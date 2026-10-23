I precedenti tra i due club si limitano alle amichevoli: l'ultimo incontro, nel luglio 2024, è terminato 1-1. Il PSV arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di PSV Eindhoven-Club Brugge, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca PSV Eindhoven-Club Brugge di Champions League?

PSV Eindhoven-Club Brugge si gioca al Philips Stadion di Eindhoven mercoledì 4 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Philips Stadion

Come acquistare i biglietti di PSV Eindhoven-Club Brugge di Champions League?

Per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra PSV Eindhoven e Club Brugge al Philips Stadion, hai a disposizione alcune opzioni principali, a seconda della tua eventuale iscrizione al club e delle tue preferenze:

Canali ufficiali del club: I biglietti ufficiali sono venduti direttamente tramite il portale online del PSV Eindhoven. Per acquistarli dal club è generalmente necessario un account PSV Club Card gratuito. La vendita apre prima ai gruppi con diritto di prelazione, agli abbonati e ai soci del club, mentre gli eventuali posti rimasti vengono messi a disposizione in seguito.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di PSV Eindhoven-Club Brugge di Champions League?

Ecco una panoramica dei prezzi per la partita di UEFA Champions League tra PSV Eindhoven e Club Brugge al Philips Stadion:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: I biglietti ufficiali acquistati direttamente tramite il portale online del PSV hanno generalmente un prezzo nominale compreso all'incirca tra 35 € e 90 € , che varia molto in base all'anello e alla categoria del posto, per esempio in curva o in tribuna laterale. Richiedono però una tessera del club o l'iscrizione come socio e di solito si esauriscono rapidamente durante la vendita riservata a chi ha diritto di prelazione.

Pacchetti hospitality ufficiali: Le esperienze premium per il giorno della partita e le opzioni hospitality offerte direttamente tramite i canali ufficiali del club partono generalmente da circa 250-300 € o più a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi basati sulla domanda di mercato:

Anello superiore in curva / posti Bronze: I prezzi di partenza si aggirano generalmente sui 200-230 € .

Tribuna laterale e anello inferiore: I posti nei settori premium e nell'anello inferiore costano in media 250-450 € o più .

Settori VIP e più richiesti: Le categorie esclusive o i pacchetti delle agenzie possono superare i 500-800 € , a seconda della disponibilità.

PSV Eindhoven-Club Brugge di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di PSV Eindhoven e Club Brugge

Il PSV Eindhoven ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 3-2 contro l'FC Twente in Eredivisie, interrompendo una serie che comprendeva il successo per 4-1 sullo Sparta Rotterdam e la vittoria esterna per 3-1 contro l'Ajax. Gli unici altri punti persi sono arrivati in Champions League, con il pareggio per 1-1 contro lo Shakhtar Donetsk. In queste cinque gare il PSV ha segnato 15 goal e ne ha subiti sette, mostrando una grande capacità realizzativa ma anche qualche vulnerabilità difensiva.

Il Club Brugge ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali, perdendone due. Il risultato più recente è il successo per 3-0 sul Genk nella Belgian First Division A; nello stesso periodo ha battuto anche il Royal Antwerp per 3-1. Le due sconfitte sono arrivate contro l'Aston Villa in Champions League e il Gent in campionato. Nelle cinque gare il Club Brugge ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

PSV Eindhoven-Club Brugge: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra PSV Eindhoven e Club Brugge è stato un'amichevole precampionato nel luglio 2024, terminata 1-1. Nelle tre amichevoli registrate tra i due club, il PSV ha vinto una volta, il Club Brugge una volta e una partita è finita in parità. Nel database non risultano incontri ufficiali tra le due squadre.