Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nel gennaio 2026, il Celta Vigo ha ottenuto una netta vittoria casalinga per 3-0 al Balaídos. Prima di quella sconfitta, il Rayo aveva attraversato periodi favorevoli in questa sfida, tra cui la vittoria per 2-1 in casa contro il Celta nel gennaio 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Rayo Vallecano-Celta Vigo, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Celta Vigo di Liga?

Rayo Vallecano-Celta Vigo si gioca al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid domenica 1° novembre 2026.

LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 11:15 Campo de Futbol de Vallecas

Come acquistare i biglietti di Rayo Vallecano-Celta Vigo di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Celta Vigo all’Estadio de Vallecas di Madrid, puoi valutare diverse opzioni, sia sui canali ufficiali sia sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale del club: Il metodo più diretto e sicuro è acquistare i biglietti attraverso il portale ufficiale del Rayo Vallecano (rayovallecano.es). I biglietti in vendita libera diventano generalmente disponibili nelle settimane o nei giorni che precedono la partita, anche se la disponibilità può essere molto limitata a causa della ridotta capienza dello stadio.

Biglietteria il giorno della partita: In base alla disponibilità, a volte è possibile acquistare biglietti cartacei direttamente alle biglietterie dell’Estadio de Vallecas prima del calcio d’inizio. Affidarsi a questa opzione per una partita di Liga comporta però un alto rischio di trovare i biglietti esauriti.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Rayo Vallecano-Celta Vigo di Liga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Celta Vigo variano a seconda che l’acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario / Posti standard: I prezzi variano generalmente da circa 30 a 90 € , a seconda della tribuna e del settore scelti all’interno del Campo de Fútbol de Vallecas.

Tribune laterali / Settori inferiori premium: I prezzi possono variare da 90 a oltre 150 € per i posti centrali con la visuale migliore. La disponibilità nella vendita libera ufficiale è però molto limitata a causa della ridotta capienza dello stadio e dell’elevato numero di abbonati.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi basati sulla domanda di mercato:

Rivendita standard / Anello superiore: I prezzi partono da circa 40-50 € per i posti con visuale limitata o nell’anello superiore.

Fascia intermedia / Posti lungo le linee laterali: I prezzi sono generalmente compresi tra 80 e 150 € e oscillano in base alla domanda e al rendimento complessivo delle squadre.

Pacchetti premium / VIP in rivendita: I posti nelle zone migliori o più richieste possono costare da 200 a oltre 400 € , a seconda del rivenditore e della disponibilità.

Rayo Vallecano-Celta Vigo di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Rayo Vallecano-Celta Vigo: Lo stato di forma

Il Rayo Vallecano ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 contro l’Osasuna il 19 settembre, dopo la vittoria per 2-1 sull’Espanyol. In questo periodo il Rayo ha battuto anche il Racing Santander per 3-2, mentre ha perso 4-1 contro il Real Madrid e 5-2 contro il Barcellona. Nelle cinque partite ha segnato 11 goal e ne ha subiti 13.

Il Celta Vigo ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’ultima gara di Liga, disputata il 19 settembre, si è conclusa con una vittoria per 5-0 sul Racing Santander. In precedenza, in campionato, aveva pareggiato 1-1 con il Malaga e 1-1 con il Getafe. Nello stesso periodo il Celta ha pareggiato 0-0 con la Real Sociedad e ha perso 1-0 contro l’Omonia Nicosia in Europa League. Nelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti tre.

Rayo Vallecano-Celta Vigo: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al gennaio 2026, quando il Celta Vigo ha vinto 3-0 in casa in Liga. Negli ultimi cinque scontri diretti in campionato il bilancio è equilibrato: due vittorie per il Celta, due per il Rayo e un pareggio. Le sfide a Vallecas sono state storicamente combattute: il Rayo ha vinto 2-1 in casa nel gennaio 2025 e le due squadre hanno pareggiato 1-1 sullo stesso campo nel settembre 2025.