Come acquistare i biglietti per RB Leipzig-Elversberg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'RB Lipsia ospita l'Elversberg sabato 24 ottobre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.
Prima di questa sfida nella massima serie, i due club si erano affrontati solo due volte in precedenza, dividendosi le vittorie nella stagione 2013/14 di 3. Liga. L'RB Lipsia arriva a questa partita come grande favorito per conquistare tutti e tre i punti in casa.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per RB Lipsia-Elversberg, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca RB Lipsia-Elversberg in Bundesliga?
Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Elversberg di Bundesliga?
Per acquistare i biglietti per RB Lipsia-SV Elversberg alla Red Bull Arena di sabato 24 ottobre 2026, hai alcune opzioni principali:
1. Canale di vendita ufficiale primario
- Portale ufficiale dei biglietti dell'RB Lipsia: A differenza di molti altri grandi club tedeschi, l'RB Lipsia non richiede un abbonamento a pagamento per la maggior parte delle partite in vendita libera. È sufficiente registrare gratuitamente un account RBLogin sul sito per acquistare i biglietti.
- Cambio biglietti ufficiale: Se i normali biglietti in vendita libera vanno esauriti, gli abbonati mettono a disposizione i posti che non possono utilizzare tramite il canale ufficiale di rivendita sulla piattaforma ticketing dell'RB Lipsia.
2. Piattaforme secondarie di biglietteria
- Piattaforme secondarie di biglietteria: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti d'ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità primarie sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per RB Lipsia-Elversberg di Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per RB Lipsia-SV Elversberg alla Red Bull Arena di sabato 24 ottobre 2026 variano in base alla categoria, alla posizione e al metodo di acquisto:
1. Prezzi ufficiali del club nel canale primario (valore nominale)
Acquistando direttamente tramite il RB Leipzig Ticket Shop ufficiale, i biglietti per le normali partite di Bundesliga rientrano generalmente nelle seguenti fasce:
- Posti in piedi / Settore tifosi di casa (settore B): 15 € - 25 €
- Categoria 3 e 4 (anelli superiori e dietro le porte): 25 € - 45 €
- Categoria 1 e 2 (lati lunghi / tribuna principale e opposta): 45 € - 85 €
- Suite VIP e hospitality: 200 € - 450 €+ (include accesso alla lounge, posti premium e catering)
2. Piattaforme secondarie di biglietteria
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria del club, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHubmettono in vendita i biglietti in base alla domanda di mercato:
- Posti standard: I prezzi variano in genere tra 80 € e 150 € a seconda di domanda e offerta.
- Pacchetti premium e hospitality: Da 180 € a 300 €+.
RB Lipsia-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
Lo stato di forma di RB Lipsia ed Elversberg
L'RB Lipsia arriva a questa partita con due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con nove gol segnati e sette subiti. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 in Bundesliga sul campo del Bayer Leverkusen, mentre il miglior risultato in questa serie è stato un netto 5-0 casalingo contro l'Amburgo. In questo periodo il Lipsia ha anche subito una sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League e un ko per 3-1 sul campo del Werder Brema.
L'Elversberg arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. Dopo lo 0-0 più recente sul campo dello Schalke, in precedenza aveva battuto il Borussia Mönchengladbach per 4-3 in trasferta, superato il Bayer Leverkusen per 3-2 in casa e vinto 3-1 contro l'MSV Duisburg in DFB-Pokal. L'unica sconfitta in questa serie è stata un tirato 2-1 contro il Bayern Monaco.
RB Lipsia-Elversberg: i precedenti recenti
I precedenti tra questi due club sono limitati. L'ultimo incontro registrato risale a settembre 2013, quando l'Elversberg batté l'RB Lipsia per 1-0 in 3. Liga. Il Lipsia vinse l'altra sfida documentata per 2-0 nel marzo 2014, sempre in terza serie. I due club ora si affrontano per la prima volta in Bundesliga, con il bilancio storico che è di una vittoria per parte in quegli incroci nelle serie inferiori.