Il PSV Eindhoven ospita l’Atletico Madrid mercoledì 9 dicembre 2026 al Philips Stadion di Eindhoven.

Uno dei loro confronti più memorabili degli ultimi anni risale agli ottavi di finale della Champions League 2015-16, quando l’Atletico passò il turno dopo una serie di rigori tesa e drammatica, arrivata al termine di due partite senza reti. Le due squadre si sono affrontate di recente anche al Philips Stadion, il 9 dicembre 2025, in una sfida emozionante da cinque goal vinta di misura dall’Atletico Madrid per 3-2.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti di PSV Eindhoven-Atletico Madrid, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca PSV Eindhoven-Atletico Madrid in Champions League?

PSV Eindhoven-Atletico Madrid si gioca mercoledì 9 dicembre 2026 al Philips Stadion di Eindhoven.

Champions League - Game Week 6 9 dic 2026 - 15:00 Philips Stadion

Come acquistare i biglietti per PSV Eindhoven-Atletico Madrid in Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Champions League tra PSV Eindhoven e Atletico Madrid:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente tramite la piattaforma ufficiale del PSV Eindhoven è il modo principale e più sicuro per ottenere biglietti al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli d’ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per PSV Eindhoven-Atletico Madrid in Champions League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League tra PSV Eindhoven e Atletico Madrid:

1. Canali ufficiali del club

Prezzo nominale standard: Generalmente compreso tra circa 40 € e 95 € .

Generalmente compreso tra circa . Prevendite per soci del club e abbonati: A partire da circa 35 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi minimi sul mercato della rivendita: Generalmente partono da circa 110 € a 150 € .

Generalmente partono da circa . Posti premium e lungo i lati del campo: Spesso vanno da 200 € a oltre 350 €.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid in Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

PSV Eindhoven-Atletico Madrid: lo stato di forma

Il PSV ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-5 in trasferta contro il Cambuur in Eredivisie l’8 novembre. In precedenza, nella stessa serie di partite, ha segnato sette goal senza subirne contro il Willem II. L’unica sconfitta è arrivata contro il Club Brugge in Champions League, per 1-2. In quelle cinque gare il PSV ha segnato 11 goal e ne ha subiti nove.

L’Atletico Madrid ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-2 contro il Barcellona in Liga l’8 novembre, dopo lo 0-2 contro il Bayern Monaco in Europa. Il risultato più convincente di questa serie è stata la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Levante in Liga. In quelle cinque partite l’Atletico ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale al 9 dicembre 2025 in Champions League, quando l’Atletico Madrid vinse 2-3 al Philips Stadion. Prima di allora, le squadre si erano affrontate tre volte nella fase a gironi della Champions League 2016-17: l’Atletico aveva vinto 2-0 in casa, il PSV aveva perso 0-1 in casa e le due squadre avevano pareggiato due volte senza reti. Nei cinque precedenti registrati, l’Atletico ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del PSV e un pareggio.