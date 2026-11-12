Il Portsmouth ospita il West Brom sabato 5 dicembre 2026 al Fratton Park di Portsmouth.

Nell'ultimo confronto di campionato al Fratton Park, nel gennaio 2026, il Portsmouth ha ottenuto un netto successo per 3-0 contro il West Brom. Prima di quella partita, il West Brom aveva conquistato una convincente vittoria per 5-1 al The Hawthorns nel gennaio 2025, oltre a un pareggio per 1-1 nelle prime fasi della stagione 2025-26.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Portsmouth-West Brom, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Portsmouth-West Bromwich Albion in Championship?

Portsmouth-West Brom si gioca al Fratton Park di Portsmouth sabato 5 dicembre 2026.

Championship - Game Week 19 5 dic 2026 - 10:00 Fratton Park

Come acquistare i biglietti per Portsmouth-West Bromwich in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Portsmouth e West Bromwich, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sulle piattaforme ufficiali dei club. Il portale ufficiale del Portsmouth gestisce i posti riservati ai tifosi di casa al Fratton Park, mentre il sito ufficiale del West Bromwich Albion mette a disposizione i biglietti del settore ospiti per i tifosi del West Brom in trasferta che ne hanno diritto in base ai punti fedeltà o alla categoria di iscrizione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli dei canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Portsmouth-West Bromwich in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Portsmouth e West Bromwich:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Partono da 35 £ e arrivano a 37 £ .

Partono da e arrivano a . Biglietti a prezzo ridotto e posti speciali: Vanno da 16 £ a 30,50 £ .

Vanno da a . Posti premium ed executive per i tifosi di casa: Costano generalmente da 48 £ a 50 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti d'ingresso: Per i posti standard partono generalmente da circa 75 £ .

Per i posti standard partono generalmente da circa . Prezzo medio o mediano di rivendita: È generalmente compreso tra 80 £ e 83 £, a seconda della tribuna e del settore specifico del Fratton Park.

Portsmouth-West Bromwich Albion in Championship: Tutto quello che c'è da sapere

Portsmouth-West Bromwich Albion: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Portsmouth ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, segnando otto goal e subendone tre. L'ultima gara è stata la vittoria casalinga per 3-1 contro lo Swansea City del 3 novembre. Nelle partite precedenti della serie ha pareggiato 1-1 con il Wolverhampton Wanderers e vinto 0-1 in trasferta contro il Norwich City. In questo periodo, la squadra di Mousinho ha mostrato continuità sia in attacco sia in difesa.

Il West Brom ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship e pareggiato le altre due. Il risultato più recente è l'1-1 contro il Southampton del 3 novembre, arrivato dopo la vittoria per 3-1 in casa del West Ham il 31 ottobre. Nello stesso periodo, il West Brom ha vinto anche 3-2 in casa del Blackburn Rovers e 1-2 in casa del Wrexham, segnando nove goal in cinque partite.

Portsmouth-West Bromwich Albion: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Portsmouth ha vinto 3-0 al Fratton Park in Championship. In precedenza, il West Brom aveva vinto 5-1 al The Hawthorns nel gennaio 2025 e le due squadre avevano pareggiato 1-1 al The Hawthorns nell'agosto 2025. Negli ultimi quattro incontri ufficiali nell'era della Championship, i risultati sono stati alterni, con vittorie per entrambe le squadre. Il Portsmouth ha vinto 3-0 nell'ultimo confronto diretto in questo stadio.