Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Rayo Vallecano affronta l'Espanyol mercoledì 16 settembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.
Nel loro precedente incontro di campionato a Vallecas, il Rayo Vallecano ha ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 sull'Espanyol. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida a caccia di punti cruciali per costruire slancio nelle prime fasi della stagione di campionato.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?
Rayo Vallecano-Espanyol si gioca al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, con il calcio d'inizio previsto all'orario confermato nei dettagli della partita qui sopra.
Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?
Per acquistare i biglietti per la partita di Liga Rayo Vallecano-Espanyol al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, puoi utilizzare i seguenti metodi:
- Biglietteria ufficiale (Taquillas): Il Rayo Vallecano è un caso unico tra i club della massima serie spagnola, poiché in genere non vende online sul proprio sito i biglietti di ingresso generale per le partite. I biglietti vengono venduti di persona presso la biglietteria dello stadio situata in Calle del Payaso Fofó. Gli sportelli aprono generalmente da 2 a 3 giorni prima del giorno della partita, oltre che nel giorno stesso del match.
- Mercato secondario e aggregatori di biglietti: Se sei in viaggio e vuoi assicurarti i biglietti in anticipo prima di arrivare a Madrid, puoi acquistare i posti attraverso piattaforme secondarie di ticketing come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol in Liga?
I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Rayo Vallecano-Espanyol allo Estadio de Vallecas dipendono generalmente dal fatto che tu acquisti i biglietti ufficiali direttamente dal club in biglietteria oppure tramite mercati secondari di rivendita.
- Biglietteria ufficiale (partita di categoria standard): I biglietti ufficiali per le partite casalinghe a Vallecas vanno in genere da 25 € a 35 € per i posti base dietro le porte (Fondo) fino a 50 € a 85 € per i posti laterali centrali (Tribuna Central / Lateral).
- Mercati secondari di rivendita: Su piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi d'ingresso per questa specifica partita partono da circa 80 € a 85 €, con prezzi medi degli annunci compresi tra 320 € e 360 € a seconda della vicinanza al campo e della categoria del posto.
Rayo Vallecano-Espanyol in Liga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Rayo Vallecano ed Espanyol
Il Rayo Vallecano ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo Alaves in Liga il 20 agosto, mentre ha perso 2-1 contro il Siviglia all'esordio in campionato il 15 agosto. Anche la sconfitta per 3-0 contro l'Ipswich Town in pre-season è stata una battuta d'arresto, anche se il Rayo ha ottenuto una vittoria per 3-2 sullo Sporting Charleroi in amichevole. Nelle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.
L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque uscite. Il risultato di maggior rilievo è stato il successo per 3-0 in Liga contro il Levante il 16 agosto, mentre in pre-season ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough e 2-2 con il Burnley. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta interna per 2-1 contro il Real Madrid il 22 agosto. L'Espanyol ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.
Rayo Vallecano-Espanyol: i precedenti recenti
L'incontro più recente tra questi club risale alla Liga del 23 aprile 2026, quando il Rayo Vallecano ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, l'Espanyol aveva ottenuto una vittoria per 1-0 sul proprio campo nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, ciascuna squadra ha vinto due volte, con il 4-0 dell'Espanyol a Vallecas nell'aprile 2025 che rappresenta il risultato più netto del dataset.
Testa a testa
Classifica di Rayo Vallecano ed Espanyol
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S