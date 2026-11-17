Il Preston North End ospita il Portsmouth mercoledì 9 dicembre 2026 al Deepdale di Preston.

L’ultimo confronto si è disputato nel febbraio 2026 al Deepdale, dove il Preston North End ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 grazie a un goal di Alfie Devine. Prima di allora, il Portsmouth aveva conquistato a sua volta un successo di misura per 1-0 nell’agosto 2025 e una netta vittoria casalinga per 3-1 nella stagione 2024–25.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti di Preston North End-Portsmouth, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Preston North End-Portsmouth in Championship?

Preston North End-Portsmouth si gioca al Deepdale di Preston mercoledì 9 dicembre 2026.

Championship - Game Week 20 9 dic 2026 - 14:45 Deepdale

Come acquistare i biglietti per Preston North End-Portsmouth in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Preston North End e Portsmouth, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente presso la biglietteria ufficiale del Preston North End o tramite il portale online del club è il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti al prezzo di listino per le partite casalinghe al Deepdale.

Acquistare direttamente presso la biglietteria ufficiale del Preston North End o tramite il portale online del club è il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti al prezzo di listino per le partite casalinghe al Deepdale. Settore ospiti tramite il Portsmouth: Se sostenete la squadra ospite, potete consultare il portale ufficiale di biglietteria del Portsmouth per conoscere la disponibilità dei posti riservati ai suoi tifosi e le fasi di vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Preston North End-Portsmouth in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Preston North End e Portsmouth:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietto standard per adulti: In genere costa circa da 30 a 45 € .

In genere costa circa . Tariffe ridotte: In genere partono da circa 12-25 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti più economici o posti sui lati corti: In genere partono da circa 75 € .

In genere partono da circa . Prezzi medi di mercato: Si aggirano intorno a 135 €.

Preston North End-Portsmouth in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Preston North End e Portsmouth

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Preston ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando nove goal e subendone sette. Il risultato più recente è una vittoria casalinga per 1-0 contro il Southampton, arrivata dopo una sconfitta per 3-2 contro lo Sheffield United e un ko per 2-0 sul campo dello Stoke City. In questo periodo il Preston ha faticato a ottenere vittorie consecutive e la sconfitta per 4-1 contro il Wrexham rappresenta il risultato più pesante della serie.

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Portsmouth ha ottenuto due vittorie e due pareggi, subendo anche due sconfitte. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro lo Stoke City, mentre la vittoria per 3-1 sullo Swansea City è stata il risultato più significativo della serie. Nello stesso periodo il Portsmouth ha pareggiato 0-0 con il Burnley e 1-1 con il Wolverhampton Wanderers, mostrando di saper resistere senza però riuscire sempre a trasformare la pressione esercitata in vittorie.

Preston North End-Portsmouth: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al febbraio 2026, quando il Preston North End ha battuto il Portsmouth 1-0 al Deepdale in Championship. Negli ultimi quattro confronti in Championship ha sempre vinto la squadra di casa: il Preston si è imposto 2-1 al Deepdale nel marzo 2025, mentre il Portsmouth ha vinto in casa 1-0 nell’agosto 2025 e 3-1 nel novembre 2024. Il Preston è leggermente avanti nei precedenti recenti, con tre vittorie nelle ultime quattro sfide ufficiali tra le due squadre.