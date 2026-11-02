Il Racing Santander ospita la Real Sociedad domenica 22 novembre 2026 all’Estadio El Sardinero di Santander.

Le due squadre si sono affrontate in passato in coppa e in campionato, oltre ad aver pareggiato 1-1 in un’amichevole precampionato molto equilibrata. Il bilancio degli ultimi incontri ufficiali è leggermente favorevole alla Real Sociedad, che ha ottenuto quattro vittorie contro le due del Racing.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Racing Santander-Real Sociedad, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Racing Santander-Real Sociedad di LaLiga?

Racing Santander-Real Sociedad si gioca domenica 22 novembre 2026 all’Estadio El Sardinero di Santander.

LaLiga - Game Week 13 22 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Real Sociedad di LaLiga?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di LaLiga tra Racing Santander e Real Sociedad:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente dai siti ufficiali del Racing Santander, per i settori riservati ai tifosi di casa all’Estadio El Sardinero, o della Real Sociedad, per i biglietti destinati ai tifosi ospiti, secondo disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Racing Santander-Real Sociedad di LaLiga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di LaLiga tra Racing Santander e Real Sociedad, suddivisi tra canali ufficiali dei club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari / posti standard: I prezzi variano generalmente da 30 a 60 € a seconda del settore e dell’anello dell’Estadio El Sardinero.

I prezzi variano generalmente da a seconda del settore e dell’anello dell’Estadio El Sardinero. Posti premium / VIP: I prezzi partono generalmente da 90 € e arrivano a 150 € o più per i settori hospitality dedicati e le zone centrali della tribuna principale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita standard / anello superiore: I prezzi partono da circa 90-95 € per posti più richiesti o con una visuale standard.

I prezzi partono da circa per posti più richiesti o con una visuale standard. Rivendita premium / posti lungo il campo: I prezzi si aggirano in media tra 500 e 650 € a seconda della posizione esatta del posto, della disponibilità e della domanda complessiva per questa partita.

Racing Santander-Real Sociedad di LaLiga: Tutto quello che c’è da sapere

Racing Santander-Real Sociedad: Lo stato di forma

Il Racing Santander ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di LaLiga. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro l’Osasuna, mentre la sconfitta più pesante di questa serie è stata il 7-2 contro il Barcellona. L’unica vittoria è arrivata contro il Deportivo Alaves, battuto 2-1. In queste cinque partite il Racing ha segnato sette goal e ne ha subiti sedici, un bilancio che evidenzia i problemi difensivi a cui Lopez deve porre rimedio.

La Real Sociedad arriva in buona forma, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha vinto 5-2 in casa del Malaga in LaLiga e ha ottenuto anche successi in casa del Deportivo de A Coruna e del Valencia. L’unica sconfitta di questa serie è stata l’1-0 contro l’Athletic Bilbao in un’amichevole. In queste cinque partite la Real Sociedad ha segnato dodici goal e ne ha subiti sette.

Racing Santander-Real Sociedad: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale all’amichevole precampionato del 18 luglio 2026, terminata 1-1. Prima di allora, il Racing Santander aveva battuto la Real Sociedad 1-0 in un’amichevole nel luglio 2019. Negli ultimi cinque confronti registrati, la Real Sociedad ha il bilancio migliore: due vittorie contro una del Racing e due pareggi. Tra i successi della Real Sociedad figurano un 3-0 in LaLiga e un 3-1 in Copa del Rey.