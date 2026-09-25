Il Racing Santander affronta il Valencia domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio El Sardinero di Santander.
Le partite tra le due squadre sono state generalmente combattute e divertenti, con una media di 2,8 gol a partita nei loro confronti ufficiali. L'ultimo incontro di campionato ufficiale tra loro si è disputato il 29 gennaio 2012 e si è concluso con un entusiasmante 2-2 all'Estadio El Sardinero.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Racing Santander-Valencia, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Racing Santander-Valencia di Liga?
Racing Santander-Valencia si gioca all'Estadio El Sardinero domenica 11 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Valencia di Liga?
Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Racing Santander e Valencia, puoi seguire queste opzioni principali:
- Sito ufficiale del Racing Santander: acquista direttamente attraverso il portale ufficiale del club dedicato ai biglietti una volta aperta la vendita al pubblico generale.
- Biglietteria dell'Estadio El Sardinero: acquista i biglietti di persona presso la biglietteria dello stadio di Santander prima del giorno della partita, salvo disponibilità.
- Settore ospiti ufficiale del Valencia: se tifi Valencia, controlla il sito ufficiale del Valencia CF per i biglietti riservati alla quota destinata ai tifosi ospiti.
Quanto costano i biglietti per Racing Santander-Valencia di Liga?
I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Racing Santander e Valencia variano a seconda di dove li acquisti e della categoria del posto:
- Biglietti ufficiali a prezzo nominale: i biglietti standard per il giorno della partita acquistati direttamente tramite il Racing Santander vanno generalmente da 30 € a 70 € per i settori standard di ingresso generale, come quelli dietro le porte o negli anelli superiori, fino a 80 € a 150 €+ per le aree premium della tribuna principale o le visuali centrali a centrocampo.
- Biglietti del settore ospiti: i biglietti ufficiali riservati ai tifosi ospiti del Valencia costano in genere tra 30 € e 50 € secondo i limiti standard di prezzo della Liga per i settori riservati ai tifosi in trasferta.
- Piattaforme di biglietteria secondaria: sulle piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub, i prezzi oscillano in base alla domanda. I posti di ingresso generale di solito partono da circa 120 € a 230 €, mentre le categorie centrali o premium possono arrivare da 350 € a 700 €+.
Racing Santander-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Racing Santander-Valencia, il momento di forma
Il Racing Santander ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-2 in Liga contro il Rayo Vallecano il 5 settembre, dopo il precedente successo per 3-2 contro l'Elche del 28 agosto. Il Racing ha segnato e subito gol in tutte e quattro le sue gare ufficiali di questa stagione, e l'1-0 subito contro il Getafe nelle prime fasi della stagione ha evidenziato la sua fragilità difensiva. Nelle cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.
Il Valencia ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, mentre il bilancio in Liga è di tre sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è stato il 5-0 casalingo subito contro il Barcellona il 6 settembre, e la settimana precedente è arrivata anche la sconfitta per 3-1 contro il Deportivo de A Coruña. Il Valencia ha segnato appena un gol e ne ha subiti nove nelle sue tre partite di Liga in questa stagione.
Racing Santander-Valencia: i precedenti recenti
L'incontro più recente tra queste squadre risale alla Liga del 29 gennaio 2012, quando Racing Santander e Valencia pareggiarono 2-2 all'Estadio El Sardinero. I cinque precedenti registrati tra i club risalgono tutti alle stagioni 2010-11 e 2011-12, con due vittorie del Valencia, nessuna del Racing e tre partite terminate in parità. Il Valencia ha segnato 10 gol in questi cinque confronti, contro gli otto del Racing.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S