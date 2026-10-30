L'RB Lipsia ospita l'Augsburg sabato 7 novembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Storicamente, il Lipsia ha ottenuto buoni risultati in casa contro l'Augsburg, vincendo la maggior parte dei precedenti disputati in Sassonia. In casa, l'RB Lipsia cerca solitamente di controllare il possesso e sfruttare la velocità dei suoi attaccanti, mentre l'Augsburg si affida spesso a una difesa organizzata e alle ripartenze.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di RB Lipsia-Augsburg, compresi i prezzi e dove trovarli.

Quando si gioca RB Lipsia-Augsburg di Bundesliga?

RB Lipsia-Augsburg si gioca sabato 7 novembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti di RB Lipsia-Augsburg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra RB Lipsia e FC Augsburg alla Red Bull Arena sono disponibili diversi canali ufficiali e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dell'RB Lipsia: Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti standard è la biglietteria online ufficiale dell'RB Lipsia o l'app ufficiale RBL Ticket. La vendita dei biglietti si apre solitamente prima ai soci del club; gli eventuali posti rimasti vengono poi messi a disposizione del pubblico.

Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti standard è la biglietteria online ufficiale dell'RB Lipsia o l'app ufficiale RBL Ticket. La vendita dei biglietti si apre solitamente prima ai soci del club; gli eventuali posti rimasti vengono poi messi a disposizione del pubblico. Settore ospiti dell'FC Augsburg: Chi sostiene la squadra ospite può cercare i biglietti per il settore ospiti direttamente sul portale ufficiale dell'FC Augsburg o presso il suo servizio clienti: la quota di biglietti riservata ai tifosi ospiti viene distribuita tramite il club in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di RB Lipsia-Augsburg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e FC Augsburg variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): Da 15,00 €

Da Posti a sedere di categoria 5 (angoli superiori / anelli alti): Circa 33,00 € - 39,00 €

Circa - Posti a sedere di categoria 4 (settori superiori con vista centrale o laterale): Circa 39,00 € - 47,00 €

Circa - Posti a sedere di categoria 3 (anelli inferiori e intermedi e settori d'angolo): Circa 43,00 € - 54,00 €

Circa - Posti a sedere di categoria 1 e Premium (settori centrali inferiori e tribune principali): Da 60,00 € fino a 80,00 € e oltre

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Annunci di rivendita più economici: In genere partono da circa 19,00 € a 30,00 € per posti con visibilità limitata o standard nei periodi di minore domanda, anche se la maggior parte delle opzioni di rivendita nel giorno della partita parte da cifre più vicine a 50,00 € - 95,00 € .

In genere partono da circa a per posti con visibilità limitata o standard nei periodi di minore domanda, anche se la maggior parte delle opzioni di rivendita nel giorno della partita parte da cifre più vicine a - . Prezzo medio sul mercato della rivendita: Solitamente varia da 100,00 € a 200,00 € e oltre , a seconda di quanto manca alla partita e della posizione esatta dei posti.

Solitamente varia da a , a seconda di quanto manca alla partita e della posizione esatta dei posti. Posti Premium in rivendita: I posti nei settori migliori lungo le tribune laterali o quelli con servizi di ospitalità possono superare 300,00 € - 500,00 € e oltre.

RB Lipsia-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

RB Lipsia-Augsburg: lo stato di forma

Il Lipsia arriva a questa partita con due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha perso 0-2 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga; nello stesso periodo è stato sconfitto anche 3-1 dal Werder Brema e 4-1 dal Como in Champions League. Il successo per 5-0 sull'Hamburger SV e la precedente vittoria per 3-0 contro il Borussia Mönchengladbach mostrano la capacità della squadra di offrire prestazioni convincenti. In queste cinque partite, il Lipsia ha segnato 11 goal e ne ha subiti 10, mostrando discontinuità sia in attacco sia in difesa.

L'Augsburg arriva da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Nell'ultima partita ha pareggiato 2-2 in amichevole contro l'Hertha Berlino, dopo aver perso 3-2 contro il Werder Brema in Bundesliga. Tra i risultati più significativi figurano la vittoria per 4-1 in casa dell'Eintracht Francoforte e quella per 3-0 sullo Schalke. L'Augsburg ha segnato 11 goal e ne ha subiti otto in queste cinque gare: crea occasioni, ma può concedere spazi in difesa.

RB Lipsia-Augsburg: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al 7 marzo 2026, quando il Lipsia ha vinto 2-1 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque confronti, il Lipsia ha prevalso, imponendosi anche per 6-0 in casa dell'Augsburg nell'ottobre 2025 e per 4-0 in casa nel settembre 2024. Il miglior risultato recente dell'Augsburg è il pareggio casalingo per 2-2 del febbraio 2024. Il bilancio complessivo delle cinque partite è di tre vittorie del Lipsia, un pareggio e una vittoria dell'Augsburg.