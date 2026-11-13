Il Rayo Vallecano ospita il Levante domenica 6 dicembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

Il precedente più recente risale al 16 marzo 2026 in Liga: al Campo de Fútbol de Vallecas finì 1-1 al termine di una partita combattuta. Il risultato più netto degli ultimi confronti è stato il 3-0 ottenuto in trasferta dal Rayo Vallecano contro il Levante nell’ottobre 2025.

Ecco tutto quello che c’è da sapere con GOAL su come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Levante, dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Levante in Liga?

Rayo Vallecano-Levante si gioca domenica 6 dicembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

LaLiga - Game Week 15 6 dic 2026 - 09:00 Campo de Futbol de Vallecas

Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Levante in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Levante:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti per i posti al Campo de Fútbol de Vallecas possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale e presso la biglietteria del Rayo Vallecano.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Levante in Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Levante:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard venduti tramite i canali ufficiali: In genere costano circa da 25 € a 90 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Biglietti d’ingresso: Prezzi a partire da circa 50-65 € .

Prezzi a partire da circa . Posti premium, con vista centrale o molto richiesti: Prezzi da 145 € a oltre 500 €.

Rayo Vallecano-Levante in Liga: tutto quello che c’è da sapere

Rayo Vallecano-Levante: lo stato di forma

Il Rayo Vallecano ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima ha battuto 3-0 il Celta Vigo in Liga; nello stesso periodo ha sconfitto anche il Recreativo Huelva per 3-2 in Copa del Rey. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Elche, per 3-0 in Liga il 24 ottobre. Nelle altre due partite di campionato di questa serie, il Rayo ha pareggiato 1-1 sia contro il Getafe sia contro l’Osasuna.

Nelle ultime cinque partite di Liga, il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro l’Atlético Madrid del 31 ottobre, preceduta da quella per 2-1 contro la Real Sociedad. L’unica vittoria di questa serie è arrivata il 21 ottobre, per 3-1 contro l’Athletic Bilbao. In queste cinque partite il Levante ha segnato nove gol e ne ha subiti otto.

Rayo Vallecano-Levante: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre si è giocato in Liga il 16 marzo 2026 ed è terminato 1-1 a Vallecas. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il Rayo Vallecano ha il bilancio migliore, con due vittorie contro le due del Levante e un pareggio. Il 3-0 ottenuto dal Rayo sul campo del Levante nell’ottobre 2025 resta il risultato più netto della serie recente, mentre il 4-1 casalingo del Levante nel maggio 2019 rappresenta la sua vittoria con il margine più ampio in questo gruppo di partite.