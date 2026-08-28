Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Hamburger SV: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'RB Leipzig affronta l'Hamburger SV domenica 13 settembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Entrambe le squadre cercheranno di conquistare punti cruciali per dare slancio alla loro posizione nella classifica della massima serie in questa fase iniziale. Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Bundesliga nel marzo 2026, quando l'RB Leipzig ha ottenuto una vittoria esterna per 2-1 contro l'Amburgo.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per RB Leipzig-Hamburger SV, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-Hamburger SV di Bundesliga?

RB Leipzig-Hamburger SV si gioca alla Red Bull Arena di Lipsia, con calcio d'inizio in programma.

Bundesliga - Game Week 3 13 set 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Come comprare i biglietti per RB Leipzig-Hamburger SV di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra RB Leipzig e Hamburger SV, puoi comprarli tramite piattaforme ufficiali o di rivendita secondaria:

Ticket Shop ufficiale dell'RB Leipzig: Il posto principale e più sicuro per acquistare i biglietti delle partite casalinghe è direttamente il Ticket Shop ufficiale dell'RB Leipzig o l'app RBL Ticket. I tifosi di casa possono registrare un account per visualizzare le mappe dei posti, verificare la disponibilità e acquistare i biglietti ai prezzi nominali standard.

Circuito ufficiale di scambio biglietti (mercato di rivendita): Se i posti standard vanno esauriti, l'RB Leipzig gestisce sul proprio sito uno scambio ufficiale di biglietti di seconda mano (RBL Ticketmarkt) dove gli abbonati rivendono legalmente i propri posti al valore nominale.

Quota riservata al club ospite: I tifosi ospiti che vogliono sedersi nel settore dell'Hamburger SV dovrebbero acquistare i biglietti tramite il negozio ufficiale di biglietteria del club o il portale tifosi dell'Hamburger SV.

Mercato secondario e aggregatori di biglietti: Piattaforme come StubHub offrono opzioni rivendute se i canali ufficiali sono completamente esauriti, anche se i prezzi su queste piattaforme oscillano sopra il valore nominale a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per RB Leipzig-Hamburger SV di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra RB Leipzig e Hamburger SV alla Red Bull Arena variano a seconda che li si acquisti al valore nominale attraverso i canali ufficiali del club oppure tramite piattaforme di rivendita del mercato secondario.

Prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale (vendita primaria)

Posti in piedi / area tifosi (Sektor B): 13 £ - 17 £

Categoria 4-5 (dietro le porte / angoli dell'anello superiore): 20 £ - 34 £

Categoria 2-3 (tribune laterali / angoli dell'anello inferiore): 38 £ - 56 £

Categoria 1 (tribuna centrale principale e tribuna opposta): 60 £ - 85 £

Ridotti e biglietti giovani: 9 £ - 25 £ (disponibili nella maggior parte delle categorie standard per studenti, anziani e bambini)

Prezzi di rivendita e del mercato secondario

A causa dell'elevata domanda e della disponibilità limitata per i non membri, i prezzi sulle piattaforme autorizzate di biglietteria secondaria (come StubHub) oscillano in base alla domanda di mercato:

Prezzi di partenza (i più bassi disponibili): ~15 £ - 25 £ (per posti singoli o posti in piedi nei settori alti)

Prezzo medio di rivendita: ~60 £ - 120 £ (a seconda della fila scelta, della domanda di posti affiancati e della vicinanza al giorno della partita)

RB Leipzig-Hamburger SV di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di RB Leipzig e Hamburger SV

Il Lipsia arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato un 6-0 in DFB-Pokal contro l'Eintracht Trier, una prestazione che ha dato un po' di fiducia dopo una pre-stagione difficile. In precedenza aveva perso 3-1 contro il Bayern Monaco e 2-0 contro il Leeds United in amichevole. Il Lipsia ha segnato 12 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

L'Amburgo arriva in buona forma. Le sue ultime cinque partite parlano di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La più recente è stata una vittoria per 3-0 in DFB-Pokal sul campo dello SC Verl, dopo il 2-2 con il Lille e il 2-1 contro il Tolosa in pre-stagione. L'Amburgo ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette, con il risultato contro il Verl che ha portato una porta inviolata nella prima uscita ufficiale.

RB Leipzig-Hamburger SV: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club si è concluso 1-2 per il Lipsia, giocato in casa dell'Amburgo in Bundesliga il 1 marzo 2026. Prima di allora, il Lipsia aveva vinto 2-1 in casa nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Lipsia ha vinto quattro volte con un pareggio, segnando 11 gol contro i cinque dell'Amburgo.

RB Leipzig-Hamburger SV in classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'Hamburger SV occupa il 10° posto, mentre l'RB Leipzig è quattro posizioni più in basso, al 14° posto.