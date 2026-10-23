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Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Celta Vigo: prezzi in LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Rayo Vallecano affronta il Celta Vigo nella Liga. Ecco come acquistare i biglietti.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nel gennaio 2026, il Celta Vigo ha ottenuto una netta vittoria casalinga per 3-0 al Balaídos. Prima di quella sconfitta, il Rayo aveva attraversato periodi favorevoli in questa sfida, tra cui la vittoria per 2-1 in casa contro il Celta nel gennaio 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Rayo Vallecano-Celta Vigo, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Celta Vigo di Liga?

Rayo Vallecano-Celta Vigo si gioca al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid domenica 1° novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 11
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Come acquistare i biglietti di Rayo Vallecano-Celta Vigo di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Celta Vigo all’Estadio de Vallecas di Madrid, puoi valutare diverse opzioni, sia sui canali ufficiali sia sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali del club

  • Sito ufficiale del club: Il metodo più diretto e sicuro è acquistare i biglietti attraverso il portale ufficiale del Rayo Vallecano (rayovallecano.es). I biglietti in vendita libera diventano generalmente disponibili nelle settimane o nei giorni che precedono la partita, anche se la disponibilità può essere molto limitata a causa della ridotta capienza dello stadio.
  • Biglietteria il giorno della partita: In base alla disponibilità, a volte è possibile acquistare biglietti cartacei direttamente alle biglietterie dell’Estadio de Vallecas prima del calcio d’inizio. Affidarsi a questa opzione per una partita di Liga comporta però un alto rischio di trovare i biglietti esauriti.

2. Mercato secondario dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Rayo Vallecano-Celta Vigo di Liga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Rayo Vallecano e Celta Vigo variano a seconda che l’acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

  • Ingresso ordinario / Posti standard: I prezzi variano generalmente da circa 30 a 90 €, a seconda della tribuna e del settore scelti all’interno del Campo de Fútbol de Vallecas.
  • Tribune laterali / Settori inferiori premium: I prezzi possono variare da 90 a oltre 150 € per i posti centrali con la visuale migliore. La disponibilità nella vendita libera ufficiale è però molto limitata a causa della ridotta capienza dello stadio e dell’elevato numero di abbonati.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi basati sulla domanda di mercato:

  • Rivendita standard / Anello superiore: I prezzi partono da circa 40-50 € per i posti con visuale limitata o nell’anello superiore.
  • Fascia intermedia / Posti lungo le linee laterali: I prezzi sono generalmente compresi tra 80 e 150 € e oscillano in base alla domanda e al rendimento complessivo delle squadre.
  • Pacchetti premium / VIP in rivendita: I posti nelle zone migliori o più richieste possono costare da 200 a oltre 400 €, a seconda del rivenditore e della disponibilità.

Rayo Vallecano-Celta Vigo di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Rayo Vallecano-Celta Vigo: Lo stato di forma

Il Rayo Vallecano ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 contro l’Osasuna il 19 settembre, dopo la vittoria per 2-1 sull’Espanyol. In questo periodo il Rayo ha battuto anche il Racing Santander per 3-2, mentre ha perso 4-1 contro il Real Madrid e 5-2 contro il Barcellona. Nelle cinque partite ha segnato 11 goal e ne ha subiti 13.

Il Celta Vigo ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’ultima gara di Liga, disputata il 19 settembre, si è conclusa con una vittoria per 5-0 sul Racing Santander. In precedenza, in campionato, aveva pareggiato 1-1 con il Malaga e 1-1 con il Getafe. Nello stesso periodo il Celta ha pareggiato 0-0 con la Real Sociedad e ha perso 1-0 contro l’Omonia Nicosia in Europa League. Nelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti tre.

RAY

RAY - Forma

SAN
V3-2
RMA
S4-1
ESP
V2-1
OSA
D1-1
GET
D1-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
CEL

CEL - Forma

SAN
V5-0
ELC
D0-0
JUV
S1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Rayo Vallecano-Celta Vigo: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al gennaio 2026, quando il Celta Vigo ha vinto 3-0 in casa in Liga. Negli ultimi cinque scontri diretti in campionato il bilancio è equilibrato: due vittorie per il Celta, due per il Rayo e un pareggio. Le sfide a Vallecas sono state storicamente combattute: il Rayo ha vinto 2-1 in casa nel gennaio 2025 e le due squadre hanno pareggiato 1-1 sullo stesso campo nel settembre 2025.

Testa a testa

Rayo VallecanoPareggioCelta Vigo
2
2
1
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
S
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
S
V
D
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
S
V
6
SivigliaSivigliaSEV
94231416-214
S
D
S
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
S
S
D
S
S
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
D
V
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
S
D
S
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
S
D
S
S
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
D
D
S
S
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
S
V
V
S
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
S
D
D
D
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
V
S
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
S
V
S
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
S
D
S
S
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
S
D
S
S
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
V
S
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
S
V
S
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
S
D
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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