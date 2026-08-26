Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Deportivo Alaves: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Racing Santander affronta il Deportivo Alaves domenica 13 settembre 2026 all’Estadio El Sardinero di Santander.

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in un’amichevole estiva l’8 agosto 2026, terminata 1-1 prima che l’Alaves si imponesse 7-6 ai calci di rigore. Il Racing Santander dovrà fare a meno di Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili per infortunio, mentre il Deportivo Alaves sarà privo dello squalificato Facundo Garcés e dell’attaccante infortunato Lucas Boyé.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Racing Santander-Deportivo Alaves, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Racing Santander-Deportivo Alaves di Liga?

Racing Santander-Deportivo Alaves si gioca all’Estadio El Sardinero, con informazioni ufficiali sulla trasmissione al momento non disponibili per questa partita di Liga.

LaLiga - Game Week 5 12 set 2026 - 08:00 Estadio El Sardinero

Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Deportivo Alaves di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Racing Santander e Deportivo Alavés all’Estadio El Sardinero:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale: Visita il portale ufficiale di biglietteria del Racing Santander (realracingclub.es). I biglietti per le specifiche partite di Liga vengono generalmente messi in vendita al pubblico da 1 a 2 settimane prima del giorno della gara.

Biglietteria dello stadio (Taquillas): Puoi acquistare gli eventuali biglietti rimanenti direttamente all’Estadio El Sardinero di Santander nei giorni che precedono la partita o nel giorno della gara, in base alla disponibilità.

2. Opzioni di adesione al club

Vendita per soci / abbonati: I membri ufficiali del club ( socios ) spesso ottengono accesso prioritario o sconti prima dell’apertura della vendita al pubblico.

3. Mercati secondari

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se l’allocazione generale va esaurita, marketplace secondari come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita, anche se i prezzi varieranno rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Racing Santander-Deportivo Alaves di Liga?

I prezzi dei biglietti per una partita Athletic Bilbao-Elche al San Mamés variano in base ai canali di acquisto, alla posizione del posto e alla domanda:

Curve (Fondo Norte / Fondo Sur) : circa da 30 € a 50 €

Anello superiore laterale (Preferencial / Lateral High) : circa da 55 € a 90 €

Tribuna centrale (Tribuna Principal / Central) : circa da 85 € a 140 £

Se i biglietti standard si esauriscono attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie di scambio biglietti come StubHub o rivenditori di viaggi autorizzati hanno fasce di prezzo tipiche:

Ingresso base / Dietro la porta : circa da 60 € a 80 €

Vista laterale / Tribuna principale : circa da 80 € a 140 €

Pacchetti VIP & hospitality (includono posti premium e accesso lounge/catering): circa da 250 € a 450 €+ per biglietto

Racing Santander-Deportivo Alaves di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Racing Santander-Deportivo Alaves, il momento delle due squadre

Il Racing Santander ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato competitivo più recente è stato il ko per 1-0 contro il Getafe in Liga, mentre la settimana precedente aveva pareggiato 2-2 con il Villarreal. L’unica vittoria in questa serie è arrivata in un’amichevole pre-campionato contro lo Sporting Gijon, vinta 4-1. Il Racing ha subito gol in tutte e cinque le partite e in estate ha perso 3-0 contro il Wolverhampton Wanderers.

Il Deportivo Alaves ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata l’1-1 in casa del Rayo Vallecano in Liga, mentre prima aveva battuto il Getafe 3-0 nel weekend d’apertura della stagione. L’Alaves ha ottenuto anche vittorie per 3-0 contro il Castellon e per 1-0 in trasferta sul campo del Girona nel pre-campionato, con l’unica sconfitta in quel periodo arrivata contro il Racing Santander in amichevole.

Racing Santander-Deportivo Alaves: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi club è arrivato in un’amichevole pre-campionato il 7 agosto 2026, quando le due squadre hanno pareggiato 1-1. Prima di allora, anche un’amichevole del luglio 2024 si era chiusa senza gol.

Nelle ultime cinque sfide dirette, l’Alaves vanta il miglior rendimento in partite ufficiali, compreso un successo casalingo per 3-0 in Segunda Division nel gennaio 2023 e una vittoria per 2-1 in un’amichevole del luglio 2023. L’unica eccezione è stata l’1-1 quando il Racing ha ospitato l’Alaves in Segunda Division nel novembre 2022.

Racing Santander-Deportivo Alaves: classifica

In Liga, il Deportivo Alaves è attualmente secondo in classifica, mentre il Racing Santander occupa il 13° posto.