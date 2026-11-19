Il Queens Park Rangers ospita il Watford sabato 12 dicembre 2026 a Loftus Road, a Londra.

Nell’ultimo confronto in EFL Championship, il 3 aprile 2026, il QPR ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 sul Watford a Loftus Road. Negli incontri della stagione 2025–26, il fattore campo si è rivelato decisivo: entrambe le squadre hanno vinto 2-1 in casa.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti per Queens Park Rangers-Watford, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Queens Park Rangers-Watford in Championship?

Queens Park Rangers-Watford si gioca sabato 12 dicembre 2026 a Loftus Road, a Londra.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 07:30 Loftus Road

Come acquistare i biglietti per Queens Park Rangers-Watford in Championship?

Per acquistare i biglietti per Queens Park Rangers-Watford in Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del QPR: I biglietti possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale del Queens Park Rangers, chiamando la biglietteria oppure di persona al QPR Superstore. Per le partite più richieste, talvolta viene data priorità a determinate categorie di tesserati o a chi ha già acquistato biglietti dal club.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Queens Park Rangers-Watford in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per Queens Park Rangers-Watford in Championship:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard per adulti: Generalmente da 29 a 53 £ .

Generalmente da . Biglietti ridotti (anziani e giovani adulti): Da 17 a 41 £ .

Da . Ragazzi e bambini: Da 12 a 35 £ ; per i bambini accompagnati dai 2 ai 7 anni, da 6 a 7,50 £ .

Da ; per i bambini accompagnati dai 2 ai 7 anni, da . Settore ospiti (tifosi del Watford): Prezzi di partenza generalmente compresi tra 25 e 30 £.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali messi in vendita dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso standard: Prezzi di partenza generalmente intorno a 60-80 £ .

Prezzi di partenza generalmente intorno a . Posti migliori nelle tribune laterali: Generalmente da 85 a 130 £ .

Generalmente da . Settori ospiti o molto richiesti: Spesso da 110 a oltre 160 £.

Queens Park Rangers-Watford in Championship: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Queens Park Rangers e Watford

Il Queens Park Rangers ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Championship. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 con il Burnley, arrivato dopo la sconfitta casalinga per 4-1 contro il Southampton. Il risultato più importante di questa serie è la vittoria per 5-0 sullo Swansea City, anche se la sconfitta per 3-0 sul campo del Birmingham City riflette l’incostanza che ha caratterizzato le sue ultime prestazioni. Il QPR ha segnato 11 goal e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Il Watford ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Championship. L’ultima gara si è conclusa 0-0 contro il Middlesbrough, dopo una vittoria per 1-0 sul Lincoln City. In precedenza, il Watford aveva subito due sconfitte consecutive: 3-2 contro il Norwich City e 1-0 contro il Wolverhampton Wanderers. In queste cinque partite ha segnato quattro goal e ne ha subiti quattro.

Queens Park Rangers-Watford: gli ultimi precedenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale ad aprile 2026, quando il Queens Park Rangers ha battuto il Watford 2-1 in Championship a Loftus Road. Negli ultimi cinque scontri diretti, il QPR ha vinto tre volte contro le due del Watford, conquistando anche un successo per 3-1 nel gennaio 2025. In questa serie di incontri i risultati sono stati equilibrati: quattro delle cinque partite si sono decise con un solo goal di scarto.