Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Manchester City: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

I due club hanno una storia di sfide europee soprattutto in Champions League, segnata da precedenti nella fase a eliminazione diretta e in quella a gironi, come gli incontri della stagione 2023-24.

Il Manchester City affronta la campagna europea tra le pretendenti al titolo, mentre l'RB Leipzig cercherà di sfruttare il fattore campo alla Red Bull Arena per conquistare punti preziosi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di RB Leipzig-Manchester City, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-Manchester City di Champions League?

RB Leipzig-Manchester City si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia mercoledì 4 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti di RB Leipzig-Manchester City di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra RB Leipzig e Manchester City alla Red Bull Arena, hai diverse possibilità:

Canali ufficiali del club (RB Leipzig): In quanto squadra di casa, l'RB Leipzig gestisce la vendita generale dei biglietti direttamente attraverso il proprio sito ufficiale. I soci e gli abbonati di solito hanno la precedenza nelle fasi di prevendita, prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi a disposizione del pubblico.

Canali ufficiali del club (Manchester City): Per i tifosi ospiti in viaggio dall'Inghilterra, il Manchester City assegna i biglietti tramite il proprio portale ufficiale, in base ai criteri del programma riservato alle coppe e al sistema dei punti fedeltà.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di RB Leipzig-Manchester City di Champions League?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la partita di Champions League tra RB Leipzig e Manchester City, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / settore tifosi: da 15 a 25 € per i tifosi nei settori di casa dietro la porta.

Categorie 3 e 4 (anelli superiori e settori dietro le porte): da 25 a 45 € per i posti standard negli anelli superiori e dietro le porte.

Categorie 1 e 2 (anelli inferiori e intermedi lungo i lati del campo): da 50 a 85 € per i posti con una visuale privilegiata a bordo campo.

Pacchetti VIP e hospitality: da 150 a oltre 690 €, a seconda dell'accesso alle lounge, della visuale (come Stadionblick o Logenblick) e dei servizi di ristorazione inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard e settori tifosi: da 55 a 140 € per l'ingresso base o i posti negli anelli superiori.

Posti premium lungo i lati del campo e negli anelli inferiori: da 150 a 350 € per posti a bordo campo con visuale libera in settori come A Seite o C Seite.

Biglietti molto richiesti / rivendita VIP:da 400 a oltre 950 € per i rari posti nelle prime file o i biglietti hospitality più ambiti.

RB Leipzig-Manchester City di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

RB Leipzig-Manchester City: Lo stato di forma

L'RB Leipzig ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre, segnando 11 goal e subendone 10. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In questa serie di partite ha anche ottenuto un netto successo per 5-0 contro l'Hamburger SV, ma le sconfitte consecutive contro Werder Brema e Como in Champions League mostrano una squadra che ha faticato a trovare continuità.

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 goal e subendone quattro. Nell'ultima gara ha battuto il Sunderland 5-3 in Premier League. In questo periodo ha anche superato il Norwich City 5-0 in Carabao Cup e il Porto 2-0 in Champions League, oltre a vincere 1-0 contro il Coventry City e a imporsi nel derby contro il Manchester United.

RB Leipzig-Manchester City: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale a novembre 2023, quando il Manchester City vinse 3-2 in casa nella fase a gironi di Champions League. Negli ultimi cinque scontri diretti, tutti disputati in Champions League, il City ha vinto quattro volte e il Leipzig una. Il risultato più netto di questa serie è stato il 7-0 del City all'Etihad nel marzo 2023.