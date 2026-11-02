Il Rayo Vallecano ospita il Valencia sabato 21 novembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

Nell'ultimo confronto, disputato il 14 maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al Mestalla, con i gol di Florian Lejeune e Diego López. Anche il precedente incontro della stagione 2025–26 di Liga, allo stadio di Vallecas, si era concluso con un identico 1-1.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Rayo Vallecano-Valencia, compresi i prezzi e i canali di vendita.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Valencia di Liga?

Rayo Vallecano-Valencia si gioca sabato 21 novembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Valencia di Liga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Valencia:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del club (Rayo Vallecano): I biglietti vengono venduti principalmente attraverso il portale ufficiale del Rayo Vallecano. Dato che il Rayo gioca nel relativamente piccolo Campo de Fútbol de Vallecas, i biglietti per le partite in casa spesso si esauriscono rapidamente o vengono riservati inizialmente agli abbonati (abonados).

I biglietti vengono venduti principalmente attraverso il portale ufficiale del Rayo Vallecano. Dato che il Rayo gioca nel relativamente piccolo Campo de Fútbol de Vallecas, i biglietti per le partite in casa spesso si esauriscono rapidamente o vengono riservati inizialmente agli abbonati (abonados). Sito ufficiale del club (Valencia): Se seguirai la partita come tifoso ospite o cerchi posti nei settori riservati ai sostenitori del Valencia, puoi controllare i canali ufficiali del club per verificare la disponibilità di pacchetti viaggio o di biglietti per il settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Valencia di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Valencia, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso standard / posti standard: Costano indicativamente da 30 a 90 € , a seconda del settore.

Costano indicativamente da , a seconda del settore. Tribune centrali / settori più richiesti: Costano generalmente tra 90 e 150 €, anche se la disponibilità è molto limitata a causa della capienza ridotta dello stadio e dell'elevato numero di posti riservati agli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Anello superiore / opzioni di rivendita economiche: A partire da circa 70-90 € .

A partire da circa . Posti di categoria standard: Costano solitamente tra 90 e 150 € .

Costano solitamente tra . Rivendita di biglietti premium e VIP: I prezzi possono andare da 150 a oltre 300 € a seconda della disponibilità con l'avvicinarsi della partita.

Rayo Vallecano-Valencia di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Rayo Vallecano-Valencia: Lo stato di forma

Il Rayo Vallecano ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. L'ultima gara si è conclusa 1-1 contro il Getafe; in precedenza, nello stesso periodo, è arrivato anche un pareggio per 1-1 con l'Osasuna. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 2-1 sull'Espanyol, mentre la sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid ne rappresenta il punto più basso.

Il Valencia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. L'ultima gara è terminata senza reti contro l'Athletic Bilbao, dopo il pareggio per 2-2 con il Racing Santander. L'unico successo della serie è arrivato in trasferta contro il Deportivo Alaves, per 1-0, mentre la sconfitta per 2-3 contro la Real Sociedad e quella contro il Siviglia riflettono l'incostanza che ha caratterizzato la sua stagione.

Rayo Vallecano-Valencia: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è disputato in Liga il 14 maggio 2026, quando la partita in casa del Valencia è terminata 1-1. Tre degli ultimi cinque scontri diretti si sono conclusi in parità; nello stesso periodo, il Rayo Vallecano ha ottenuto una vittoria grazie all'1-0 in casa del Valencia nel dicembre 2024. Il Valencia non ha vinto nessuno degli ultimi cinque confronti tra i due club.