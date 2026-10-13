Il Racing Santander ospita l'Espanyol sabato 24 ottobre 2026 all'Estadio El Sardinero.

Negli ultimi cinque precedenti tra i due club, disputati tra LaLiga e Segunda División, il bilancio è equilibrato: tre vittorie per l'Espanyol e due per il Racing. Il Racing Santander arriva a questa fase della stagione cercando di porre rimedio alle proprie fragilità difensive dopo le pesanti sconfitte subite di recente contro squadre come Celta Vigo e Barcellona.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Racing Santander-Espanyol, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Racing Santander-Espanyol di LaLiga?

Racing Santander-Espanyol si gioca sabato 24 ottobre 2026 all'Estadio El Sardinero.

LaLiga - Game Week 10 24 ott 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Come acquistare i biglietti di Racing Santander-Espanyol di LaLiga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di LaLiga tra Racing Santander e RCD Espanyol all'Estadio El Sardinero, hai alcune opzioni affidabili:

1. Canali ufficiali del club

Canali ufficiali del club : puoi consultare direttamente il sito ufficiale del Racing Santander per la vendita al pubblico, le finestre di acquisto riservate ai soci e l'eventuale disponibilità diretta in biglietteria con l'avvicinarsi della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Racing Santander-Espanyol di LaLiga?

Per la prossima partita di LaLiga tra Racing Santander ed Espanyol, i prezzi dei biglietti variano in base alla piattaforma di vendita, alla posizione del posto e alla domanda:

1. Canali ufficiali del club

Prezzi di partenza più bassi: sulle piattaforme di rivendita, i biglietti d'ingresso più economici partono generalmente da circa 95-100 € (circa 103 dollari statunitensi).

Prezzi medi: sulle piattaforme di rivendita, i posti standard costano in media tra 230 e 680 € , a seconda del settore specifico della tribuna (come Tribuna o Preferencia all'Estadio El Sardinero).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

i prezzi dei posti più economici partono generalmente da circa 95 € e arrivano a 170 € , mentre quelli nei settori più richiesti della tribuna, o per le offerte con maggiore domanda, possono andare da 230 € fino a diverse centinaia di euro.

Racing Santander-Espanyol di LaLiga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Racing Santander ed Espanyol

Il Racing Santander ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di LaLiga. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 5-0 in casa del Celta Vigo, dopo quella per 7-2 sul campo del Barcellona. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 2-1 sul Deportivo Alaves. La squadra di Lopez ha segnato 12 goal in queste cinque partite, subendone però 18: un dato che riflette problemi difensivi persistenti.

L'Espanyol ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di LaLiga. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-3 contro l'Elche; la squadra ha perso anche per 2-1 contro il Rayo Vallecano. L'unica vittoria di questa serie è arrivata in trasferta contro l'Osasuna, battuto 2-0. La squadra di Gonzalez ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Racing Santander-Espanyol: gli ultimi precedenti

L'ultimo confronto tra i due club risale a febbraio 2024, quando il Racing Santander ha battuto l'Espanyol 2-0 in casa in Segunda División. In precedenza, l'Espanyol aveva vinto 2-0 nella sfida disputata nell'agosto 2023. Negli ultimi cinque precedenti registrati tra LaLiga e Segunda División, il Racing ha ottenuto due vittorie e l'Espanyol tre.