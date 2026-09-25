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Come acquistare i biglietti per Real Betis-FC Porto: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Real Betis affronta il Porto in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Real Betis affronta l'FC Porto mercoledì 14 ottobre 2026 all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia.

Il Real Betis arriva alla partita dopo una convincente vittoria per 3-2 nel turno d'apertura contro il Lille. L'FC Porto è invece desideroso di riscattarsi dopo la sconfitta per 2-0 subita contro il Manchester City nella gara d'esordio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Real Betis-FC Porto, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-FC Porto di Champions League?

Real Betis-FC Porto si gioca all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia mercoledì 14 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Estadio Benito Villamarin

Come comprare i biglietti per Real Betis-FC Porto di Champions League?

Per assicurarti i biglietti per la partita di Champions League tra Real Betis e FC Porto all'Estadio Benito Villamarín di Siviglia, hai alcune opzioni a seconda delle vendite prioritarie e della disponibilità dei posti:

  • Portale ufficiale biglietteria del Real Betis: Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti generali per il settore di casa è direttamente attraverso il negozio online ufficiale del Real Betis. L'accesso prioritario viene concesso prima ai membri del club (socios), ma gli eventuali biglietti standard rimanenti vengono messi in vendita al pubblico circa da 1 a 3 settimane prima del giorno della partita.
  • Biglietteria dello stadio (Taquilla): Puoi acquistare i biglietti fisici direttamente alle biglietterie dello stadio di Siviglia. La biglietteria di solito è aperta dal lunedì al venerdì nei normali orari d'ufficio e nel giorno della partita fino al calcio d'inizio, se restano posti disponibili.
  • Settore ospiti (tifosi dell'FC Porto): Se desideri sederti nel settore ospiti dedicato, i biglietti vengono distribuiti direttamente dall'FC Porto ai membri del club e agli abbonati tramite il portale ufficiale dell'FC Porto.
  • Marketplace secondari e partner autorizzati: Se i biglietti ufficiali messi in vendita al pubblico si esauriscono rapidamente, piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub offrono vendite secondarie di biglietti.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-FC Porto di Champions League?

I prezzi dei biglietti ufficiali e di quelli sui marketplace secondari per la sfida di Champions League tra Real Betis e FC Porto variano significativamente a seconda della categoria del posto e della fase di vendita:

  • Prezzo standard al pubblico: da 50 € a 120 € per i posti base nei settori superiori dietro la porta (Gol Norte e Gol Sur) o nella Preferencia superiore, quando vengono messi in vendita al pubblico generale.
  • Prezzo premium e laterale: da 120 € a 220 € per i posti centrali lungo il lato del campo nel Fondo o nella Preferencia inferiore.
  • Pacchetti VIP e hospitality: da 350 € a oltre 650 € per posti premium abbinati all'accesso alle lounge dello stadio e a cibo e bevande in omaggio.

Mercato secondario di rivendita

Per i tifosi che vogliono acquistare biglietti su piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi dipendono dalla categoria del posto e dalla domanda con l'avvicinarsi del giorno della partita.

  • Prezzi di partenza della rivendita: da 115 € a 130 € per i biglietti di fascia base sui marketplace secondari nelle categorie dietro la porta.
  • Prezzi medi della rivendita: da 200 € a 350 € per posti standard laterali o di fascia intermedia man mano che il giorno della partita si avvicina.

Real Betis-FC Porto di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Real Betis e FC Porto

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, con una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 sul campo del Villarreal nella Liga, e nello stesso periodo ha anche battuto il Real Madrid 1-0 e superato il Lille 3-2 in Champions League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Levante, con un 5-2 subito. Il Betis ha segnato nove gol e ne ha concessi sette nelle cinque partite.

L'FC Porto ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, con una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 4-1 contro il Casa Pia AC in Liga Portugal, e ha anche battuto Academico Viseu 3-0 e Arouca 2-0 nelle competizioni nazionali. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 contro il Manchester City in Champions League. Il Porto ha segnato dieci gol e ne ha subiti tre nelle cinque partite.

BET

BET - Forma

RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
POR

POR - Forma

VIS
V0-3
MOR
V2-1
MCI
S0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Real Betis-FC Porto: i precedenti recenti

L'unico confronto registrato tra queste squadre nei dati disponibili è un pareggio per 1-1 in un'amichevole per club il 19 luglio 2019, quando l'FC Porto ospitò il Real Betis. Nel dataset non sono disponibili altri precedenti diretti ufficiali.

Testa a testa

Real BetisPareggioFC Porto
0
0
1
Amichevoli dei club
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
1Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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