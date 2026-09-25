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Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Valencia: prezzi de LaLiga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Racing Santander affronta il Valencia in Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Racing Santander affronta il Valencia domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio El Sardinero di Santander.

Le partite tra le due squadre sono state generalmente combattute e divertenti, con una media di 2,8 gol a partita nei loro confronti ufficiali. L'ultimo incontro di campionato ufficiale tra loro si è disputato il 29 gennaio 2012 e si è concluso con un entusiasmante 2-2 all'Estadio El Sardinero.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Racing Santander-Valencia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Racing Santander-Valencia di Liga?

Racing Santander-Valencia si gioca all'Estadio El Sardinero domenica 11 ottobre 2026.

crest
LaLiga - Game Week 8
Estadio El Sardinero

Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Valencia di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Racing Santander e Valencia, puoi seguire queste opzioni principali:

  • Sito ufficiale del Racing Santander: acquista direttamente attraverso il portale ufficiale del club dedicato ai biglietti una volta aperta la vendita al pubblico generale.
  • Biglietteria dell'Estadio El Sardinero: acquista i biglietti di persona presso la biglietteria dello stadio di Santander prima del giorno della partita, salvo disponibilità.
  • Settore ospiti ufficiale del Valencia: se tifi Valencia, controlla il sito ufficiale del Valencia CF per i biglietti riservati alla quota destinata ai tifosi ospiti.

Quanto costano i biglietti per Racing Santander-Valencia di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Racing Santander e Valencia variano a seconda di dove li acquisti e della categoria del posto:

  • Biglietti ufficiali a prezzo nominale: i biglietti standard per il giorno della partita acquistati direttamente tramite il Racing Santander vanno generalmente da 30 € a 70 € per i settori standard di ingresso generale, come quelli dietro le porte o negli anelli superiori, fino a 80 € a 150 €+ per le aree premium della tribuna principale o le visuali centrali a centrocampo.
  • Biglietti del settore ospiti: i biglietti ufficiali riservati ai tifosi ospiti del Valencia costano in genere tra 30 € e 50 € secondo i limiti standard di prezzo della Liga per i settori riservati ai tifosi in trasferta.
  • Piattaforme di biglietteria secondaria: sulle piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub, i prezzi oscillano in base alla domanda. I posti di ingresso generale di solito partono da circa 120 € a 230 €, mentre le categorie centrali o premium possono arrivare da 350 € a 700 €+.

Racing Santander-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Racing Santander-Valencia, il momento di forma

Il Racing Santander ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-2 in Liga contro il Rayo Vallecano il 5 settembre, dopo il precedente successo per 3-2 contro l'Elche del 28 agosto. Il Racing ha segnato e subito gol in tutte e quattro le sue gare ufficiali di questa stagione, e l'1-0 subito contro il Getafe nelle prime fasi della stagione ha evidenziato la sua fragilità difensiva. Nelle cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.

Il Valencia ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, mentre il bilancio in Liga è di tre sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è stato il 5-0 casalingo subito contro il Barcellona il 6 settembre, e la settimana precedente è arrivata anche la sconfitta per 3-1 contro il Deportivo de A Coruña. Il Valencia ha segnato appena un gol e ne ha subiti nove nelle sue tre partite di Liga in questa stagione.

SAN

SAN - Forma

ELC
V3-2
RAY
S3-2
ALA
V2-1
BAR
S7-2
CEL
S5-0
Gol segnato (subito)
9/18
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VAL

VAL - Forma

COR
S3-1
BAR
S0-5
SEV
S1-0
ALA
V0-1
RSO
S2-3
Gol segnato (subito)
4/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Racing Santander-Valencia: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre risale alla Liga del 29 gennaio 2012, quando Racing Santander e Valencia pareggiarono 2-2 all'Estadio El Sardinero. I cinque precedenti registrati tra i club risalgono tutti alle stagioni 2010-11 e 2011-12, con due vittorie del Valencia, nessuna del Racing e tre partite terminate in parità. Il Valencia ha segnato 10 gol in questi cinque confronti, contro gli otto del Racing.

Testa a testa

Racing SantanderPareggioValencia
0
3
2
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
FIN
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FIN
6Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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