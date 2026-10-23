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Champions League
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Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Manchester City: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
RB Lipsia
Manchester City
Champions League

Il RB Lipsia affronta il Manchester City in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

I due club hanno una storia di sfide europee soprattutto in Champions League, segnata da precedenti nella fase a eliminazione diretta e in quella a gironi, come gli incontri della stagione 2023-24.

Il Manchester City affronta la campagna europea tra le pretendenti al titolo, mentre l'RB Leipzig cercherà di sfruttare il fattore campo alla Red Bull Arena per conquistare punti preziosi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di RB Leipzig-Manchester City, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-Manchester City di Champions League?

RB Leipzig-Manchester City si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia mercoledì 4 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti di RB Leipzig-Manchester City di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra RB Leipzig e Manchester City alla Red Bull Arena, hai diverse possibilità:

  • Canali ufficiali del club (RB Leipzig): In quanto squadra di casa, l'RB Leipzig gestisce la vendita generale dei biglietti direttamente attraverso il proprio sito ufficiale. I soci e gli abbonati di solito hanno la precedenza nelle fasi di prevendita, prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi a disposizione del pubblico.
  • Canali ufficiali del club (Manchester City): Per i tifosi ospiti in viaggio dall'Inghilterra, il Manchester City assegna i biglietti tramite il proprio portale ufficiale, in base ai criteri del programma riservato alle coppe e al sistema dei punti fedeltà.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di RB Leipzig-Manchester City di Champions League?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la partita di Champions League tra RB Leipzig e Manchester City, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti in piedi / settore tifosi: da 15 a 25 € per i tifosi nei settori di casa dietro la porta.
  • Categorie 3 e 4 (anelli superiori e settori dietro le porte): da 25 a 45 € per i posti standard negli anelli superiori e dietro le porte.
  • Categorie 1 e 2 (anelli inferiori e intermedi lungo i lati del campo): da 50 a 85 € per i posti con una visuale privilegiata a bordo campo.
  • Pacchetti VIP e hospitality: da 150 a oltre 690 €, a seconda dell'accesso alle lounge, della visuale (come Stadionblick o Logenblick) e dei servizi di ristorazione inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti standard e settori tifosi:da 55 a 140 € per l'ingresso base o i posti negli anelli superiori.
  • Posti premium lungo i lati del campo e negli anelli inferiori:da 150 a 350 € per posti a bordo campo con visuale libera in settori come A Seite o C Seite.
  • Biglietti molto richiesti / rivendita VIP:da 400 a oltre 950 € per i rari posti nelle prime file o i biglietti hospitality più ambiti.

RB Leipzig-Manchester City di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

RB Leipzig-Manchester City: Lo stato di forma

L'RB Leipzig ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre, segnando 11 goal e subendone 10. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In questa serie di partite ha anche ottenuto un netto successo per 5-0 contro l'Hamburger SV, ma le sconfitte consecutive contro Werder Brema e Como in Champions League mostrano una squadra che ha faticato a trovare continuità.

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 goal e subendone quattro. Nell'ultima gara ha battuto il Sunderland 5-3 in Premier League. In questo periodo ha anche superato il Norwich City 5-0 in Carabao Cup e il Porto 2-0 in Champions League, oltre a vincere 1-0 contro il Coventry City e a imporsi nel derby contro il Manchester United.

RBL

RBL - Forma

B04
S2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
FCB
S6-1
RMA
S4-1
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MCI

MCI - Forma

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
S2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol segnato (subito)
18/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

RB Leipzig-Manchester City: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale a novembre 2023, quando il Manchester City vinse 3-2 in casa nella fase a gironi di Champions League. Negli ultimi cinque scontri diretti, tutti disputati in Champions League, il City ha vinto quattro volte e il Leipzig una. Il risultato più netto di questa serie è stato il 7-0 del City all'Etihad nel marzo 2023.

Testa a testa

RB LipsiaPareggioManchester City
1
1
3
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
6Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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