Come acquistare i biglietti per Portogallo-Danimarca: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Portogallo, campione in carica della UEFA Nations League, è determinato a tenersi stretto il luccicante trofeo. La squadra punta a mantenere il proprio slancio vincente quando affronterà la rivale del Gruppo 4, la Danimarca, a Braga, sabato 14 novembre. È possibile prenotare i biglietti per la partita già da oggi.

La leggenda del calcio Cristiano Ronaldo potrebbe essere stato assente dagli impegni internazionali negli ultimi tempi, ma questo non ha impedito al Portogallo di infilare un'impressionante serie di vittorie. Il successo più recente, il 2-1 contro la Norvegia del 4 ottobre all'Estádio Do Dragão di Porto, ha garantito alla squadra l'accesso ai quarti di finale della UEFA Nations League con ancora due partite della fase a gironi da giocare.



La squadra di Jorge Jesus potrebbe essersi già qualificata per la fase a eliminazione diretta del prossimo marzo, ma non vorrà comunque abbassare il ritmo, soprattutto davanti ai propri tifosi. Dalla sconfitta contro la Croazia in amichevole a Oeiras nel giugno 2024, il Portogallo è imbattuto nelle ultime dodici partite casalinghe.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarsi subito i biglietti di Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistare.

Quando si gioca Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League?

Portogallo-Danimarca si gioca all'Estádio Municipal de Braga (Braga) sabato 14 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 19:45 (WET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Come acquistare i biglietti per Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Portogallo e Danimarca possono essere acquistati attraverso la Federazione calcistica portoghese (FPF) su FPF Bilheteira.

Inoltre, la FPF collabora spesso con la catena di supermercati Continente, vendendo i lotti rimanenti o secondari di biglietti ufficiali attraverso i punti vendita fisici Continente e l'app Continente, spesso con uno sconto per i possessori della carta Continente.

Storicamente, la FPF avvia la vendita ufficiale dei biglietti circa 2-3 settimane prima della data della partita.

Se si cercano posti last minute, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League?

I biglietti per Portogallo-Danimarca acquistati attraverso i canali ufficiali (FPF) per la sfida di UEFA Nations League all'Estádio Municipal de Braga dovrebbero avere un prezzo compreso tra 15 € e 40 €.

L'Estádio Municipal de Braga è estremamente particolare perché ha soltanto due tribune principali, la Tribuna Est e la Tribuna Ovest, lungo i lati lunghi del campo, senza tribune dietro le porte, con da un lato una parete di cava rocciosa e dall'altro uno spazio aperto.

Categoria 3 / 4 (anelli superiori) - Situati nei livelli più alti sia della tribuna Est sia della tribuna Ovest. Ottimi per una visione tattica dell'intero campo, anche se più lontani dall'azione. (Fascia di prezzo: 15 €-20 €)

Categoria 2 (laterale standard) - Posizionati nelle zone intermedie o adiacenti agli angoli delle tribune principali. Offrono un buon equilibrio tra visuale e atmosfera molto coinvolgente del pubblico. (Fascia di prezzo: circa 30 €)

Categoria 1 (anello inferiore / centrale) - Posti premium dell'anello inferiore lungo le linee laterali e più vicini alla linea di metà campo. Offrono la visuale più ravvicinata dei giocatori e del campo. (Fascia di prezzo: circa 40 €)

Tenete d'occhio i siti ufficiali della nazionale con l'avvicinarsi della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Estádio Municipal de Braga

L'Estádio Municipal de Braga, noto anche come 'A Pedreira' (La Cava), inaugurato nel 2003, è uno degli stadi di calcio più spettacolari e architettonicamente significativi del mondo. Situato a Braga, in Portogallo, è lo stadio di casa dello SC Braga, club della Primeira Liga.

L'idea dello stadio nacque quando il Portogallo ottenne il diritto di ospitare UEFA Euro 2004. Il comune locale incaricò il leggendario architetto portoghese Eduardo Souto de Moura di progettare un impianto d'impatto che si allontanasse dai design tradizionali degli stadi.

Souto de Moura osservò notoriamente che il calcio è pensato per essere visto orizzontalmente, da una linea laterale all'altra. Per questo progettò uno stadio con sole due tribune laterali, eliminando completamente le tradizionali curve dietro le porte.

Lo stadio è stato scavato direttamente nella solida parete di granito della cava di Monte do Castro. Un lato dietro la porta è incorniciato da un'enorme parete di pietra a vista, mentre il lato opposto si apre su un'ampia vista della città.

Momenti memorabili all'Estádio Municipal de Braga

UEFA Euro 2004 : lo stadio ha ospitato due partite durante il torneo, Danimarca-Bulgaria (2-0) e Paesi Bassi-Lettonia (3-0).

Debutto in UEFA Champions League (2010) : lo stadio è entrato nell'élite europea, ospitando club leggendari come Arsenal, Shakhtar Donetsk e in seguito Real Madrid.

Concerto dei The Corrs (2004) : oltre al calcio, lo stadio ha ospitato la famosa band irlandese durante il suo tour mondiale 'Borrowed Heaven'.

Piazza sotterranea: poiché lo stadio è costruito nella roccia, per spostarsi tra le due tribune bisogna attraversare un'enorme sezione sotterranea di 5.000 metri quadrati che corre direttamente sotto il campo.

Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Portogallo-Danimarca: stato di forma recente

Ranking FIFA: Portogallo (#7) vs Danimarca (#21)

Il Portogallo ha archiviato con stile l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale contro la Spagna. Da quella sconfitta ha infatti ottenuto quattro vittorie consecutive in UEFA Nations League, segnando nove gol nel frattempo. In effetti, il passo falso estivo contro i vicini iberici è stata l'unica sconfitta del Portogallo nelle precedenti 14 partite internazionali.

La Danimarca ha avuto un avvio altalenante nella sua campagna di UEFA Nations League. Ha ottenuto vittorie in casa e in trasferta contro il Galles, ma ha subito complessivamente sette gol nelle sconfitte contro Norvegia, in trasferta, e Portogallo, in casa.

Portogallo-Danimarca: precedenti recenti

Il bilancio complessivo dei precedenti tra Portogallo e Danimarca pende nettamente a favore dei portoghesi. Le due nazioni hanno disputato 18 partite ufficiali l'una contro l'altra, con la 'Seleção das Quinas' capace di ottenere 12 vittorie, contro le 4 dei danesi, oltre a 2 pareggi.

Portogallo e Danimarca si erano già affrontate in precedenza in questa edizione della UEFA Nations League, il 1° ottobre, con il Portogallo vincitore per 4-2 al Parken Stadium di Copenaghen. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix sono andati a segno per il Portogallo, mentre Mikkel Damsgaard e Rasmus Højlund hanno firmato i gol della Danimarca.

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Portogallo POR 4 4 0 0 9 4 +5 12 V V V V 2 Danimarca DAN 4 2 0 2 7 7 0 6 V S V S 3 Galles GAL 4 1 0 3 2 5 -3 3 S V S S 4 Norvegia NOR 4 1 0 3 6 8 -2 3 S S S V Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



