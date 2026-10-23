Il Real Madrid vanta un netto vantaggio negli scontri diretti con il Racing Santander: ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti ufficiali e ha mantenuto la porta inviolata nel più recente.

L’ultimo incontro ufficiale di campionato tra le due squadre prima di questa stagione si è concluso con un netto 4-0 per il Real Madrid.

Quando si gioca Racing Santander-Real Madrid di Liga?

Il Racing Santander ospita il Real Madrid allo stadio El Sardinero di Santander domenica 1° novembre 2026.

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Real Madrid di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Racing Santander e Real Madrid allo stadio El Sardinero, puoi consultare direttamente il portale ufficiale di biglietteria del Racing Santander per verificare la disponibilità dei biglietti ordinari, le finestre di vendita riservate ai soci e gli aggiornamenti della biglietteria.

I biglietti potrebbero essere disponibili anche sulle piattaforme di rivendita e tramite la rivendita tra tifosi. Controlla attentamente i termini e le condizioni del sito che scegli per acquistarli.

Quanto costano i biglietti per Racing Santander-Real Madrid di Liga?

I prezzi dei biglietti per Racing Santander-Real Madrid di Liga variano sensibilmente a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ordinari / posti standard: Costano generalmente da circa 40 € a 120 € , a seconda della fascia di prezzo e della posizione nel settore (Gol, Preferencia o Tribuna) allo stadio El Sardinero.

Prelazione per soci e abbonati: Tariffe ridotte o finestre di acquisto riservate sono spesso destinate esclusivamente ai soci ufficiali del club («socios»).

Pacchetti VIP: Le opzioni premium con accesso alle lounge dello stadio partono generalmente da circa 350 € a 450 € .

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti nell’anello superiore / categoria 4: Partono da circa 140 € a 180 € per partite molto richieste contro il Real Madrid.

Posti laterali di categoria 2 e categoria 3: Costano generalmente da 200 € a 380 € , a seconda della visibilità e della posizione esatta nel settore.

Posti VIP / premium in rivendita: Possono facilmente superare la fascia da 450 € a 800 € nei periodi di massima domanda, quando i biglietti dei canali ufficiali sono completamente esauriti.





Racing Santander-Real Madrid di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Racing Santander-Real Madrid: Lo stato di forma

Il Racing Santander arriva a questa partita con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha perso 5-0 contro il Celta Vigo e, nello stesso periodo, ha subito anche una sconfitta per 7-2 contro il Barcellona. Le due vittorie sono arrivate contro il Deportivo Alaves, per 2-1, e l’Elche, per 3-2: risultati che suggeriscono come la squadra possa competere, pur avendo mostrato gravi difficoltà difensive. In quelle cinque partite, il Racing ha segnato 10 goal e ne ha subiti 18.

Il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’incontro più recente ha perso 2-1 contro l’Atletico Madrid, mentre contro il Real Betis è arrivata una sconfitta per 1-0. Sul fronte positivo, il successo per 4-1 sul Rayo Vallecano e la vittoria per 2-1 contro l’Inter in Champions League dimostrano che è ancora capace di prestazioni di alto livello. Nelle cinque gare considerate, il Madrid ha segnato 10 goal e ne ha subiti cinque.

Racing Santander-Real Madrid: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre nei dati forniti risale a febbraio 2012, quando il Real Madrid vinse 4-0 in casa. Nelle cinque partite elencate, il Real Madrid ha vinto quattro volte e il Racing Santander non ha ottenuto alcuna vittoria. L’unico pareggio è stato lo 0-0 all’El Sardinero nel settembre 2011. In quei cinque incontri, il Real Madrid ha segnato 15 goal, contro uno solo del Racing.