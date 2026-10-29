L'RB Leipzig ospita l'Augsburg sabato 7 novembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Storicamente, il Lipsia ha ottenuto buoni risultati in casa contro l'Augsburg, vincendo la maggior parte dei precedenti disputati in Sassonia. In casa l'RB Leipzig cerca solitamente di controllare il possesso e sfruttare la velocità del suo attacco, mentre l'Augsburg si affida spesso a una difesa organizzata e alle ripartenze.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di RB Leipzig-Augsburg, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-Augsburg di Bundesliga?

RB Leipzig-Augsburg si gioca sabato 7 novembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti per RB Leipzig-Augsburg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra RB Leipzig e FC Augsburg alla Red Bull Arena sono disponibili diversi canali ufficiali e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dell'RB Leipzig: Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti standard è utilizzare la biglietteria online ufficiale dell'RB Leipzig o l'app ufficiale RBL Ticket. La vendita dei biglietti si apre solitamente prima ai soci del club; gli eventuali posti rimasti vengono poi messi a disposizione del pubblico.

Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti standard è utilizzare la biglietteria online ufficiale dell'RB Leipzig o l'app ufficiale RBL Ticket. La vendita dei biglietti si apre solitamente prima ai soci del club; gli eventuali posti rimasti vengono poi messi a disposizione del pubblico. Settore ospiti dell'FC Augsburg: I tifosi della squadra ospite possono cercare i biglietti per il settore loro riservato direttamente sul portale ufficiale dell'FC Augsburg o tramite il suo centro assistenza, poiché la quota di biglietti destinata ai tifosi ospiti viene distribuita dal club in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per RB Leipzig-Augsburg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra RB Leipzig e FC Augsburg variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): Da 15,00 €

Da Posti a sedere di categoria 5 (angoli dei settori superiori / gradinate alte): Circa 33,00 € fino a 39,00 €

Circa fino a Posti a sedere di categoria 4 (settori superiori con visuale centrale o laterale): Circa 39,00 € fino a 47,00 €

Circa fino a Posti a sedere di categoria 3 (settori inferiori/intermedi e angoli): Circa 43,00 € fino a 54,00 €

Circa fino a Posti a sedere di categoria 1 e Premium (settori centrali inferiori/tribune principali): Da 60,00 € fino a 80,00 € e oltre

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Annunci di rivendita più economici: In genere partono da circa 19,00 € fino a 30,00 € per posti con visuale limitata o standard nei periodi di minore richiesta, anche se la maggior parte delle opzioni di rivendita per il giorno della partita parte da cifre più vicine a 50,00 € fino a 95,00 € .

In genere partono da circa fino a per posti con visuale limitata o standard nei periodi di minore richiesta, anche se la maggior parte delle opzioni di rivendita per il giorno della partita parte da cifre più vicine a fino a . Prezzo medio sul mercato della rivendita: In genere varia da 100,00 € fino a 200,00 € e oltre , a seconda di quanto sia vicina la partita e della posizione esatta dei posti.

In genere varia da fino a , a seconda di quanto sia vicina la partita e della posizione esatta dei posti. Posti Premium in rivendita: I posti nei settori migliori lungo le tribune laterali o quelli hospitality in rivendita possono superare 300,00 € fino a 500,00 € e oltre.

RB Leipzig-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

RB Leipzig-Augsburg: lo stato di forma

Il Lipsia arriva a questa partita con due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha perso 0-2 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga; nello stesso periodo è stato sconfitto anche 3-1 dal Werder Bremen e 4-1 dal Como in Champions League. Il successo per 5-0 sull'Hamburger SV e la precedente vittoria per 3-0 contro il Borussia Mönchengladbach mostrano la capacità della squadra di offrire prestazioni di alto livello. In quelle cinque partite il Lipsia ha segnato 11 goal e ne ha subiti 10, a conferma di una certa incostanza sia in attacco sia in difesa.

L'Augsburg arriva da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un 2-2 in amichevole contro l'Hertha Berlino, preceduto dalla sconfitta per 3-2 contro il Werder Bremen in Bundesliga. Tra i risultati di maggior rilievo figurano la vittoria per 4-1 in casa dell'Eintracht Francoforte e quella per 3-0 sullo Schalke. In queste cinque gare l'Augsburg ha segnato 11 goal e ne ha subiti otto: una squadra che crea occasioni, ma che può concedere spazio agli avversari in difesa.

RB Leipzig-Augsburg: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al 7 marzo 2026, quando il Lipsia ha vinto 2-1 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque confronti il Lipsia ha avuto la meglio, imponendosi tra l'altro per 6-0 in casa dell'Augsburg nell'ottobre 2025 e per 4-0 in casa nel settembre 2024. Il miglior risultato recente dell'Augsburg è il pareggio per 2-2 ottenuto in casa nel febbraio 2024. Il bilancio complessivo delle cinque partite è di tre vittorie del Lipsia, un pareggio e una vittoria dell'Augsburg.