'FC Porto.

Marketplace secondari e partner autorizzati: Se i biglietti ufficiali messi in vendita al pubblico si esauriscono rapidamente, piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub offrono vendite secondarie di biglietti.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-FC Porto di Champions League?

I prezzi dei biglietti ufficiali e di quelli sui marketplace secondari per la sfida di Champions League tra Real Betis e FC Porto variano significativamente a seconda della categoria del posto e della fase di vendita:

Prezzo standard al pubblico: da 50 € a 120 € per i posti base nei settori superiori dietro la porta (Gol Norte e Gol Sur) o nella Preferencia superiore, quando vengono messi in vendita al pubblico generale.

Prezzo premium e laterale: da 120 € a 220 € per i posti centrali lungo il lato del campo nel Fondo o nella Preferencia inferiore.

Pacchetti VIP e hospitality: da 350 € a oltre 650 € per posti premium abbinati all'accesso alle lounge dello stadio e a cibo e bevande in omaggio.

Mercato secondario di rivendita

Per i tifosi che vogliono acquistare biglietti su piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi dipendono dalla categoria del posto e dalla domanda con l'avvicinarsi del giorno della partita.

Prezzi di partenza della rivendita: da 115 € a 130 € per i biglietti di fascia base sui marketplace secondari nelle categorie dietro la porta.

Prezzi medi della rivendita: da 200 € a 350 € per posti standard laterali o di fascia intermedia man mano che il giorno della partita si avvicina.

Real Betis-FC Porto di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Real Betis e FC Porto

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, con una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 sul campo del Villarreal nella Liga, e nello stesso periodo ha anche battuto il Real Madrid 1-0 e superato il Lille 3-2 in Champions League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Levante, con un 5-2 subito. Il Betis ha segnato nove gol e ne ha concessi sette nelle cinque partite.

L'FC Porto ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, con una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 4-1 contro il Casa Pia AC in Liga Portugal, e ha anche battuto Academico Viseu 3-0 e Arouca 2-0 nelle competizioni nazionali. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 contro il Manchester City in Champions League. Il Porto ha segnato dieci gol e ne ha subiti tre nelle cinque partite.

Real Betis-FC Porto: i precedenti recenti

L'unico confronto registrato tra queste squadre nei dati disponibili è un pareggio per 1-1 in un'amichevole per club il 19 luglio 2019, quando l'FC Porto ospitò il Real Betis. Nel dataset non sono disponibili altri precedenti diretti ufficiali.