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Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Mainz 05: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Bundesliga

Il Lipsia affronta il Mainz 05 in Bundesliga. Ecco come assicurarsi i biglietti.

Il RB Leipzig ospita il Mainz 05 domenica 6 dicembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Le recenti sfide tra le due squadre alla Red Bull Arena sono state complicate per il Lipsia: nell'ultimo incontro, disputato il 31 gennaio 2026, il Mainz ha conquistato una vittoria di misura per 2-1. Negli ultimi tempi il Mainz ha messo in difficoltà il Lipsia anche in trasferta, evitando la sconfitta nelle tre visite a Lipsia precedenti a questa partita.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di RB Leipzig-Mainz 05, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-Mainz 05 di Bundesliga?

RB Leipzig-Mainz 05 si gioca domenica 6 dicembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

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Bundesliga - Game Week 12
Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti di RB Leipzig-Mainz 05 di Bundesliga?

Queste sono le opzioni abituali per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra RB Leipzig e Mainz 05:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: I biglietti vengono messi in vendita prima sul portale ufficiale del RB Leipzig, con priorità ai soci e agli abbonati prima dell'eventuale apertura della vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di RB Leipzig-Mainz 05 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra RB Leipzig e Mainz 05 variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o sul mercato di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

  • Posti in piedi (Stehplatz / settore tifosi): Da circa 15 €.
  • Posti a sedere di categoria 5 (angoli dei settori superiori / gradinate alte): Circa 33-39 €.
  • Posti a sedere di categoria 4 (parte centrale delle tribune superiori / vista laterale): Circa 39-47 €.
  • Posti a sedere di categoria 3 (gradinate inferiori / intermedie e angoli): Circa 43-54 €.
  • Posti a sedere di categoria 1 e premium (parte centrale delle gradinate inferiori / tribune principali): Da 60 € fino a oltre 80 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti in piedi / posti economici in rivendita: In genere partono da circa 55-75 €.
  • Posti a sedere di categoria 2 e 3 in rivendita (vista dall'alto e laterale): In genere costano 80-150 €.
  • Posti a sedere di categoria 1 e posti migliori sulle tribune laterali in rivendita: Spesso costano 180-300 € e oltre.
  • Pacchetti VIP e hospitality premium in rivendita: Possono superare 300-500 € e oltre.

RB Leipzig-Mainz 05 di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di RB Leipzig e Mainz 05

Il Lipsia arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha perso 2-3 contro il Manchester City in Champions League, dopo aver battuto lo Schalke 04 per 2-0 in trasferta in Bundesliga e l'Elversberg per 4-0 in casa. In queste cinque partite, il Lipsia ha segnato 12 goal e ne ha subiti 12.

Il Mainz ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite. Nell'incontro più recente ha perso 4-1 in casa contro l'Elversberg in Bundesliga e, nello stesso periodo, è stato sconfitto anche dal Werder Brema per 2-3 e dal Bayer Leverkusen per 3-4. La vittoria per 1-0 in casa dello Schalke 04 è stata il suo unico risultato positivo. In queste cinque gare, il Mainz ha segnato otto goal e ne ha subiti 14.

RBL

RBL - Forma

ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
MCI
S2-3
FCA
V5-2
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
M05

M05 - Forma

S04
V0-1
SVW
S2-3
BOC
S2-0
ELV
S4-1
FCB
S1-2
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

RB Leipzig-Mainz 05: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato il 31 gennaio 2026, quando il Mainz ha vinto 2-1 alla Red Bull Arena in Bundesliga. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Mainz ha ottenuto tre vittorie e il Lipsia una, mentre una partita è finita in pareggio. Il Lipsia non ha battuto il Mainz in casa nelle ultime tre sfide disputate alla Red Bull Arena.

Testa a testa

RB LipsiaPareggioMagonza 05
2
1
2
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
2
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
2
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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