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Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Rayo Vallecano affronta l’Espanyol nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Rayo Vallecano affronta l'Espanyol mercoledì 16 settembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

Nel loro precedente incontro di campionato a Vallecas, il Rayo Vallecano ha ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 sull'Espanyol. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida a caccia di punti cruciali per costruire slancio nelle prime fasi della stagione di campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?

Rayo Vallecano-Espanyol si gioca al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, con il calcio d'inizio previsto all'orario confermato nei dettagli della partita qui sopra.

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LaLiga - Game Week 6
Estadio Butarque

Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga Rayo Vallecano-Espanyol al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, puoi utilizzare i seguenti metodi:

  • Biglietteria ufficiale (Taquillas): Il Rayo Vallecano è un caso unico tra i club della massima serie spagnola, poiché in genere non vende online sul proprio sito i biglietti di ingresso generale per le partite. I biglietti vengono venduti di persona presso la biglietteria dello stadio situata in Calle del Payaso Fofó. Gli sportelli aprono generalmente da 2 a 3 giorni prima del giorno della partita, oltre che nel giorno stesso del match.
  • Mercato secondario e aggregatori di biglietti: Se sei in viaggio e vuoi assicurarti i biglietti in anticipo prima di arrivare a Madrid, puoi acquistare i posti attraverso piattaforme secondarie di ticketing come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Rayo Vallecano-Espanyol allo Estadio de Vallecas dipendono generalmente dal fatto che tu acquisti i biglietti ufficiali direttamente dal club in biglietteria oppure tramite mercati secondari di rivendita.

  • Biglietteria ufficiale (partita di categoria standard): I biglietti ufficiali per le partite casalinghe a Vallecas vanno in genere da 25 € a 35 € per i posti base dietro le porte (Fondo) fino a 50 € a 85 € per i posti laterali centrali (Tribuna Central / Lateral).
  • Mercati secondari di rivendita: Su piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi d'ingresso per questa specifica partita partono da circa 80 € a 85 €, con prezzi medi degli annunci compresi tra 320 € e 360 € a seconda della vicinanza al campo e della categoria del posto.

Rayo Vallecano-Espanyol in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Rayo Vallecano ed Espanyol

Il Rayo Vallecano ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo Alaves in Liga il 20 agosto, mentre ha perso 2-1 contro il Siviglia all'esordio in campionato il 15 agosto. Anche la sconfitta per 3-0 contro l'Ipswich Town in pre-season è stata una battuta d'arresto, anche se il Rayo ha ottenuto una vittoria per 3-2 sullo Sporting Charleroi in amichevole. Nelle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque uscite. Il risultato di maggior rilievo è stato il successo per 3-0 in Liga contro il Levante il 16 agosto, mentre in pre-season ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough e 2-2 con il Burnley. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta interna per 2-1 contro il Real Madrid il 22 agosto. L'Espanyol ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

RAY

RAY - Forma

SEV
S2-1
ALA
D1-1
BAR
S5-2
SAN
V3-2
RMA
S4-1
Gol segnato (subito)
8/14
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
ESP

ESP - Forma

LEV
V3-0
RMA
S1-2
RSO
S2-1
SEV
D1-1
OSA
V0-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Rayo Vallecano-Espanyol: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla Liga del 23 aprile 2026, quando il Rayo Vallecano ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, l'Espanyol aveva ottenuto una vittoria per 1-0 sul proprio campo nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, ciascuna squadra ha vinto due volte, con il 4-0 dell'Espanyol a Vallecas nell'aprile 2025 che rappresenta il risultato più netto del dataset.

Testa a testa

Rayo VallecanoPareggioEspanyol
1
0
4
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FIN
3Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Rayo Vallecano ed Espanyol

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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