Come acquistare i biglietti per Real Betis-Barcellona: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Real Betis affronta il Barcellona sabato 17 ottobre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.

Il club catalano vanta storicamente un bilancio dominante nei precedenti contro il Betis, con 88 vittorie in 144 incontri in tutte le competizioni. Nel loro più recente incrocio di campionato, a maggio 2026, il Barcellona ha ottenuto una vittoria per 3-1 sulla squadra andalusa.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Real Betis-Barcellona, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Barcellona in Liga?

Real Betis-Barcellona si gioca all'Estadio de La Cartuja di Siviglia sabato 17 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 9 17 ott 2026 - 12:30 Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Barcellona in Liga?

Per assicurarti i biglietti per Real Betis-FC Barcelona all'Estadio de La Cartuja di Siviglia, segui queste opzioni:

1. Portale ufficiale ticketing del Real Betis

Il Real Betis mette in vendita i biglietti a fasi. I membri del club Soy Bético e i titolari di abbonamento hanno prima un accesso prioritario. Gli eventuali biglietti rimanenti per il pubblico generale vengono messi in vendita circa 7-10 giorni prima della partita. Tuttavia, per gare di alto profilo come quella contro l'FC Barcelona, la disponibilità nella vendita generale è estremamente limitata.

2. Biglietteria dello stadio (Taquilla)

Se i biglietti non vengono esauriti completamente online durante la vendita generale, quelli rimasti possono essere acquistati di persona direttamente alla biglietteria dell'Estadio de La Cartuja di Siviglia nei giorni che precedono la partita.

3. Piattaforme secondarie di biglietti e rivendita

Se i canali ufficiali sono esauriti, i biglietti vengono spesso messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub . I prezzi sulle piattaforme secondarie fluttuano in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Barcellona in Liga?

I prezzi dei biglietti per Real Betis-FC Barcelona variano in base al canale di vendita e alla posizione del posto:

1. Biglietti ufficiali a prezzo nominale (biglietteria del Real Betis)

Fascia per categoria di alto profilo: Le partite standard di categoria A contro avversari come l'FC Barcelona vanno in genere da 60 € a oltre 160 € per i posti a ingresso generale.

Prezzi per i membri: I membri del club Real Betis ( Soy Bético ) e i titolari di abbonamento ricevono spesso prezzi scontati compresi tra 40 € e 100 € durante le loro finestre di accesso prioritario anticipato.

VIP e hospitality: I posti premium e i pacchetti hospitality costano generalmente tra 250 € e oltre 500 € a persona.

2. Rivendita e mercati secondari

Se le dotazioni ufficiali si esauriscono o la domanda aumenta avvicinandosi al giorno della partita, i biglietti vengono messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub.

Ingresso generale: A causa dell'elevata domanda e della disponibilità limitata nella vendita generale, i prezzi sui mercati secondari partono da circa 209 € a 226 € per posti standard nei settori superiori.

Posti centrali e a bordo campo nei settori inferiori: I posti centrali o nei livelli inferiori sulle piattaforme secondarie vanno da 290 € a oltre 450 € .

Real Betis-Barcellona in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Betis e Barcellona

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali e ne ha persa una. Il risultato più recente è stato il successo interno per 1-0 sul Getafe in Liga, e ha ottenuto anche una vittoria esterna per 1-2 sul campo del Villarreal. Nelle cinque partite, il Betis ha segnato nove gol e ne ha subiti sette, con l'unica sconfitta arrivata nel 5-2 contro il Levante.

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite ufficiali senza neppure un pareggio o una sconfitta. Nell'uscita più recente ha travolto il Racing Santander 7-2, e ha battuto anche il Feyenoord 5-1 in Champions League. Nelle cinque partite, il Barcellona ha segnato 23 gol e ne ha subiti appena otto, ottenendo quattro vittorie con più di un gol di scarto.

Real Betis-Barcellona: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre è andato in scena in Liga il 17 maggio 2026, quando il Barcellona ha ospitato il Real Betis vincendo 3-1. Prima di allora, il Betis ha battuto il Barcellona 3-5 all'Estadio de La Cartuja nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Barcellona conta tre vittorie contro l'unica del Betis, con un pareggio.