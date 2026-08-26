Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Rayo Vallecano affronta l'Espanyol mercoledì 16 settembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

Nel loro precedente incontro di campionato a Vallecas, il Rayo Vallecano ha ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 sull'Espanyol. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida a caccia di punti cruciali per costruire slancio nelle prime fasi della stagione di campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?

Rayo Vallecano-Espanyol si gioca al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, con il calcio d'inizio previsto all'orario confermato nei dettagli della partita qui sopra.

LaLiga - Game Week 6 15 set 2026 - 13:00 Estadio Butarque

Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga Rayo Vallecano-Espanyol al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, puoi utilizzare i seguenti metodi:

Biglietteria ufficiale (Taquillas): Il Rayo Vallecano è un caso unico tra i club della massima serie spagnola, poiché in genere non vende online sul proprio sito i biglietti di ingresso generale per le partite. I biglietti vengono venduti di persona presso la biglietteria dello stadio situata in Calle del Payaso Fofó . Gli sportelli aprono generalmente da 2 a 3 giorni prima del giorno della partita, oltre che nel giorno stesso del match.

Mercato secondario e aggregatori di biglietti: Se sei in viaggio e vuoi assicurarti i biglietti in anticipo prima di arrivare a Madrid, puoi acquistare i posti attraverso piattaforme secondarie di ticketing come StubHub .

Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Rayo Vallecano-Espanyol allo Estadio de Vallecas dipendono generalmente dal fatto che tu acquisti i biglietti ufficiali direttamente dal club in biglietteria oppure tramite mercati secondari di rivendita.

Biglietteria ufficiale (partita di categoria standard): I biglietti ufficiali per le partite casalinghe a Vallecas vanno in genere da 25 € a 35 € per i posti base dietro le porte ( Fondo ) fino a 50 € a 85 € per i posti laterali centrali ( Tribuna Central / Lateral ).

Mercati secondari di rivendita: Su piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi d'ingresso per questa specifica partita partono da circa 80 € a 85 € , con prezzi medi degli annunci compresi tra 320 € e 360 € a seconda della vicinanza al campo e della categoria del posto.

Rayo Vallecano-Espanyol in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Rayo Vallecano ed Espanyol

Il Rayo Vallecano ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo Alaves in Liga il 20 agosto, mentre ha perso 2-1 contro il Siviglia all'esordio in campionato il 15 agosto. Anche la sconfitta per 3-0 contro l'Ipswich Town in pre-season è stata una battuta d'arresto, anche se il Rayo ha ottenuto una vittoria per 3-2 sullo Sporting Charleroi in amichevole. Nelle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque uscite. Il risultato di maggior rilievo è stato il successo per 3-0 in Liga contro il Levante il 16 agosto, mentre in pre-season ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough e 2-2 con il Burnley. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta interna per 2-1 contro il Real Madrid il 22 agosto. L'Espanyol ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Rayo Vallecano-Espanyol: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla Liga del 23 aprile 2026, quando il Rayo Vallecano ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, l'Espanyol aveva ottenuto una vittoria per 1-0 sul proprio campo nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, ciascuna squadra ha vinto due volte, con il 4-0 dell'Espanyol a Vallecas nell'aprile 2025 che rappresenta il risultato più netto del dataset.