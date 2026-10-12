Il Rayo Vallecano ospita l'Elche sabato 24 ottobre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

Il Rayo Vallecano punta a sfruttare il fattore campo dopo la vittoria per 1-0 ottenuta nell'ultima sfida casalinga contro l'Elche, nell'aprile 2026. Nei precedenti ufficiali è però l'Elche a essere in vantaggio, con 10 vittorie contro le 5 del Rayo Vallecano in 19 incontri.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Rayo Vallecano-Elche: dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Elche di Liga?

LaLiga - Game Week 10 24 ott 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Elche di Liga?

Per acquistare i biglietti della partita di Liga tra Rayo Vallecano ed Elche al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, hai diverse opzioni principali:

1. Biglietteria e sito ufficiale del club

Portale ufficiale dei biglietti: Il Rayo Vallecano vende online i biglietti ufficiali per le partite casalinghe attraverso il proprio sito ( rayovallecano.es ) in prossimità della settimana della partita.

Biglietteria fisica (Taquillas): Puoi acquistare i biglietti direttamente alle biglietterie dell'Estadio de Vallecas il giorno della partita o nei giorni precedenti, se ci sono ancora posti disponibili.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli messi in vendita attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Elche di Liga?

I prezzi dei biglietti per Rayo Vallecano-Elche variano in base al canale d'acquisto e al settore:

1. Prezzi ufficiali del club

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe venduti direttamente dal Rayo Vallecano alla biglietteria dell'Estadio de Vallecas o sul sito ufficiale rientrano generalmente in queste fasce di prezzo standard per la Liga:

Settori dietro le porte (Gol Norte / Gol Sur): €25 – €35

Tribune laterali (Lateral Preferente / Cover): €40 – €60

Tribuna principale / posti premium (Tribuna Central): €65 – €90

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti più economici: €35 – €65

Posti laterali di fascia intermedia: €70 – €130

Categoria 1 / settore centrale dell'anello inferiore: €140 – €220+

Rayo Vallecano-Elche di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Rayo Vallecano-Elche: lo stato di forma

Il Rayo Vallecano ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L'ultima si è conclusa sull'1-1 in casa dell'Osasuna, dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro l'Espanyol. In precedenza aveva perso 4-1 contro il Real Madrid e 5-2 contro il Barcellona, mentre l'altro risultato positivo è stata la vittoria per 3-2 sul Racing Santander. La squadra di San Jose ha segnato nove goal e ne ha subiti tredici in queste cinque partite.

L'Elche ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Il risultato più recente è stata la vittoria per 1-3 in casa dell'Espanyol, che ha interrotto una serie di quattro partite senza successi. Prima aveva perso 2-3 contro il Real Madrid, pareggiato 1-1 con l'Athletic Bilbao e perso 2-3 contro la Real Sociedad. La squadra di Anselmi ha segnato otto goal e ne ha subiti undici in queste cinque partite.

Rayo Vallecano-Elche: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato nell'aprile 2026 a Vallecas: il Rayo ha vinto 1-0 in Liga. In precedenza, nel dicembre 2025, l'Elche aveva vinto 4-0 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Elche ha ottenuto tre vittorie contro le due del Rayo, con un totale di 12 goal segnati.