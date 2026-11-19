Il Preston North End ospita il Middlesbrough sabato 12 dicembre 2026 al Deepdale di Preston.
Nell'ultimo confronto, il 24 gennaio 2026, il Middlesbrough ha battuto nettamente il Preston per 4-0 al Riverside Stadium. Prima di quella pesante sconfitta, le sfide al Deepdale avevano spesso avuto risultati equilibrati, tra cui il 2-2 di settembre 2025 e il successo di misura del Preston per 2-1 nel gennaio 2025.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di Preston North End-Middlesbrough, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Quando si gioca Preston North End-Middlesbrough di Championship?
Preston North End-Middlesbrough si gioca sabato 12 dicembre 2026 al Deepdale di Preston.
Come acquistare i biglietti per Preston North End-Middlesbrough di Championship?
Per acquistare i biglietti per Preston North End-Middlesbrough di Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietteria ufficiale del club (Preston North End): I biglietti per i settori di casa possono essere acquistati direttamente online attraverso il portale ufficiale del Preston North End, generalmente raggiungibile tramite mypne o il sito principale pnefc, per telefono tramite la biglietteria del club oppure di persona alla biglietteria del Deepdale, situata presso la Sir Tom Finney Stand.
- Biglietti per il settore ospiti (tifosi del Middlesbrough): Se tifi Middlesbrough, i biglietti ufficiali devono essere acquistati attraverso i canali di vendita ufficiali del club. Il contingente riservato agli ospiti e le fasi di vendita sono gestiti direttamente dal club in trasferta.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli messi inizialmente in vendita sono esauriti.
Quanto costano i biglietti per Preston North End-Middlesbrough di Championship?
Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per Preston North End-Middlesbrough di Championship:
1. Canali ufficiali dei club
- Adulti (23-64 anni): Da 30 £ per l'Alan Kelly Town End fino a 35 £ per i posti nelle aree premium come l'Invincibles Pavilion.
- Over 65 e under 23 (19-22 anni): Da 25 a 30 £ a seconda del settore scelto.
- Ragazzi (14-18 anni): I biglietti costano da 15 £ nei settori standard dietro le porte fino a 20 £ nelle aree premium del padiglione.
- Ragazzi (11-13 anni): Da 7,50 £ nella Family Zone fino a 15,00 £ nelle aree premium.
- Bambini (0-10 anni): Da 5 £ nelle aree familiari e nei settori dietro le porte di categoria inferiore fino a 10 £ per i posti premium.
- Tifosi con disabilità: I biglietti standard per i posti accessibili a bordo campo hanno un prezzo fisso di 20 £.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita iniziali dei club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Prezzi di rivendita più bassi: Partono generalmente da circa 72 £.
- Prezzo medio di mercato: Si aggira intorno a 117 £.
- Posti premium in rivendita: Salgono da 120 £ a oltre 160 £.
Preston North End-Middlesbrough di Championship: tutto quello che c'è da sapere
Lo stato di forma di Preston North End e Middlesbrough
Il Preston ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Championship. Nell'impegno più recente ha battuto il Southampton per 1-0, dopo aver perso consecutivamente contro Sheffield United (2-3) e Stoke City (0-2). Nello stesso periodo, il Preston ha subito anche una sconfitta per 4-1 contro il Wrexham, mentre l'unico altro risultato diverso da una sconfitta è stato l'1-1 con il West Bromwich Albion.
Nelle ultime cinque partite di Championship, il Middlesbrough ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La gara più recente si è conclusa 0-0 contro il Watford, dopo la sconfitta per 2-0 con il Wrexham. La squadra di Hellberg aveva mostrato le proprie qualità offensive nelle partite precedenti, vincendo 1-5 sul campo del Bolton Wanderers e 3-0 contro il Charlton Athletic. A completare la serie c'è il pareggio per 2-2 sul campo del Cardiff City.
Preston North End-Middlesbrough: i precedenti recenti
Il confronto più recente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Middlesbrough ha battuto in casa il Preston North End per 4-0 in Championship. Nelle ultime cinque sfide dirette il bilancio è equilibrato: tra i risultati figurano il 2-2 al Deepdale nel settembre 2025 e la vittoria casalinga del Preston per 2-1 nel gennaio 2025. Il Middlesbrough è leggermente avanti negli scontri recenti e quel 4-0 è il risultato più netto tra quelli considerati.