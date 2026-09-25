Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Rayo Vallecano affronta l'Athletic Bilbao domenica 11 ottobre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

Storicamente, l'Athletic Club ha dominato questa sfida, conquistando 14 vittorie nei 24 precedenti in massima serie contro il Rayo Vallecano. Il Rayo Vallecano ha faticato a ottenere risultati contro la squadra basca, vincendo solo 4 di quelle partite, mentre 6 sono finite in pareggio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Rayo Vallecano-Athletic Bilbao, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Athletic Bilbao di Liga?

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao si gioca al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, domenica 11 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Come comprare i biglietti per Rayo Vallecano-Athletic Bilbao di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Rayo Vallecano-Athletic Bilbao al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, puoi seguire queste principali opzioni:

1. Di persona allo stadio (taquillas)

A differenza della maggior parte dei grandi club della Liga, il Rayo Vallecano si affida molto alla vendita fisica dei biglietti. I biglietti ufficiali per il pubblico generale vengono messi in vendita alle biglietterie dello stadio (taquillas) al Campo de Fútbol de Vallecas durante la settimana che precede la partita, salvo disponibilità. È possibile acquistarli direttamente in biglietteria fino al calcio d'inizio nel giorno della gara.

2. Tifosi ospiti (settore Athletic Bilbao)

Se tifi Athletic Bilbao e vuoi sederti nel settore ospiti designato, i biglietti per i tifosi ospiti vengono solitamente distribuiti direttamente dall'Athletic Club attraverso i suoi canali ufficiali ai soci registrati o ai fan club (peñas).

3. Marketplace secondari e rivenditori di biglietti

Il Rayo Vallecano raramente vende biglietti online direttamente tramite un portale ufficiale per i tifosi in generale, e i tifosi internazionali e i visitatori possono assicurarsi posti attraverso piattaforme secondarie di biglietti come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Athletic Bilbao di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Rayo Vallecano-Athletic Bilbao variano a seconda che si acquistino i biglietti ufficiali per il pubblico generale alla biglietteria dello stadio oppure i posti tramite piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi ufficiali in biglietteria (Campo de Fútbol de Vallecas)

Se acquistati direttamente alla biglietteria dello stadio (taquillas) durante la settimana della partita, i biglietti ufficiali in genere vanno da:

Posti standard (Fondo / Lateral anelli superiori): Circa 25 €-50 €

Posti premium (Tribuna Central / settore superiore preferenziale): Circa 50 €-90 €

Mercato secondario e piattaforme di rivendita

Per i tifosi internazionali, i turisti o chi acquista online prima di partire, i prezzi dei biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub partono generalmente più in alto a causa della domanda e dei prezzi dinamici:

Prezzo di partenza / ingresso generale: Circa 150 €-160 €

Posti di fascia media e di categoria migliore: Circa 200 €-350 €

Pacchetti VIP e posti premium: Fino a 500 €+

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Rayo Vallecano e Athletic Bilbao

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il Rayo Vallecano ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'uscita più recente è stata il successo per 3-2 sul Racing Santander in Liga il 5 settembre, che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive in campionato contro il Barcellona, 5-2, e il Siviglia, 2-1, nelle prime fasi della stagione. In questo ciclo di cinque partite il Rayo ha anche pareggiato 1-1 con il Deportivo Alaves. In queste cinque gare ha segnato sette gol e ne ha subiti 12.

L'Athletic Bilbao ha fatto registrare due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Di recente il rendimento in Liga è stato brillante, con un 3-0 sull'Atletico Madrid il 5 settembre dopo il 2-0 sul campo del Celta Vigo del 30 agosto. Prima di questa serie, il Bilbao aveva perso contro il Barcellona, 2-0, e il Siviglia, 3-1, in campionato. L'Athletic ha segnato nove gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra questi club si è giocato in Liga il 28 febbraio 2026, quando le due squadre hanno pareggiato 1-1 al Campo de Futbol de Vallecas. Prima di allora, l'Athletic Bilbao aveva vinto 1-0 al San Mames nell'agosto 2025 e 3-1 in casa nell'aprile 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, l'Athletic Bilbao ne ha vinte tre, il Rayo Vallecano nessuna e due partite sono terminate in parità.