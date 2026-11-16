Il Queens Park Rangers ospita il Wolverhampton Wanderers martedì 8 dicembre 2026 all’Ewood Park di Blackburn.

Il QPR aveva ottenuto una vittoria per 2-1 a Loftus Road nell’ottobre 2017, durante quello stesso periodo di sfide ufficiali. Negli ultimi cinque incontri registrati tra il 2016 e il 2018 in Championship, i due club hanno conquistato due vittorie ciascuno e pareggiato una volta.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers in Championship?

Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers si gioca a Loftus Road, a Londra, martedì 8 dicembre 2026.

Championship - Game Week 20 8 dic 2026 - 14:45 Loftus Road

Come acquistare i biglietti per Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Queens Park Rangers e Wolverhampton Wanderers, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: acquisto diretto tramite i portali ufficiali o le biglietterie del Queens Park Rangers o del Wolverhampton Wanderers.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers in Championship?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la partita di Championship tra Queens Park Rangers e Wolverhampton Wanderers:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietto standard per la partita: costa generalmente tra circa 25 e 45 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti più economici: partono da circa 50 £ .

partono da circa . Prezzo medio di mercato: circa 78 £ .

circa . Posti premium o nei settori superiori più richiesti: arrivano fino a 120 £.

Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers in Championship: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Queens Park Rangers e Wolverhampton Wanderers

Il QPR ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Championship. Nell’impegno più recente ha battuto il Lincoln City per 2-1 e, in precedenza, ha anche superato lo Swansea City per 5-0. Le sconfitte sono arrivate contro il Southampton, che ha vinto 4-1, e il Birmingham City, vittorioso per 3-0. In queste cinque partite il QPR ha segnato nove goal e ne ha subiti otto: una squadra capace di produrre occasioni in attacco, ma soggetta a cali difensivi.

Il Wolverhampton Wanderers ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship, pareggiandone due senza subire sconfitte. Nell’ultima gara ha pareggiato 1-1 con il Wrexham; in precedenza, alla vittoria per 1-2 sul campo del Bristol City era seguito il successo per 3-0 sul Cardiff City. Nello stesso periodo la squadra di Peixoto ha anche battuto il Watford per 1-0 e pareggiato 1-1 con il Portsmouth, segnando sette goal e subendone soltanto tre nelle cinque partite.

Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers: gli ultimi precedenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al febbraio 2018, quando il Wolverhampton Wanderers vinse 2-1 in casa in Championship. Negli ultimi cinque precedenti registrati, ciascuna squadra ha vinto due volte e una partita è finita in pareggio. Tutti e cinque gli incontri si sono giocati in Championship tra il 2016 e il 2018. Il QPR vinse 2-1 in casa nell’ottobre 2017, mentre il Wolverhampton Wanderers si impose in due dei tre confronti disputati nella stagione 2016-17.