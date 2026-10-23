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Come acquistare i biglietti per PSV Eindhoven-Club Brugge: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
PSV
Club Bruges
Champions League

Il PSV Eindhoven affronta il Club Brugge in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti.

I precedenti tra i due club si limitano alle amichevoli: l'ultimo incontro, nel luglio 2024, è terminato 1-1. Il PSV arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di PSV Eindhoven-Club Brugge, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca PSV Eindhoven-Club Brugge di Champions League?

PSV Eindhoven-Club Brugge si gioca al Philips Stadion di Eindhoven mercoledì 4 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Philips Stadion

Come acquistare i biglietti di PSV Eindhoven-Club Brugge di Champions League?

Per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra PSV Eindhoven e Club Brugge al Philips Stadion, hai a disposizione alcune opzioni principali, a seconda della tua eventuale iscrizione al club e delle tue preferenze:

  • Canali ufficiali del club: I biglietti ufficiali sono venduti direttamente tramite il portale online del PSV Eindhoven. Per acquistarli dal club è generalmente necessario un account PSV Club Card gratuito. La vendita apre prima ai gruppi con diritto di prelazione, agli abbonati e ai soci del club, mentre gli eventuali posti rimasti vengono messi a disposizione in seguito.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di PSV Eindhoven-Club Brugge di Champions League?

Ecco una panoramica dei prezzi per la partita di UEFA Champions League tra PSV Eindhoven e Club Brugge al Philips Stadion:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard: I biglietti ufficiali acquistati direttamente tramite il portale online del PSV hanno generalmente un prezzo nominale compreso all'incirca tra 35 € e 90 €, che varia molto in base all'anello e alla categoria del posto, per esempio in curva o in tribuna laterale. Richiedono però una tessera del club o l'iscrizione come socio e di solito si esauriscono rapidamente durante la vendita riservata a chi ha diritto di prelazione.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Le esperienze premium per il giorno della partita e le opzioni hospitality offerte direttamente tramite i canali ufficiali del club partono generalmente da circa 250-300 € o più a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi basati sulla domanda di mercato:

  • Anello superiore in curva / posti Bronze: I prezzi di partenza si aggirano generalmente sui 200-230 €.
  • Tribuna laterale e anello inferiore: I posti nei settori premium e nell'anello inferiore costano in media 250-450 € o più.
  • Settori VIP e più richiesti: Le categorie esclusive o i pacchetti delle agenzie possono superare i 500-800 €, a seconda della disponibilità.

PSV Eindhoven-Club Brugge di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di PSV Eindhoven e Club Brugge

Il PSV Eindhoven ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 3-2 contro l'FC Twente in Eredivisie, interrompendo una serie che comprendeva il successo per 4-1 sullo Sparta Rotterdam e la vittoria esterna per 3-1 contro l'Ajax. Gli unici altri punti persi sono arrivati in Champions League, con il pareggio per 1-1 contro lo Shakhtar Donetsk. In queste cinque gare il PSV ha segnato 15 goal e ne ha subiti sette, mostrando una grande capacità realizzativa ma anche qualche vulnerabilità difensiva.

Il Club Brugge ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali, perdendone due. Il risultato più recente è il successo per 3-0 sul Genk nella Belgian First Division A; nello stesso periodo ha battuto anche il Royal Antwerp per 3-1. Le due sconfitte sono arrivate contro l'Aston Villa in Champions League e il Gent in campionato. Nelle cinque gare il Club Brugge ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

PSV

PSV - Forma

TWE
S3-2
HEE
V2-0
RBL
S1-0
HAA
S2-1
POR
V0-1
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CLB

CLB - Forma

GNK
V3-0
RAA
V1-4
INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

PSV Eindhoven-Club Brugge: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra PSV Eindhoven e Club Brugge è stato un'amichevole precampionato nel luglio 2024, terminata 1-1. Nelle tre amichevoli registrate tra i due club, il PSV ha vinto una volta, il Club Brugge una volta e una partita è finita in parità. Nel database non risultano incontri ufficiali tra le due squadre.

Testa a testa

PSVPareggioClub Bruges
1
1
1
Amichevoli dei club
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
FIN
Amichevoli dei club
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
2
FIN
Amichevoli dei club
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/3
Entrambe le squadre hanno segnato3/3
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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