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Come acquistare i biglietti per Real Betis-Como: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Como
Champions League

Il Real Betis affronta il Como in Champions League. Ecco come assicurarsi i biglietti

Il Real Betis ospita il Como mercoledì 9 dicembre 2026 all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia.

L’unico precedente tra le due squadre risale a un’amichevole precampionato dell’agosto 2025, in cui il Como si impose di misura per 3-2 sulla formazione spagnola. Il Como arriva a questa giornata europea in forma straordinaria sul palcoscenico continentale, come dimostra l’incredibile vittoria per 9-1 sul Lens in Champions League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti per Real Betis-Como, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Como di Champions League?

Real Betis-Como si gioca all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia mercoledì 9 dicembre 2026.

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Champions League - Game Week 6
Estadio Benito Villamarin

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Como di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Real Betis e Como:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale e gli altri canali del Real Betis. Per i tifosi di casa è il modo più affidabile e diretto per assicurarsi un posto al prezzo originale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Como di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Real Betis e Como:

1. Canali ufficiali del club

  • Pubblico generale / posti standard: I prezzi vanno generalmente da circa 40 € a 150 €.
  • Pacchetti VIP / hospitality: Di solito partono da circa 250 € e possono superare i 600 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali acquistabili tramite il club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti standard in rivendita: In genere, prezzi a partire da circa 70 € a 100 €.
  • Posti premium / molto richiesti dopo il tutto esaurito: I prezzi possono andare da 150 € a ben oltre 400 €.

Real Betis-Como di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Real Betis e Como

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro l’Elche nella Liga. Nello stesso periodo ha anche battuto il Feyenoord per 1-0 in Champions League. L’unica sconfitta è arrivata in Europa contro il Borussia Dortmund, per 2-1. In queste cinque partite, il Betis ha segnato cinque goal e ne ha subiti tre.

Il Como ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Nell’ultima uscita ha perso 2-0 contro l’Inter in Serie A, dopo aver ottenuto una straordinaria vittoria per 9-1 sul Lens in Champions League. Nello stesso periodo ha anche conquistato sette punti nelle tre partite di Serie A contro Venezia, Torino e Sassuolo. In queste cinque gare, il Como ha segnato 15 goal e ne ha subiti tre.

BET

BET - Forma

CEL
D0-0
MAL
V2-1
BVB
S2-1
ELC
V0-2
NAV
V2-3
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COM

COM - Forma

SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
RCL
V1-9
INT
S2-0
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Real Betis-Como: i precedenti recenti

L’unico incontro registrato tra Real Betis e Como è un’amichevole precampionato dell’agosto 2025, vinta dal Como per 3-2. Prima di questa sfida di Champions League, i due club non si sono mai affrontati in una partita ufficiale.

Testa a testa

Real BetisPareggioComo
0
0
1
Amichevoli dei club
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Como badge
Como
COM
3
FIN
2Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1

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