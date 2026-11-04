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Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Lens: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
RB Lipsia
Lens
Champions League

Il RB Lipsia affronta il Lens in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti.

Il RB Lipsia ospita il Lens martedì 24 novembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Il RB Lipsia e il RC Lens non si sono mai affrontati in una partita ufficiale prima di questo incontro di Champions League. L’unico precedente risale a un’amichevole precampionato del 9 agosto 2025, terminata 2-1 per la squadra francese.

GOAL ti spiega tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di RB Lipsia-Lens: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca RB Lipsia-Lens di Champions League?

RB Lipsia-Lens si gioca martedì 24 novembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

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Champions League - Game Week 5
Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Lens di Champions League?

Ecco le opzioni e i canali disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra RB Lipsia e Lens:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti si possono acquistare direttamente sulle piattaforme ufficiali del RB Lipsia per i tifosi di casa o del RC Lens per i settori ospiti, in base alla disponibilità e allo status di socio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per RB Lipsia-Lens di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra RB Lipsia e Lens:

1. Canali ufficiali dei club

  • Categoria standard / ingresso ordinario: I prezzi partono da circa 40-60 € per i posti standard nell’anello superiore e negli angoli, a seconda dello status di socio e del settore esatto.
  • Posti nelle zone migliori: I prezzi partono da circa 65 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 511,70 € e comprendono l’accesso alla lounge e servizi aggiuntivi nel giorno della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

  • Anello superiore / posti più economici: I prezzi vanno generalmente da 45 a 100 €, una soluzione frequente se le disponibilità dei club si esauriscono.
  • Posti standard lungo i lati del campo: Costano in genere tra 90 e 220 €.
  • Anello inferiore / posti con visuale centrale: I prezzi vanno da 150 a oltre 320 €, a seconda della disponibilità e delle dimensioni del gruppo.

RB Lipsia-Lens di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di RB Lipsia e Lens

Il RB Lipsia ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un ulteriore risultato presente nei dati. Nell’ultima gara ha perso 4-1 contro il Real Madrid in Champions League. In questo periodo ha anche battuto 6-0 l’Eintracht Francoforte in Bundesliga, ma le sconfitte contro Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Real Madrid mostrano una squadra che ha subito molti goal. Il Lipsia ha segnato otto reti e ne ha incassate 14 nelle cinque partite.

Il Lens ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. Nell’ultima gara ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Club Brugge in Champions League, dopo aver vinto 3-1 in trasferta contro il Troyes in Ligue 1. Nello stesso periodo ha battuto anche il Lione 2-1 in campionato, ma le sconfitte contro Sporting CP e Monaco ne evidenziano l’incostanza. Il Lens ha segnato sette reti e ne ha subite nove nelle cinque partite.

RBL

RBL - Forma

FCB
S6-1
RMA
S4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RCL

RCL - Forma

SCP
S0-2
TRO
V1-3
CLB
S3-0
PAR
V2-1
LIL
S1-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

RB Lipsia-Lens: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club è l’amichevole precampionato del 9 agosto 2025, vinta 2-1 dal Lens. È l’unico precedente registrato tra le due squadre: questa partita di Champions League sarà dunque la loro prima sfida ufficiale a questo livello.

Testa a testa

RB LipsiaPareggioLens
0
0
1
Amichevoli dei club
Lens badge
Lens
RCL
2
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1

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