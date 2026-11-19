Il Preston North End ospita il Middlesbrough sabato 12 dicembre 2026 al Deepdale di Preston.

Nell'ultimo confronto, il 24 gennaio 2026, il Middlesbrough ha battuto nettamente il Preston per 4-0 al Riverside Stadium. Prima di quella pesante sconfitta, le sfide al Deepdale avevano spesso avuto risultati equilibrati, tra cui il 2-2 di settembre 2025 e il successo di misura del Preston per 2-1 nel gennaio 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di Preston North End-Middlesbrough, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Preston North End-Middlesbrough di Championship?

Preston North End-Middlesbrough si gioca sabato 12 dicembre 2026 al Deepdale di Preston.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 07:30 Deepdale

Come acquistare i biglietti per Preston North End-Middlesbrough di Championship?

Per acquistare i biglietti per Preston North End-Middlesbrough di Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club (Preston North End): I biglietti per i settori di casa possono essere acquistati direttamente online attraverso il portale ufficiale del Preston North End, generalmente raggiungibile tramite mypne o il sito principale pnefc, per telefono tramite la biglietteria del club oppure di persona alla biglietteria del Deepdale, situata presso la Sir Tom Finney Stand.

I biglietti per i settori di casa possono essere acquistati direttamente online attraverso il portale ufficiale del Preston North End, generalmente raggiungibile tramite mypne o il sito principale pnefc, per telefono tramite la biglietteria del club oppure di persona alla biglietteria del Deepdale, situata presso la Sir Tom Finney Stand. Biglietti per il settore ospiti (tifosi del Middlesbrough): Se tifi Middlesbrough, i biglietti ufficiali devono essere acquistati attraverso i canali di vendita ufficiali del club. Il contingente riservato agli ospiti e le fasi di vendita sono gestiti direttamente dal club in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli messi inizialmente in vendita sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Preston North End-Middlesbrough di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per Preston North End-Middlesbrough di Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Adulti (23-64 anni): Da 30 £ per l'Alan Kelly Town End fino a 35 £ per i posti nelle aree premium come l'Invincibles Pavilion.

Da per l'Alan Kelly Town End fino a per i posti nelle aree premium come l'Invincibles Pavilion. Over 65 e under 23 (19-22 anni): Da 25 a 30 £ a seconda del settore scelto.

Da a seconda del settore scelto. Ragazzi (14-18 anni): I biglietti costano da 15 £ nei settori standard dietro le porte fino a 20 £ nelle aree premium del padiglione.

I biglietti costano da nei settori standard dietro le porte fino a nelle aree premium del padiglione. Ragazzi (11-13 anni): Da 7,50 £ nella Family Zone fino a 15,00 £ nelle aree premium.

Da nella Family Zone fino a 15,00 £ nelle aree premium. Bambini (0-10 anni): Da 5 £ nelle aree familiari e nei settori dietro le porte di categoria inferiore fino a 10 £ per i posti premium.

Da nelle aree familiari e nei settori dietro le porte di categoria inferiore fino a per i posti premium. Tifosi con disabilità: I biglietti standard per i posti accessibili a bordo campo hanno un prezzo fisso di 20 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita iniziali dei club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di rivendita più bassi: Partono generalmente da circa 72 £ .

Partono generalmente da circa . Prezzo medio di mercato: Si aggira intorno a 117 £ .

Si aggira intorno a . Posti premium in rivendita: Salgono da 120 £ a oltre 160 £.

Preston North End-Middlesbrough di Championship: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Preston North End e Middlesbrough

Il Preston ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Championship. Nell'impegno più recente ha battuto il Southampton per 1-0, dopo aver perso consecutivamente contro Sheffield United (2-3) e Stoke City (0-2). Nello stesso periodo, il Preston ha subito anche una sconfitta per 4-1 contro il Wrexham, mentre l'unico altro risultato diverso da una sconfitta è stato l'1-1 con il West Bromwich Albion.

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Middlesbrough ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La gara più recente si è conclusa 0-0 contro il Watford, dopo la sconfitta per 2-0 con il Wrexham. La squadra di Hellberg aveva mostrato le proprie qualità offensive nelle partite precedenti, vincendo 1-5 sul campo del Bolton Wanderers e 3-0 contro il Charlton Athletic. A completare la serie c'è il pareggio per 2-2 sul campo del Cardiff City.

Preston North End-Middlesbrough: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Middlesbrough ha battuto in casa il Preston North End per 4-0 in Championship. Nelle ultime cinque sfide dirette il bilancio è equilibrato: tra i risultati figurano il 2-2 al Deepdale nel settembre 2025 e la vittoria casalinga del Preston per 2-1 nel gennaio 2025. Il Middlesbrough è leggermente avanti negli scontri recenti e quel 4-0 è il risultato più netto tra quelli considerati.