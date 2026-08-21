Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Racing Santander: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Rayo Vallecano affronta il Racing Santander sabato 5 settembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

I padroni di casa arrivano alla partita con l'obiettivo di costruire un momento positivo dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d'esordio contro il Siviglia e il pareggio per 1-1 contro il Deportivo Alavés. Il Racing Santander cercherà di conquistare punti preziosi in trasferta nelle prime fasi della propria stagione, mentre entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione in classifica.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Rayo Vallecano-Racing Santander, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Racing Santander in Liga?

Rayo Vallecano-Racing Santander si gioca al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, con l'orario esatto di inizio confermato nei dettagli della partita qui sopra.

LaLiga - Game Week 4 5 set 2026 - 12:30 Estadio Butarque

Come acquistare i biglietti di Rayo Vallecano-Racing Santander in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Rayo Vallecano-Racing Santander al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, hai due principali opzioni di acquisto:

Biglietteria fisica (metodo ufficiale)

Biglietteria fisica: il Rayo Vallecano in genere non gestisce uno store online per la vendita di biglietti al pubblico. I biglietti ufficiali per la partita si acquistano direttamente presso la biglietteria dello stadio ( taquillas ) situata in Calle del Payaso Fofó al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid.

Periodo di vendita: la biglietteria fisica apre generalmente da 2 a 3 giorni prima della partita, intorno alle 11:00, e resta aperta fino al calcio d'inizio nel giorno del match.

Verifica e pagamento: allo sportello sono richiesti un documento d'identità valido con foto e una carta oppure contanti.

Piattaforme secondarie online e aggregatori

I tifosi che vogliono assicurarsi l'ingresso prima di arrivare allo stadio possono consultare marketplace secondari verificati per i biglietti come StubHub .

Seleziona la partita, scegli il settore preferito in tribuna, completa il checkout online e ricevi l'accesso al biglietto digitale/mobile.

Quanto costano i biglietti di Rayo Vallecano-Racing Santander in Liga?

Il prezzo dei biglietti per la partita Rayo Vallecano-Racing Santander al Campo de Fútbol de Vallecas dipende dal fatto che si acquistino biglietti a prezzo nominale di persona oppure posti online tramite piattaforme secondarie di rivendita.

Vendita ufficiale di persona: i biglietti per la partita acquistati a prezzo nominale direttamente alle biglietterie dello stadio in Calle del Payaso Fofó vanno in genere da 18 £ a 78 £ (€20-€90), a seconda della categoria della tribuna.

Piattaforme di rivendita online: sui marketplace secondari per i biglietti come StubHub , i biglietti per questa specifica partita partono da circa 125 £ , con inserzioni medie sul mercato secondario che arrivano a 365 £ .

Rayo Vallecano-Racing Santander in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Rayo Vallecano e Racing Santander

Il Rayo Vallecano ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro il Deportivo Alaves in Liga, e la squadra ha anche subito una sconfitta per 2-1 contro il Siviglia nella gara inaugurale di campionato. Tra i punti più bassi dell'estate c'è stato anche il 3-0 subito contro l'Ipswich Town in pre-stagione. L'unica vittoria del Rayo è arrivata contro lo Sporting Charleroi, battuto 3-2 in amichevole. Nelle cinque partite, ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Il Racing Santander ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata il 2-2 contro il Villarreal in Liga, e la squadra ha ottenuto una convincente vittoria per 4-1 contro lo Sporting Gijon in pre-stagione. Le sconfitte contro il Wolverhampton Wanderers (3-0) e l'Athletic Bilbao (0-3) evidenziano le difficoltà affrontate contro avversarie di livello superiore nel corso dell'estate. Il Racing ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Rayo Vallecano-Racing Santander: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale alla Segunda Division del 20 luglio 2020, quando il Rayo Vallecano vinse 2-1 in trasferta sul campo del Racing Santander. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, il Rayo vanta tre vittorie contro le due del Racing. Tra gli incontri precedenti figurano il successo interno per 2-0 del Rayo nel settembre 2019 e la vittoria per 4-2 del Rayo in Liga nel marzo 2012.

Classifica di Rayo Vallecano-Racing Santander

Nelle prime posizioni della classifica di Liga, il Racing Santander è quinto mentre il Rayo Vallecano è nono dopo il primo turno di partite.