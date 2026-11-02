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Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Valencia: prezzi per LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Il Rayo Vallecano affronta il Valencia in Liga. Ecco come acquistare i biglietti

Il Rayo Vallecano ospita il Valencia sabato 21 novembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

Nell'ultimo confronto, disputato il 14 maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al Mestalla, con i gol di Florian Lejeune e Diego López. Anche il precedente incontro della stagione 2025–26 di Liga, allo stadio di Vallecas, si era concluso con un identico 1-1.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Rayo Vallecano-Valencia, compresi i prezzi e i canali di vendita.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Valencia di Liga?

Rayo Vallecano-Valencia si gioca sabato 21 novembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

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LaLiga - Game Week 13
Campo de Futbol de Vallecas

Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Valencia di Liga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Valencia:

1. Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale del club (Rayo Vallecano): I biglietti vengono venduti principalmente attraverso il portale ufficiale del Rayo Vallecano. Dato che il Rayo gioca nel relativamente piccolo Campo de Fútbol de Vallecas, i biglietti per le partite in casa spesso si esauriscono rapidamente o vengono riservati inizialmente agli abbonati (abonados).
  • Sito ufficiale del club (Valencia): Se seguirai la partita come tifoso ospite o cerchi posti nei settori riservati ai sostenitori del Valencia, puoi controllare i canali ufficiali del club per verificare la disponibilità di pacchetti viaggio o di biglietti per il settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Valencia di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Valencia, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Ingresso standard / posti standard: Costano indicativamente da 30 a 90 €, a seconda del settore.
  • Tribune centrali / settori più richiesti: Costano generalmente tra 90 e 150 €, anche se la disponibilità è molto limitata a causa della capienza ridotta dello stadio e dell'elevato numero di posti riservati agli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

  • Anello superiore / opzioni di rivendita economiche: A partire da circa 70-90 €.
  • Posti di categoria standard: Costano solitamente tra 90 e 150 €.
  • Rivendita di biglietti premium e VIP: I prezzi possono andare da 150 a oltre 300 € a seconda della disponibilità con l'avvicinarsi della partita.

Rayo Vallecano-Valencia di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Rayo Vallecano-Valencia: Lo stato di forma

Il Rayo Vallecano ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. L'ultima gara si è conclusa 1-1 contro il Getafe; in precedenza, nello stesso periodo, è arrivato anche un pareggio per 1-1 con l'Osasuna. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 2-1 sull'Espanyol, mentre la sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid ne rappresenta il punto più basso.

Il Valencia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. L'ultima gara è terminata senza reti contro l'Athletic Bilbao, dopo il pareggio per 2-2 con il Racing Santander. L'unico successo della serie è arrivato in trasferta contro il Deportivo Alaves, per 1-0, mentre la sconfitta per 2-3 contro la Real Sociedad e quella contro il Siviglia riflettono l'incostanza che ha caratterizzato la sua stagione.

RAY

RAY - Forma

OSA
D1-1
GET
D1-1
ELC
S0-3
HUE
V2-3
CEL
V3-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VAL

VAL - Forma

RSO
S2-3
SAN
D2-2
ATH
D0-0
VIL
S1-2
ELC
V0-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Rayo Vallecano-Valencia: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è disputato in Liga il 14 maggio 2026, quando la partita in casa del Valencia è terminata 1-1. Tre degli ultimi cinque scontri diretti si sono conclusi in parità; nello stesso periodo, il Rayo Vallecano ha ottenuto una vittoria grazie all'1-0 in casa del Valencia nel dicembre 2024. Il Valencia non ha vinto nessuno degli ultimi cinque confronti tra i due club.

Testa a testa

Rayo VallecanoPareggioValencia
1
4
0
LaLiga
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Valencia
VAL
1
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Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
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1
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Valencia
VAL
1
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1
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Valencia
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1
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Valencia
VAL
0
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Rayo Vallecano
RAY
0
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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