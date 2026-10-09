Come acquistare i biglietti per RB Leipzig-Elversberg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'RB Lipsia ospita l'Elversberg sabato 24 ottobre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Prima di questa sfida nella massima serie, i due club si erano affrontati solo due volte in precedenza, dividendosi le vittorie nella stagione 2013/14 di 3. Liga. L'RB Lipsia arriva a questa partita come grande favorito per conquistare tutti e tre i punti in casa.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per RB Lipsia-Elversberg, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca RB Lipsia-Elversberg in Bundesliga?

Bundesliga - Game Week 7 24 ott 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Elversberg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per RB Lipsia-SV Elversberg alla Red Bull Arena di sabato 24 ottobre 2026, hai alcune opzioni principali:

1. Canale di vendita ufficiale primario

Portale ufficiale dei biglietti dell'RB Lipsia: A differenza di molti altri grandi club tedeschi, l'RB Lipsia non richiede un abbonamento a pagamento per la maggior parte delle partite in vendita libera. È sufficiente registrare gratuitamente un account RBLogin sul sito per acquistare i biglietti.

Cambio biglietti ufficiale: Se i normali biglietti in vendita libera vanno esauriti, gli abbonati mettono a disposizione i posti che non possono utilizzare tramite il canale ufficiale di rivendita sulla piattaforma ticketing dell'RB Lipsia.

2. Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti d'ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per RB Lipsia-Elversberg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per RB Lipsia-SV Elversberg alla Red Bull Arena di sabato 24 ottobre 2026 variano in base alla categoria, alla posizione e al metodo di acquisto:

1. Prezzi ufficiali del club nel canale primario (valore nominale)

Acquistando direttamente tramite il RB Leipzig Ticket Shop ufficiale, i biglietti per le normali partite di Bundesliga rientrano generalmente nelle seguenti fasce:

Posti in piedi / Settore tifosi di casa (settore B): 15 € - 25 €

Categoria 3 e 4 (anelli superiori e dietro le porte): 25 € - 45 €

Categoria 1 e 2 (lati lunghi / tribuna principale e opposta): 45 € - 85 €

Suite VIP e hospitality: 200 € - 450 €+ (include accesso alla lounge, posti premium e catering)

2. Piattaforme secondarie di biglietteria

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria del club, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHubmettono in vendita i biglietti in base alla domanda di mercato:

Posti standard: I prezzi variano in genere tra 80 € e 150 € a seconda di domanda e offerta.

Pacchetti premium e hospitality: Da 180 € a 300 €+ .

RB Lipsia-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di RB Lipsia ed Elversberg

L'RB Lipsia arriva a questa partita con due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con nove gol segnati e sette subiti. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 in Bundesliga sul campo del Bayer Leverkusen, mentre il miglior risultato in questa serie è stato un netto 5-0 casalingo contro l'Amburgo. In questo periodo il Lipsia ha anche subito una sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League e un ko per 3-1 sul campo del Werder Brema.

L'Elversberg arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. Dopo lo 0-0 più recente sul campo dello Schalke, in precedenza aveva battuto il Borussia Mönchengladbach per 4-3 in trasferta, superato il Bayer Leverkusen per 3-2 in casa e vinto 3-1 contro l'MSV Duisburg in DFB-Pokal. L'unica sconfitta in questa serie è stata un tirato 2-1 contro il Bayern Monaco.

RB Lipsia-Elversberg: i precedenti recenti

I precedenti tra questi due club sono limitati. L'ultimo incontro registrato risale a settembre 2013, quando l'Elversberg batté l'RB Lipsia per 1-0 in 3. Liga. Il Lipsia vinse l'altra sfida documentata per 2-0 nel marzo 2014, sempre in terza serie. I due club ora si affrontano per la prima volta in Bundesliga, con il bilancio storico che è di una vittoria per parte in quegli incroci nelle serie inferiori.