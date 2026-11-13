Il Racing Santander ospita il Deportivo de A Coruña domenica 6 dicembre 2026 all’Estadio El Sardinero di Santander.

Nell’ultimo confronto di campionato, disputato nel gennaio 2026, il Racing Santander ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 in casa del Deportivo de A Coruña. Nelle cinque sfide precedenti alla promozione nella massima serie, il Racing Santander è rimasto imbattuto, con quattro vittorie e un pareggio.

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Quando si gioca Racing Santander-Deportivo de A Coruna in Liga?

Racing Santander-Deportivo de A Coruña si gioca all’Estadio El Sardinero di Santander domenica 6 dicembre 2026.

LaLiga - Game Week 15 6 dic 2026 - 09:00 Estadio El Sardinero

Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Deportivo de A Coruna in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Racing Santander e Deportivo de A Coruna:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti per i posti dell’Estadio El Sardinero possono essere acquistati al prezzo nominale direttamente sul sito ufficiale o sul portale di biglietteria del Racing Santander.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Racing Santander-Deportivo de A Coruna in Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Racing Santander e Deportivo de A Coruna:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario: I prezzi variano generalmente da 40 € a 70 € .

I prezzi variano generalmente da . Posti premium del club e nell’anello inferiore: I prezzi variano generalmente tra 120 € e oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di posti nell’anello superiore e ordinari: I prezzi partono indicativamente da 160 € a 300 € .

I prezzi partono indicativamente da . Rivendita di posti nell’anello inferiore e premium: I prezzi variano spesso da 350 € a oltre 900 €.

Racing Santander-Deportivo de A Coruna in Liga: tutto quello che c’è da sapere

Racing Santander-Deportivo de A Coruna: lo stato di forma

Il Racing Santander ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha vinto 2-1 in casa del Malaga in Liga e, in precedenza, aveva battuto anche l’Espanyol per 2-1. Le due sconfitte sono arrivate contro il Real Madrid, che si è imposto per 3-0, e l’Osasuna, vittorioso per 2-0. In queste cinque partite il Racing ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Il Deportivo de A Coruña ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime quattro partite di Liga, oltre a una vittoria in Copa del Rey contro l’Auriense nello stesso periodo. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 contro l’Osasuna; in precedenza, il Deportivo aveva pareggiato 1-1 con il Levante. Le sconfitte contro l’Atletico Madrid e la Real Sociedad evidenziano le difficoltà nell’affrontare le squadre più forti del campionato. In queste cinque partite il Deportivo ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

Racing Santander-Deportivo de A Coruna: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al gennaio 2026, in Segunda División, quando il Racing Santander ha vinto 1-0 in casa del Deportivo de A Coruña. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Racing vanta un bilancio nettamente favorevole, con quattro vittorie, nessuna del Deportivo e un pareggio. Tutte e cinque le sfide si sono disputate in Segunda División o in Primera Federación.